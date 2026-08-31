CONECTIVIDADE

Claro triplica infraestrutura no Oeste baiano com 5G, fibra e expansão da rede

Melhorias atendem consumidores e empresas em um dos principais polos econômicos e do agronegócio da Bahia

Donaldson Gomes

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 18:07

Roberta Godoi, CEO da Claro Empresas para PMEs Crédito: Divulgação

A Claro ampliou a presença no Oeste da Bahia com um novo ciclo de investimentos em Luís Eduardo Magalhães, um dos principais polos econômicos e do agronegócio do estado. A companhia mais que triplicou a infraestrutura de rede móvel no município, com expansão superior a 250% em cobertura e capacidade, lança sua rede 5G, leva a Claro fibra à cidade e inaugura uma nova loja conceito.

O movimento reforça a estratégia da empresa de ampliar a conectividade de alta performance para além das grandes regiões metropolitanas, acompanhando o desenvolvimento de mercados regionais relevantes e criando uma infraestrutura capaz de atender às novas demandas de consumidores e empresas.

Com a expansão, Luís Eduardo Magalhães passa a contar com uma infraestrutura ainda mais robusta de conectividade fixa e móvel. Além do 5G da Claro — reconhecido pelo Speedtest como o mais rápido do Brasil —, a chegada da Claro fibra amplia a oferta de banda larga de alta velocidade para residências e empresas, integrando conectividade, telefonia móvel e entretenimento.

Para as empresas, a nova infraestrutura amplia as possibilidades de digitalização e ganho de produtividade em uma região marcada pela força do agronegócio, do comércio e dos serviços.

Por meio da Claro empresas, pequenos e médios empreendedores e grandes grupos empresariais têm acesso a um portfólio integrado de conectividade, tecnologia e produtividade, que reúne soluções de telecomunicações, armazenamento em nuvem, cibersegurança, inteligência artificial, comunicação unificada e ferramentas para gestão e presença digital.

Na prática, a combinação de 5G, fibra e soluções digitais permite às empresas conectar equipes e operações, acessar informações e tomar decisões em tempo real, aumentar a segurança dos negócios e ganhar eficiência para crescer e competir em um mercado cada vez mais digital.

“Luís Eduardo Magalhães traduz muito do potencial do empreendedorismo brasileiro: é uma região que cresce, inova e tem no agronegócio e nos serviços importantes motores de desenvolvimento. Queremos estar ao lado dessas empresas como parceiros de tecnologia, combinando conectividade, nuvem, segurança e soluções digitais para simplificar suas operações, aumentar sua produtividade e apoiar novos ciclos de crescimento. Tecnologia precisa estar a serviço do negócio — e é isso que queremos entregar aos empreendedores da região”, afirma Roberta Godoi, CEO da Claro Empresas para PMEs.

Os investimentos também ampliam as opções de serviços para os moradores da região, com mais capacidade, velocidade e qualidade de conexão para um cotidiano cada vez mais conectado.

“A expansão da Claro marca um novo momento de conectividade para Luís Eduardo Magalhães e acompanha o forte ritmo de desenvolvimento do Oeste baiano. Estamos investindo em infraestrutura, tecnologia e atendimento para oferecer uma experiência cada vez melhor aos consumidores e empresas e contribuir para o desenvolvimento de uma região estratégica para a economia da Bahia”, afirma Marco Aurélio, diretor regional da Claro para Bahia e Sergipe.

Nova loja

Como parte desse novo momento da operação no município, a Claro inaugura uma nova loja na Rua Paraná, 203 B, no Centro de Luís Eduardo Magalhães. O espaço reúne o portfólio completo da operadora e foi desenvolvido para proporcionar uma experiência de atendimento mais integrada, consultiva e tecnológica.

Para marcar a expansão no município, a Claro também preparou condições especiais no Claro Multi. Na contratação de planos de telefonia móvel e banda larga de alta velocidade, clientes podem adquirir smartphones 5G de última geração com descontos e parcelamento em até 21 vezes sem juros.