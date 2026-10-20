Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chery espera resultado das eleições para definir fábrica da Jaguar Land Rover no Brasil

Negociação envolve unidade em Itatiaia, no Rio de Janeiro; anúncio da operação é previsto para 2027

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 18:10

Divisão de luxo da Chery, a Jaecoo irá oferecer veículos híbridos no mercado nacional
Assinatura do contrato com o governo fluminense está em negociação Crédito: Divulgação

A aquisição da fábrica da Jaguar Land Rover pela gigante chinesa Chery, na cidade de Itatiaia (RJ), ainda não foi oficializada. Segundo reportagem publicada pelo Terra, divulgada pelo jornalista Leo Fortunatti e apurada por Jason Vogel na China, a Omoda & Jaecoo, marca do grupo Chery, pretende retomar as negociações sobre a produção de veículos no Brasil após o resultado das eleições de 2026. As tratativas envolvem o governo fluminense, e a previsão é que o anúncio oficial e os detalhes da operação sejam apresentados a partir de março de 2027.

Grupo Chery

O elétrico iCaur 03 é uma das apostas da nova marca do Grupo Chery para o mercado brasileiro por Divulgação
Caoa Chery Tiggo 7 2027 por Divulgação
Caoa Chery Tiggo 7 2027 por Divulgação
Caoa Chery Tiggo 7 2027 por Divulgação
Caoa Chery Tiggo 7 2027 por Divulgação
Caoa Chery Tiggo 7 2027 por Divulgação
Caoa Chery Tiggo 7 2027 por Divulgação
O bagageiro do SUV tem capacidade para 340 litros por Antônio Meira Jr.
O teto solar panorâmico é de série na opção Pro por Divulgação
Os bancos dianteiros possuem encostos integrados por Divulgação
Há saída de ar-condicionado para a parte traseira por Divulgação
Sempre com acabamento em couro, a cabine tem até sete airbags. por Antônio Meira Jr.
O quadro de instrumentos agora é totalmente digital por Divulgação
A central multimídia ficou mais rápida e intuitiva na linha 2026 por Divulgação
O Tiggo 7 é o modelo mais vendido da marca no mercado nacional por Divulgação
A Avatr será comercializada pelo grupo Caoa, o mesmo que é responsável pela Chery por Divulgação
O Tiggo 8 Pro tem 4,72 m de comprimento e 1,86 m de largura por Divulgação
O acabamento interno é um dos pontos fortes do SUV por Divulgação
A manopla do câmbio foi inspirada em um joystick por Divulgação
O SUV de sete lugares é o modelo mais sofisticado da Caoa Chery no país por Divulgação
O Tiggo 7 Pro PHEV tem 4,51 m de comprimento e 1,86 m de largura por Divulgação
A empresa voltou a oferecer mais botões físicos por Divulgação
Na linha 2026, a cabine ficou mais luxuosa e tecnológica por Divulgação
Na inédita versão Pro PHEV, o Tiggo 7 tem 317 cv de potência por Divulgação
Marca do grupo Chery, a Omoda fará sua estreia em breve por Divulgação
Com sete lugares, o Tiggo 8 é o maior SUV da Caoa Chery por Divulgação
Uma das novidades da linha 2025 é a tela de 24,6 polegadas por Divulgação
Divisão de luxo da Chery, a Jaecoo irá oferecer veículos híbridos no mercado nacional por Divulgação
A versão Sport do Tiggo 5X é a que oferece maior potência entre os modelos dessa lista por Divulgação
O iCar, da Caoa Chery, é outro elétrico chinês que teve queda de preço por Divulgação
A fábrica da Caoa em Goiás produz veículos para a chinesa Chery e a coreana Hyundai por Divulgação
O quadro de instrumentos é todo digital por Alexandre Suplicy
O Tiggo 7 ganhou uma nova versão, a Sport. Essa é a nova opção de acesso da linha por Divulgação
O Tiggo 8 poderá ser o primeiro plug-in híbrido feito no Brasil por Divulgação
Omoda é uma nova marca de automóveis da Chery e chegará em 2024 ao país por Divulgação
A versão Sport é a mais acessível do Tiggo 5X por Divulgação
O bagageiro desse Caoa Chery tem capacidade para 340 litros
Outro Caoa Chery que só tem uma configuração é o Tiggo 8
O sedã da Caoa Chery tem seis airbags e freio de estacionamento elétrico
O modelo é o primeiro da Caoa Chery com capacidade para sete pessoas por Fotos: Fabio Gonzalez/ Caoa Chery
Na categoria dos sedãs médios o Arizzo 5, da Caoa Chery, é o que mais consome por Foto: Caoa Chery
O espaço traseiro é bom nesse sedã da Caoa Chery
1 de 42
O elétrico iCaur 03 é uma das apostas da nova marca do Grupo Chery para o mercado brasileiro por Divulgação

