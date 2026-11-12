Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Celular poderá usar rede de outra operadora em cidades pequenas e acabar com o perrengue de ter dois chips

Compartilhamento automático de antenas começa a valer em dezembro usando a franquia do plano atual e prioriza municípios com menos de 30 mil habitantes

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 18:38

Celular
Nova regra da Anatel obriga operadoras a compartilharem sinal em cidades pequenas e áreas rurais sem troca de chip ou tarifa adicional. Crédito: Ilustração, IA

Moradores de centenas de cidades do interior do Brasil e de comunidades afastadas dos grandes centros terão mais chances de manter o celular conectado. Uma nova regulamentação aprovada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) obriga as operadoras a compartilharem suas redes em áreas específicas onde uma delas não oferece cobertura própria. A regra começa a valer em dezembro e será implantada em etapas ao longo de 2027.

Entenda as regras para o celular usar o sinal de outra operadora no Brasil

Nova regulamentação da Anatel obriga operadoras a compartilharem redes onde uma delas não possui cobertura própria. por Reprodução/Gov BR
A medida entra em vigor em dezembro e será implantada em três etapas ao longo de 2027. por Reprodução/Wikimedia Commons
Rodovias federais e estaduais entram na terceira etapa do cronograma, com implantação prevista para julho de 2027. por Imagem gerada pela IA
Na segunda fase, prevista para maio de 2027, o compartilhamento chega às localidades situadas fora das sedes municipais. por Shutterstock
Moradores de municípios com menos de 30 mil habitantes serão os primeiros beneficiados, com prazo até março de 2027. por Imagem gerada por IA
O consumidor não precisará trocar de chip, comprar outro celular ou pedir autorização à operadora para usar o serviço. por Reprodução/Wikimedia Commons
A conexão à antena parceira acontece de forma automática sempre que o aparelho identificar ausência do sinal original. por
Para navegar na internet pela rede vizinha, o usuário precisa manter a opção "roaming de dados" ativada no smartphone. por Reprodução/Wikimedia Commons
O uso da rede compartilhada dentro do Brasil não gera tarifa adicional de deslocamento na fatura ou nos créditos. por MART PRODUCTION / Pexels
Ligações e dados móveis descontam normalmente da franquia do plano já contratado pelo cliente na operadora de origem. por Foto: Eugene Bolshem/ Pexels
Nas cidades pequenas e zonas rurais, a obrigação vale para torres instaladas por compromissos de leilão ou financiamento público. por Reproducao
A regra não cria sinal onde nenhuma operadora atua e exclui trechos urbanos de rodovias em cidades com mais de 30 mil habitantes. por
1 de 12
Nova regulamentação da Anatel obriga operadoras a compartilharem redes onde uma delas não possui cobertura própria. por Reprodução/Gov BR

Alívio para quem vive longe das capitais

A medida tem impacto direto nos municípios brasileiros com menos de 30 mil habitantes. Nessas localidades, é comum que apenas uma operadora mantenha antenas ativas, obrigando moradores, trabalhadores e visitantes a carregarem aparelhos com mais de um chip para não ficarem incomunicáveis.

Com a entrada em vigor da nova resolução da Anatel que altera o Regulamento Geral de Serviços de Telecomunicações (RGST), o consumidor não precisará trocar de chip, comprar outro telefone ou pedir autorização à empresa para usar o serviço. Quando o celular detectar a ausência de sinal da rede original, ele se conectará automaticamente à infraestrutura parceira disponível na área.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Celular pode ter menos ligações abusivas com novas regras para operadoras

Vítimas de furtos poderão bloquear chip do celular sem precisar contatar operadoras

Quer mudar de operadora de celular? Veja o que levar em consideração durante a troca

Apesar de a troca de rede ocorrer de forma automática entre as companhias, o usuário precisará manter a função de "roaming de dados" ativada nas configurações de rede móvel do smartphone (Android ou iPhone). Em muitos aparelhos, o recurso vem desligado de fábrica para evitar cobranças no exterior, mas o uso dentro do Brasil não gerará taxas adicionais.

