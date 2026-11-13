ECONOMIA

Cerimônia de posse da nova diretoria da Faeb reúne lideranças do agro em Salvador

Evento marca o início do novo ciclo de gestão de Humberto Miranda, reeleito presidente da Federação para o quadriênio 2026–2030

Pombo Correio

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 15:52

Humberto Miranda segue no comando da Faeb Crédito: Divulgação

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb) realizou, nesta quarta-feira (11), em Salvador, a cerimônia solene de posse da diretoria para o quadriênio 2026–2030. O evento reuniu mais de 20 presidentes de Federações Estaduais de Agricultura e Pecuária, além de presidentes de sindicatos rurais baianos e outras lideranças do setor agropecuário.

Reeleito com 98% dos votos válidos, Humberto Miranda seguirá à frente da Federação por mais quatro anos. A nova gestão tem como prioridades o fortalecimento da representação sindical rural, a defesa dos interesses dos produtores e a ampliação das ações voltadas ao desenvolvimento da agropecuária baiana.

“A reeleição para mim não representa apenas o reconhecimento de uma caminhada, representa, principalmente, uma nova responsabilidade e a chance de seguir renovando e criando novas ações para o setor agropecuário baiano. Todos os dias eu acordo com a certeza de que podemos fazer mais e melhor para ajudar quem está no campo. E é exatamente isso que eu tento passar para todos aqueles que fazem parte do Sistema Faeb/Senar”, destacou Humberto Miranda.

A solenidade marca a continuidade do trabalho desenvolvido pela Federação e reforça a articulação entre as entidades representativas do setor agropecuário em âmbito estadual e nacional.

Lideranças nacionais destacam protagonismo da Bahia

Durante a cerimônia, o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins, ressaltou a importância da atuação de Humberto Miranda tanto na representação dos produtores baianos quanto na construção de iniciativas para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro.

“Humberto, você tem agora a obrigação de levar essa determinação não só para o estado da Bahia, mas também contribuir a nível de Brasil”, afirmou João Martins, ao defender a inovação e a modernização das entidades representativas do setor.

O diretor-geral do Senar Nacional, Daniel Carrara, também destacou a participação da Bahia no desenvolvimento e na implementação de projetos estratégicos da instituição.

“O que a gente testa na Bahia, a gente consegue implementar no país como um todo”, afirmou Carrara, ao mencionar o protagonismo do estado em iniciativas pioneiras de assistência técnica, formação profissional e inovação.

O diretor-geral também ressaltou a parceria com a equipe do Senar Bahia e a importância da continuidade da gestão do presidente reeleito, Humberto Miranda, para o avanço dos projetos desenvolvidos em conjunto com a administração nacional.

Prêmio Mérito Rural João Martins homenageia Maurício Bahia Odebrecht

A programação da solenidade também contou com a entrega do Prêmio Mérito Rural João Martins ao agropecuarista Marcelo Bahia Odebrecht, fundador da EAO Agropecuária.

A homenagem reconheceu a trajetória e a contribuição do empresário para o desenvolvimento da atividade agropecuária, destacando sua atuação no setor.

Nova diretoria da Faeb para o quadriênio 2026–2030

A Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal da Faeb formalizaram o início do novo mandato em 21 de setembro, durante a assinatura das atas de posse, realizada na sede da Federação, no bairro do Comércio, em Salvador.