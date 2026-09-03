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Carros elétricos batem recorde e já são quase 1 em cada 3 novos na Alemanha

Foram 68.930 elétricos em agosto, alta de 75,1% em um ano; participação chegou a 32,4% das vendas de carros novos no país

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 13:08

Volkswagen ID.3: compacto da VW aparece na segunda posição
Volkswagen ID.3: compacto da VW aparece na segunda posição Crédito: Divulgação

A venda de carros elétricos ganhou força na Alemanha em agosto. Ao todo, 68.930 veículos totalmente elétricos foram registrados no país, alta de 75,1% em relação ao mesmo mês de 2025. Com isso, os modelos movidos exclusivamente a bateria responderam por 32,4% dos carros novos emplacados, o maior percentual registrado até agora em 2026. Os dados são do Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), órgão federal alemão responsável pelo registro e pelas estatísticas de veículos.

No total, 212.563 carros de passeio foram emplacados na Alemanha em agosto, crescimento de 2,6% na comparação anual. O resultado, porém, ficou abaixo do registrado em julho, quando 268.068 veículos haviam sido novos registrados.

Ranking dos elétricos preferidos dos alemães

Škoda Elroq: líder entre os elétricos na Alemanha em 2026 por Divulgação
Volkswagen ID.3: compacto da VW aparece na segunda posição por Divulgação
Tesla Model Y: SUV elétrico da Tesla ocupa o terceiro lugar por Divulgação
Škoda Enyaq: outro modelo da marca tcheca está entre os mais vendidos por Divulgação
Volkswagen ID.7: quinto elétrico mais vendido na Alemanha por Divulgação
Volkswagen ID.4: SUV elétrico da Volkswagen aparece em sexto por Divulgação
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Škoda Elroq: líder entre os elétricos na Alemanha em 2026 por Divulgação

Os híbridos continuaram representando uma parcela expressiva do mercado. Foram 84.603 unidades, alta de 2,5%, correspondendo a 39,8% dos novos registros. Dentro desse grupo, os híbridos plug-in somaram 25.406 unidades, avanço de 6% e participação de 12%. Somados, os carros elétricos a bateria e os híbridos plug-in representaram 44,4% dos novos emplacamentos no mês.

Na direção oposta, os modelos movidos exclusivamente a combustíveis fósseis perderam espaço. Os carros a gasolina tiveram 35.536 novos registros, queda de 37,9%, enquanto os veículos a diesel somaram 22.516, recuo de 17,3%. As participações ficaram em 16,7% e 10,6%, respectivamente.

A mudança no perfil das vendas também aparece nas emissões. O CO₂ médio dos carros novos caiu 18% em um ano, para 86 gramas por quilômetro em agosto.

No acumulado de janeiro a agosto, a Alemanha registrou 1.965.024 novos carros de passeio, 4,8% acima do mesmo período de 2025. Desse total, 515.545 eram elétricos a bateria, crescimento de 53,1%.

Tags:

Carros Eletricos Alemanha Carros Elétricos os Elétricos Preferidos

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