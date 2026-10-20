Chery espera resultado das eleições para definir fábrica da Jaguar Land Rover no Brasil

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 18:10
A aquisição da fábrica da Jaguar Land Rover pela gigante chinesa Chery, na cidade de Itatiaia (RJ), ainda não foi oficializada. Segundo reportagem publicada pelo Terra, divulgada pelo jornalista Leo Fortunatti e apurada por Jason Vogel na China, a Omoda & Jaecoo, marca do grupo Chery, pretende retomar as negociações sobre a produção de veículos no Brasil após o resultado das eleições de 2026. As tratativas envolvem o governo fluminense, e a previsão é que o anúncio oficial e os detalhes da operação sejam apresentados a partir de março de 2027.
Grupo Chery
O grupo Omoda & Jaecoo pretende transformar a unidade em seu polo produtivo nacional para acelerar a expansão no país, onde já comercializa cerca de 6 mil veículos por mês e mantém 150 concessionárias após aproximadamente um ano e meio de operação.
A fábrica de Itatiaia, no Rio de Janeiro, poderá produzir o Omoda 4, SUV híbrido compacto projetado para concorrer diretamente com o Volkswagen Tera e o Jeep Avenger. A escolha do modelo para a fabricação nacional, no entanto, ainda não foi confirmada. A produção local faz parte da estratégia da marca para ampliar sua presença no mercado brasileiro.
O plano de expansão do grupo Chery prevê ainda a chegada de outras marcas ao Brasil. Entre elas estão:
iCAUR, que prevê iniciar as vendas do SUV V27 no primeiro trimestre de 2027. Os modelos V25 e V23 estão programados para o segundo semestre.
Lepas, marca com posicionamento mais sofisticado e rede de concessionárias própria.
A Omoda & Jaecoo aguarda o encerramento do processo eleitoral de 2026 para retomar as negociações sobre a produção de veículos no Brasil, segundo reportagem do Terra, que cita informações divulgadas pelo jornalista Leo Fortunatti, com apuração de Jason Vogel na China. As conversas envolvem principalmente o governo do Rio de Janeiro. A definição deverá esclarecer os detalhes da operação, os modelos que poderão inaugurar a fabricação nacional e o cronograma para a unidade de Itatiaia.