Fábrica em Itatiaia poderá produzir SUV híbrido da Chery

O grupo Omoda & Jaecoo pretende transformar a unidade em seu polo produtivo nacional para acelerar a expansão no país, onde já comercializa cerca de 6 mil veículos por mês e mantém 150 concessionárias após aproximadamente um ano e meio de operação.

Leia mais

Imagem - Precisa ter faculdade para ser deputado? A lei estabelece o que realmente é exigido

Precisa ter faculdade para ser deputado? A lei estabelece o que realmente é exigido

Imagem - Como fica o trabalho no comércio? Entenda o fim da escala 6x1 aprovado por 75 votos a 1 no Senado

Como fica o trabalho no comércio? Entenda o fim da escala 6x1 aprovado por 75 votos a 1 no Senado

Imagem - PT rejuvenesce bancada na Câmara pela primeira vez em 28 anos, mas segue entre as três mais velhas do Congresso

PT rejuvenesce bancada na Câmara pela primeira vez em 28 anos, mas segue entre as três mais velhas do Congresso

A fábrica de Itatiaia, no Rio de Janeiro, poderá produzir o Omoda 4, SUV híbrido compacto projetado para concorrer diretamente com o Volkswagen Tera e o Jeep Avenger. A escolha do modelo para a fabricação nacional, no entanto, ainda não foi confirmada. A produção local faz parte da estratégia da marca para ampliar sua presença no mercado brasileiro.

Omoda & Jaecoo planeja ampliar presença no Brasil até 2027

O plano de expansão do grupo Chery prevê ainda a chegada de outras marcas ao Brasil. Entre elas estão:

iCAUR, que prevê iniciar as vendas do SUV V27 no primeiro trimestre de 2027. Os modelos V25 e V23 estão programados para o segundo semestre.

Lepas, marca com posicionamento mais sofisticado e rede de concessionárias própria.

Negociação da fábrica em Itatiaia aguarda resultado das eleições

A Omoda & Jaecoo aguarda o encerramento do processo eleitoral de 2026 para retomar as negociações sobre a produção de veículos no Brasil, segundo reportagem do Terra, que cita informações divulgadas pelo jornalista Leo Fortunatti, com apuração de Jason Vogel na China. As conversas envolvem principalmente o governo do Rio de Janeiro. A definição deverá esclarecer os detalhes da operação, os modelos que poderão inaugurar a fabricação nacional e o cronograma para a unidade de Itatiaia.

Tags:

Carro Elétrico Automóveis Eleições 2026

Mais recentes

Imagem - Feira de empregos oferece 1 milhão de oportunidades em todo o Brasil; veja como participar

Feira de empregos oferece 1 milhão de oportunidades em todo o Brasil; veja como participar
Imagem - Ypê abre vagas de estágio na Bahia, Rio e São Paulo; veja como participar da seleção

Ypê abre vagas de estágio na Bahia, Rio e São Paulo; veja como participar da seleção
Imagem - Salvador terá feiras gratuitas com vagas de emprego, estágio e Jovem Aprendiz nesta quarta (21)

Salvador terá feiras gratuitas com vagas de emprego, estágio e Jovem Aprendiz nesta quarta (21)