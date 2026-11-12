FIM DA ZONA DE SOMBRA

Celular poderá usar rede de outra operadora em cidades pequenas e acabar com o perrengue de ter dois chips

Compartilhamento automático de antenas começa a valer em dezembro usando a franquia do plano atual e prioriza municípios com menos de 30 mil habitantes

Juliana Rodrigues

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 18:38

Nova regra da Anatel obriga operadoras a compartilharem sinal em cidades pequenas e áreas rurais sem troca de chip ou tarifa adicional. Crédito: Ilustração, IA

Moradores de centenas de cidades do interior do Brasil e de comunidades afastadas dos grandes centros terão mais chances de manter o celular conectado. Uma nova regulamentação aprovada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) obriga as operadoras a compartilharem suas redes em áreas específicas onde uma delas não oferece cobertura própria. A regra começa a valer em dezembro e será implantada em etapas ao longo de 2027.

Entenda as regras para o celular usar o sinal de outra operadora no Brasil 1 de 12

Alívio para quem vive longe das capitais

A medida tem impacto direto nos municípios brasileiros com menos de 30 mil habitantes. Nessas localidades, é comum que apenas uma operadora mantenha antenas ativas, obrigando moradores, trabalhadores e visitantes a carregarem aparelhos com mais de um chip para não ficarem incomunicáveis.

Com a entrada em vigor da nova resolução da Anatel que altera o Regulamento Geral de Serviços de Telecomunicações (RGST), o consumidor não precisará trocar de chip, comprar outro telefone ou pedir autorização à empresa para usar o serviço. Quando o celular detectar a ausência de sinal da rede original, ele se conectará automaticamente à infraestrutura parceira disponível na área.

Apesar de a troca de rede ocorrer de forma automática entre as companhias, o usuário precisará manter a função de "roaming de dados" ativada nas configurações de rede móvel do smartphone (Android ou iPhone). Em muitos aparelhos, o recurso vem desligado de fábrica para evitar cobranças no exterior, mas o uso dentro do Brasil não gerará taxas adicionais.

Como fica a cobrança e quais redes entram na regra

Outro ponto central para o bolso do consumidor é que o uso da rede vizinha não gera tarifa extra de deslocamento na fatura ou nos créditos. As ligações e o acesso à internet seguirão exatamente as mesmas condições e descontarão normalmente da franquia do plano já contratado pelo cliente junto à sua operadora de origem.

As comunidades rurais e os distritos fora das sedes municipais também estão no radar prioritário da regulamentação, vinculada à Política Nacional de Conectividade em Rodovias (Portaria nº 24.674). Nessas localidades menores e áreas rurais, o compartilhamento obrigatório recai sobre redes implantadas por meio de compromissos de cobertura (leilões) ou com financiamento público federal.

Estamos trabalhando para que os brasileiros tenham mais acesso à telefonia e à internet, seja nas cidades, nas comunidades mais afastadas ou durante uma viagem. Com essas novas regras, damos mais um passo para que as pessoas possam continuar conectadas, mesmo onde sua operadora não tem cobertura, e sem pagar nada a mais por isso Frederico de Siqueira Filho Ministro das Comunicações

Cronograma de implantação e limites técnicos

O calendário de execução definido pela Anatel prevê prazos escalonados a partir da vigência da norma em dezembro, 30 dias após a publicação oficial:

90 dias (previsão para março de 2027): municípios com menos de 30 mil habitantes.

150 dias (previsão para maio de 2027): localidades situadas fora das sedes municipais.

210 dias (previsão para julho de 2027): rodovias federais e estaduais (exceto trechos urbanos de sedes com mais de 30 mil habitantes).

A Agência ressalta, porém, que o compartilhamento depende de existir ao menos uma operadora com sinal ativo na região e admite exceções técnicas avaliadas pelo órgão regulador. Caso nenhuma empresa atenda determinada zona rural, o aparelho continuará sem serviço até que novos investimentos em antenas sejam realizados.