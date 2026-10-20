A FÁBRICA E A URNA

Chery espera resultado das eleições para definir fábrica da Jaguar Land Rover no Brasil

Negociação envolve unidade em Itatiaia, no Rio de Janeiro; anúncio da operação é previsto para 2027

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 18:10

Assinatura do contrato com o governo fluminense está em negociação Crédito: Divulgação

A aquisição da fábrica da Jaguar Land Rover pela gigante chinesa Chery, na cidade de Itatiaia (RJ), ainda não foi oficializada. Segundo reportagem publicada pelo Terra, divulgada pelo jornalista Leo Fortunatti e apurada por Jason Vogel na China, a Omoda & Jaecoo, marca do grupo Chery, pretende retomar as negociações sobre a produção de veículos no Brasil após o resultado das eleições de 2026. As tratativas envolvem o governo fluminense, e a previsão é que o anúncio oficial e os detalhes da operação sejam apresentados a partir de março de 2027.



Grupo Chery 1 de 42

Fábrica em Itatiaia poderá produzir SUV híbrido da Chery

O grupo Omoda & Jaecoo pretende transformar a unidade em seu polo produtivo nacional para acelerar a expansão no país, onde já comercializa cerca de 6 mil veículos por mês e mantém 150 concessionárias após aproximadamente um ano e meio de operação.



A fábrica de Itatiaia, no Rio de Janeiro, poderá produzir o Omoda 4, SUV híbrido compacto projetado para concorrer diretamente com o Volkswagen Tera e o Jeep Avenger. A escolha do modelo para a fabricação nacional, no entanto, ainda não foi confirmada. A produção local faz parte da estratégia da marca para ampliar sua presença no mercado brasileiro.



Omoda & Jaecoo planeja ampliar presença no Brasil até 2027

O plano de expansão do grupo Chery prevê ainda a chegada de outras marcas ao Brasil. Entre elas estão:



iCAUR, que prevê iniciar as vendas do SUV V27 no primeiro trimestre de 2027. Os modelos V25 e V23 estão programados para o segundo semestre.



Lepas, marca com posicionamento mais sofisticado e rede de concessionárias própria.



Negociação da fábrica em Itatiaia aguarda resultado das eleições