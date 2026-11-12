Celular poderá usar rede de outra operadora em cidades pequenas e acabar com o perrengue de ter dois chips

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Juliana Rodrigues
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 18:38
Moradores de centenas de cidades do interior do Brasil e de comunidades afastadas dos grandes centros terão mais chances de manter o celular conectado. Uma nova regulamentação aprovada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) obriga as operadoras a compartilharem suas redes em áreas específicas onde uma delas não oferece cobertura própria. A regra começa a valer em dezembro e será implantada em etapas ao longo de 2027.
Entenda as regras para o celular usar o sinal de outra operadora no Brasil
A medida tem impacto direto nos municípios brasileiros com menos de 30 mil habitantes. Nessas localidades, é comum que apenas uma operadora mantenha antenas ativas, obrigando moradores, trabalhadores e visitantes a carregarem aparelhos com mais de um chip para não ficarem incomunicáveis.
Com a entrada em vigor da nova resolução da Anatel que altera o Regulamento Geral de Serviços de Telecomunicações (RGST), o consumidor não precisará trocar de chip, comprar outro telefone ou pedir autorização à empresa para usar o serviço. Quando o celular detectar a ausência de sinal da rede original, ele se conectará automaticamente à infraestrutura parceira disponível na área.
Apesar de a troca de rede ocorrer de forma automática entre as companhias, o usuário precisará manter a função de "roaming de dados" ativada nas configurações de rede móvel do smartphone (Android ou iPhone). Em muitos aparelhos, o recurso vem desligado de fábrica para evitar cobranças no exterior, mas o uso dentro do Brasil não gerará taxas adicionais.
Outro ponto central para o bolso do consumidor é que o uso da rede vizinha não gera tarifa extra de deslocamento na fatura ou nos créditos. As ligações e o acesso à internet seguirão exatamente as mesmas condições e descontarão normalmente da franquia do plano já contratado pelo cliente junto à sua operadora de origem.
As comunidades rurais e os distritos fora das sedes municipais também estão no radar prioritário da regulamentação, vinculada à Política Nacional de Conectividade em Rodovias (Portaria nº 24.674). Nessas localidades menores e áreas rurais, o compartilhamento obrigatório recai sobre redes implantadas por meio de compromissos de cobertura (leilões) ou com financiamento público federal.
Frederico de Siqueira FilhoMinistro das Comunicações
O calendário de execução definido pela Anatel prevê prazos escalonados a partir da vigência da norma em dezembro, 30 dias após a publicação oficial:
90 dias (previsão para março de 2027): municípios com menos de 30 mil habitantes.
150 dias (previsão para maio de 2027): localidades situadas fora das sedes municipais.
210 dias (previsão para julho de 2027): rodovias federais e estaduais (exceto trechos urbanos de sedes com mais de 30 mil habitantes).
A Agência ressalta, porém, que o compartilhamento depende de existir ao menos uma operadora com sinal ativo na região e admite exceções técnicas avaliadas pelo órgão regulador. Caso nenhuma empresa atenda determinada zona rural, o aparelho continuará sem serviço até que novos investimentos em antenas sejam realizados.
Celular poderá se conectar a satélite sem torre; veja como funciona a tecnologia que chega ao Brasil