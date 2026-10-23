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Casas Bahia negocia empréstimo de até R$ 300 milhões após recuperação judicial

Varejista busca financiamento para manter as operações e pretende levantar R$ 1 bilhão para reestruturar dívidas de R$ 17,3 bilhões; ex-executiva da Americanas assume negociação com credores

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 22:05

Casas Bahia no Shopping Barra
Casas Bahia no Shopping Barra Crédito: Leitor CORREIO

A Casas Bahia negocia um empréstimo de R$ 200 milhões a R$ 300 milhões para manter as operações diárias e espera fechar o acordo em até três semanas. Segundo informações do jornal O Globo, fontes próximas à varejista afirmaram que o financiamento está na fase final de negociação com um grande banco que também é credor da companhia.

O empréstimo será do tipo DIP (debtor in possession), modalidade de crédito destinada a empresas em recuperação judicial. A operação representa uma primeira etapa do plano de financiamento da varejista, que busca levantar R$ 1 bilhão para reestruturar dívidas de R$ 17,3 bilhões.

Casas Bahia

Casas Bahia por Moysés Suzart
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Casas Bahia por Moysés Suzart

As negociações com bancos e fundos de investimento começaram após a Casas Bahia entrar com o pedido de recuperação judicial, em agosto. A liberação dos recursos, porém, estava travada pela falta de aprovação judicial do processo.

Na última quarta-feira, a Justiça autorizou o processamento do pedido, permitindo que a empresa avance nas tratativas para obter os empréstimos. A decisão foi proferida pela juíza Tainá Maria Leonardo de Oliveira, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo.

Ex-executiva da Americanas assume negociação com credores

A Casas Bahia anunciou nesta sexta-feira a contratação de Camille Faria, sócia da consultoria Althia Partners, para comandar as negociações com os credores e conduzir o plano de recuperação judicial.

Faria participou da reestruturação da Oi e liderou a recuperação judicial da Americanas. Na varejista, assumiu as diretorias Financeira e de Relação com Investidores após a descoberta de um escândalo de fraude nos balanços contábeis da companhia.

A contratação ocorre enquanto a Casas Bahia busca reorganizar sua situação financeira e garantir recursos para manter as atividades durante o processo de recuperação judicial.

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Tags:

Casas Bahia Empréstimo Recuperação

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