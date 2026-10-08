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CNJ cria regras para localizar patrimônio de devedores e centralizar leilões judiciais

Normas preveem uso de inteligência artificial e pesquisa patrimonial, além de um Banco Nacional de Penhoras e uma plataforma nacional para alienações judiciais; novas regras entram em vigor em fevereiro de 2027

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 13:00

STJ vai decidir se parte do salário poderá ser bloqueada para pagamento de dívidas comuns, ampliando debate sobre crédito e proteção da renda do trabalhador.
A medida visa desmantelar o travamento de processos em que o direito à dívida já foi reconhecido Crédito: Ilustração, IA

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou o Provimento nº 255/2026,  instituindo a Consolidação Nacional da Execução Efetiva. A norma prevê que os tribunais criem Núcleos de Pesquisa Patrimonial, que serão equipes especializadas em cruzamento e análise de dados para localizar bens, direitos, ativos e estruturas patrimoniais de devedores, inclusive aqueles registrados em nome de interpostas pessoas ou ligados a estruturas empresariais complexas.

A consolidação também estabelece mecanismos para compartilhar pesquisas patrimoniais já realizadas em outros processos, evitando a repetição de diligências e permitindo que informações obtidas em uma execução possam auxiliar outras ações contra o mesmo devedor, observadas as regras de sigilo e proteção de dados.

A Justiça e a inteligência artificial na investigação

A nova regra prevê o uso de ferramentas de inteligência artificial, mineração de dados e análise de padrões para identificar ativos, auxiliar na pesquisa patrimonial e reconhecer processos antigos, grandes devedores e grupos econômicos. As soluções deverão seguir critérios de auditabilidade, rastreabilidade, explicabilidade e supervisão humana. A IA será usada como ferramenta de apoio e não poderá substituir a atuação humana nos atos decisórios.

Em vez de cada juiz fazer a mesma pesquisa contra uma empresa ou indivíduo que acumula centenas de processos, as informações apuradas poderão ser compartilhadas. Para enquadrar um devedor nessa categoria estratégica, o CNJ prevê critérios como o número de execuções, o valor total das dívidas e a existência de grupo econômico, entre outros definidos pelos tribunais.

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O que são o Banco de Penhoras e a plataforma nacional de alienações

Para melhorar a gestão dos bens penhorados e das vendas judiciais, foram criadas duas estruturas nacionais integradas.

Banco Nacional de Penhoras (BNP): reunirá informações sobre bens penhorados no país, permitindo o compartilhamento estruturado de dados e reduzindo a duplicidade de diligências.

Plataforma Nacional de Alienações Judiciais (PNAJ): será o ambiente oficial para divulgação, gestão, acompanhamento e realização das alienações judiciais. Os leilões judiciais eletrônicos abrangidos pelas novas regras deverão ocorrer por meio da plataforma.

Quando as novas regras começam a valer?

O cronograma mudou depois da publicação do Provimento 255/2026. Em setembro, o CNJ publicou o Provimento 256/2026 e ampliou de 30 para 180 dias o prazo para entrada em vigor da Consolidação Nacional da Execução Efetiva. Com isso, as novas regras passam a valer em 16 de fevereiro de 2027.

Os tribunais terão, a partir da entrada em vigor da Consolidação, 30 dias para regulamentar seus Núcleos de Pesquisa Patrimonial. Já o Banco Nacional de Penhoras e a Plataforma Nacional de Alienações Judiciais têm cronograma próprio e se tornarão obrigatórios para todos os tribunais 120 dias após a respectiva homologação e validação pelo CNJ, que deverá ser formalizada em ato próprio.

A Consolidação não se aplica às execuções penais e fiscais, salvo nas hipóteses previstas em ato próprio do CNJ ou na legislação.

A Consolidação Nacional entra em vigor 30 dias após a publicação do provimento. O Banco de Penhoras e a Plataforma de Alienações tornam-se de uso obrigatório para todos os tribunais do Brasil em até 120 dias após a validação oficial do CNJ. A medida não se aplica a execuções penais e fiscais, salvo previsões específicas da legislação.

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Brasil Dívidas Economia Cnj

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