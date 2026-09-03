Carros elétricos batem recorde e já são quase 1 em cada 3 novos na Alemanha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Mariana Rios
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 13:08
A venda de carros elétricos ganhou força na Alemanha em agosto. Ao todo, 68.930 veículos totalmente elétricos foram registrados no país, alta de 75,1% em relação ao mesmo mês de 2025. Com isso, os modelos movidos exclusivamente a bateria responderam por 32,4% dos carros novos emplacados, o maior percentual registrado até agora em 2026. Os dados são do Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), órgão federal alemão responsável pelo registro e pelas estatísticas de veículos.
No total, 212.563 carros de passeio foram emplacados na Alemanha em agosto, crescimento de 2,6% na comparação anual. O resultado, porém, ficou abaixo do registrado em julho, quando 268.068 veículos haviam sido novos registrados.
Ranking dos elétricos preferidos dos alemães
Os híbridos continuaram representando uma parcela expressiva do mercado. Foram 84.603 unidades, alta de 2,5%, correspondendo a 39,8% dos novos registros. Dentro desse grupo, os híbridos plug-in somaram 25.406 unidades, avanço de 6% e participação de 12%. Somados, os carros elétricos a bateria e os híbridos plug-in representaram 44,4% dos novos emplacamentos no mês.
Na direção oposta, os modelos movidos exclusivamente a combustíveis fósseis perderam espaço. Os carros a gasolina tiveram 35.536 novos registros, queda de 37,9%, enquanto os veículos a diesel somaram 22.516, recuo de 17,3%. As participações ficaram em 16,7% e 10,6%, respectivamente.
A mudança no perfil das vendas também aparece nas emissões. O CO₂ médio dos carros novos caiu 18% em um ano, para 86 gramas por quilômetro em agosto.
No acumulado de janeiro a agosto, a Alemanha registrou 1.965.024 novos carros de passeio, 4,8% acima do mesmo período de 2025. Desse total, 515.545 eram elétricos a bateria, crescimento de 53,1%.