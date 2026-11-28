NOVO MAPA DO CRÉDITO

Com entrada do Itaú, disputa pelo financiamento habitacional ganha força

Banco privado passa a operar linhas do Minha Casa, Minha Vida para rendas de R$ 5 mil a R$ 12 mil e amplia opções para compradores

Juliana Rodrigues

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 08:22

Com a chegada do Itaú ao Minha Casa, Minha Vida, compradores na Bahia ganham nova alternativa de financiamento e o mercado imobiliário registra maior concorrência na oferta de crédito. Crédito: Divulgação / Shutterstock

O comprador que busca financiamento para a casa própria passa a contar com uma nova alternativa na rede bancária privada em todo o país. O Itaú Unibanco iniciou a operação de linhas do Minha Casa, Minha Vida voltadas à classe média, movimento que quebra a concentração histórica desse tipo de crédito e pressiona outras instituições financeiras a melhorarem suas condições de atendimento.

Veja o passo a passo de como se inscrever no programa 'Minha Casa, Minha Vida' 1 de 9

Quem pode contratar pelo banco privado

Diferentemente das modalidades voltadas à baixa renda, que contam com subsídio direto da União, o atendimento do Itaú concentra-se em duas frentes: a Faixa 3 do programa, destinada a famílias com ganhos mensais entre R$ 5.000,01 e R$ 9,6 mil, e a linha Pró-Cotista do FGTS, que atende trabalhadores com renda de até R$ 12 mil. A liberação ocorre de forma escalonada e depende da aprovação cadastral e financeira do cliente junto ao banco.

O cenário em Salvador e no interior

A entrada do banco privado ocorre em um momento em que a habitação econômica sustenta o ritmo da construção civil. Dados divulgados na segunda-feira (23) pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) mostram que o Minha Casa, Minha Vida atingiu participação recorde de 58,6% nos lançamentos residenciais verticais no país no terceiro trimestre de 2026.

Na Região Metropolitana de Salvador e nos polos regionais do interior baiano onde pesquisas da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) apontam demanda aquecida por unidades compactas e econômicas, a diversificação dos agentes financeiros é vista pelo setor como estratégica para destravar repasses e dar mais previsibilidade ao planejamento de novos empreendimentos.

O que observar antes de fechar negócio

Com mais bancos disputando o mesmo perfil de cliente, o consumidor ganha margem para negociar taxas e prazos. Antes de assinar o contrato, a orientação técnica é solicitar simulações simultâneas em mais de uma instituição e comparar o Custo Efetivo Total (CET) da operação, verificando o peso dos seguros obrigatórios, das tarifas administrativas e o percentual exigido de entrada.