Como fica a cobrança e quais redes entram na regra

Outro ponto central para o bolso do consumidor é que o uso da rede vizinha não gera tarifa extra de deslocamento na fatura ou nos créditos. As ligações e o acesso à internet seguirão exatamente as mesmas condições e descontarão normalmente da franquia do plano já contratado pelo cliente junto à sua operadora de origem.

As comunidades rurais e os distritos fora das sedes municipais também estão no radar prioritário da regulamentação, vinculada à Política Nacional de Conectividade em Rodovias (Portaria nº 24.674). Nessas localidades menores e áreas rurais, o compartilhamento obrigatório recai sobre redes implantadas por meio de compromissos de cobertura (leilões) ou com financiamento público federal.

Estamos trabalhando para que os brasileiros tenham mais acesso à telefonia e à internet, seja nas cidades, nas comunidades mais afastadas ou durante uma viagem. Com essas novas regras, damos mais um passo para que as pessoas possam continuar conectadas, mesmo onde sua operadora não tem cobertura, e sem pagar nada a mais por isso

Frederico de Siqueira Filho

Ministro das Comunicações

Cronograma de implantação e limites técnicos

O calendário de execução definido pela Anatel prevê prazos escalonados a partir da vigência da norma em dezembro, 30 dias após a publicação oficial:

90 dias (previsão para março de 2027): municípios com menos de 30 mil habitantes.

150 dias (previsão para maio de 2027): localidades situadas fora das sedes municipais.

210 dias (previsão para julho de 2027): rodovias federais e estaduais (exceto trechos urbanos de sedes com mais de 30 mil habitantes).

A Agência ressalta, porém, que o compartilhamento depende de existir ao menos uma operadora com sinal ativo na região e admite exceções técnicas avaliadas pelo órgão regulador. Caso nenhuma empresa atenda determinada zona rural, o aparelho continuará sem serviço até que novos investimentos em antenas sejam realizados.

Celular poderá se conectar a satélite sem torre; veja como funciona a tecnologia que chega ao Brasil

Satélites em baixa órbita podem ampliar as possibilidades de conexão em regiões onde as redes terrestres não chegam. por Starlink
Smartphones fizeram parte de uma missão experimental da NASA em órbita, em projeto que também envolveu transmissão de dados para estações em solo. por Wikimedia Commons
Satélites em baixa órbita podem ampliar as possibilidades de conexão em regiões onde as redes terrestres não chegam. por Starlink
Satélites em baixa órbita podem ampliar as possibilidades de conexão em regiões onde as redes terrestres não chegam. por Getty Images
Satélites em baixa órbita podem ampliar as possibilidades de conexão em regiões onde as redes terrestres não chegam. por Wikimedia Commons
Smartphones fizeram parte de uma missão experimental da NASA em órbita, em projeto que também envolveu transmissão de dados para estações em solo. por Wikimedia Commons
1 de 6
Satélites em baixa órbita podem ampliar as possibilidades de conexão em regiões onde as redes terrestres não chegam. por Starlink

Tags:

Celulares Cidades Interior Anatel Operadora

Mais recentes

Imagem - Cachê de R$ 500 mil atribuído a Suzane von Richthofen reacende debate sobre dinheiro de criminosos que pode ir para vítimas

Cachê de R$ 500 mil atribuído a Suzane von Richthofen reacende debate sobre dinheiro de criminosos que pode ir para vítimas
Imagem - COP31 na Turquia discute quem vai pagar a conta da crise climática e como frear o aquecimento global

COP31 na Turquia discute quem vai pagar a conta da crise climática e como frear o aquecimento global
Imagem - Gasolina e etanol seguem com tributos federais zerados até 9 de dezembro, mas preço nos postos pode não cair

Gasolina e etanol seguem com tributos federais zerados até 9 de dezembro, mas preço nos postos pode não cair