DIREITOS NO BOLSO

Cinco benefícios que o idoso pode pedir no CRAS para aliviar as despesas

Falta de informação e burocracia impedem que milhares de aposentados acessem descontos em contas de luz, passagens grátis e salários assistenciais

Juliana Rodrigues

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 08:17

Bancos vão mudar regras para transações financeiras feitas por idosos com mais de 60 anos Crédito: Shutterstock

Enquanto muitos idosos escolhem entre comprar remédios ou pagar a conta de luz, bilhões de reais em benefícios do governo deixam de ser entregues porque as pessoas não sabem como pedir. Nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), existem direitos que ajudam a reduzir os gastos da casa e trazem mais tranquilidade para quem vive com a aposentadoria apertada.

Cidadania na terceira idade 1 de 5

A dificuldade para conseguir informação

Muitas vezes, a informação não chega até quem precisa por causa da falta de avisos nos postos de atendimento, telefones que não funcionam e filas longas. Isso faz com que muitos pensem que os benefícios são difíceis de conseguir. Porém, o caminho fica mais simples quando a pessoa sabe exatamente o que procurar e quais documentos levar ao CRAS.

O que levar ao CRAS?

Para pedir qualquer benefício, o primeiro passo é fazer ou atualizar o Cadastro Único (CadÚnico). O idoso ou um responsável deve ir até o CRAS levando os documentos de todas as pessoas que moram na mesma casa:

- RG e CPF de todos os moradores.

- Comprovante de endereço atualizado.

- Carteira de trabalho de todos os membros da família.

- Certidões de nascimento ou casamento.

Os 5 benefícios que podem ser pedidos

1. BPC (Benefício de Prestação Continuada)

É o pagamento de um salário mínimo por mês para idosos com 65 anos ou mais que vivem em famílias de baixa renda, onde a renda por pessoa é menor que um quarto do salário mínimo. É importante destacar que o idoso não precisa ter contribuído para o INSS ao longo da vida para ter direito. O dinheiro é pago pelo INSS, mas o cadastro inicial é feito no CRAS.

2. Tarifa social de energia elétrica

Oferece descontos de até 65% na conta de luz, dependendo da quantidade de energia que a casa gasta por mês. O cadastro no CadÚnico feito no CRAS garante o direito ao desconto.

3. Carteira da Pessoa Idosa

Documento para quem tem 60 anos ou mais e ganha até dois salários mínimos. A Carteira da Pessoa Idosa garante duas vagas gratuitas por viagem em ônibus de outros estados ou 50% de desconto na passagem caso as vagas gratuitas já estejam ocupadas.

4. Isenção ou desconto no IPTU

O IPTU é um imposto da prefeitura, mas em muitas cidades o CRAS emite o documento que comprova a situação de vulnerabilidade social. Com esse papel, o idoso pode conseguir o desconto ou a zeragem do imposto.

5. Programas habitacionais e apoios sociais