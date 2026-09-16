TIRA O PÉ DO FREIO

Nova CNH faz pedidos de primeira habilitação saltarem 216% e já soma 2 milhões de novos condutores

Mudanças reduziram em 30% o tempo médio do processo e geraram impacto econômico estimado em R$ 9,64 bilhões, segundo o Ministério dos Transportes

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 13:00

Aplicativo da CNH do Brasil passará a emitir alertas para que condutores paguem tarifas do sistema de livre passagem e evitem infrações nas rodovias. Crédito: Divulgação/Serpro

7,3 milhões de pedidos de primeira CNH foram registrados no Brasil entre janeiro e agosto de 2026, um salto de 216% em comparação aos 2,3 milhões de solicitações no mesmo período do último ano. O aumento da procura acompanha as mudanças promovidas pelo programa CNH do Brasil, que também já resultaram em mais de 2 milhões de novos condutores habilitados em nove meses, segundo o Ministério dos Transportes.



Nova CNH: veja o que muda para tirar Carteira Nacional de Habilitação 1 de 16

O grande motor dessa transformação foi a queda no custo

O impacto econômico estimado para a população chega a R$ 9,64 bilhões. O cálculo considera valores associados ao curso teórico gratuito, à formação prática, aos exames médico e psicológico, à renovação automática para bons condutores e aos deslocamentos evitados.



O custo médio para tirar a primeira carteira caiu de R$ 3.169 para R$ 1.265, considerando as categorias A e B, segundo levantamento divulgado pelo Ministério dos Transportes. O governo estima que o novo modelo possa reduzir o custo da habilitação em até 80%.

Bons condutores garantem renovação automática e gratuita

A renovação automática da CNH beneficiou 1,73 milhão de motoristas classificados como bons condutores. A medida contempla quem não teve pontos ou infrações registrados na habilitação nos últimos 12 meses e está cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).



Redução de aulas barateia custo da primeira CNH

O tempo para tirar a CNH caiu, em média, 30% após as mudanças no processo e a digitalização das etapas. A mediana do tempo necessário para obter a primeira habilitação passou de 210 para 147 dias.

Na formação prática, a carga mínima obrigatória passou de 20 para duas horas, e o candidato também pode contratar instrutores autônomos autorizados pelos Detrans. Dos 4.182.803 cursos práticos realizados em 2026, 552.994 foram conduzidos por esses profissionais, o equivalente a 13,2% do total.

O curso teórico também passou a ser oferecido gratuitamente e de forma digital pelo aplicativo CNH do Brasil. Até agosto, foram realizados 4.386.463 cursos, ante 1.981.304 no mesmo período de 2025, crescimento de 121,4%.

Nordeste lidera disparada na procura pela CNH

O Nordeste concentrou 54,7% das entradas no processo de primeira habilitação, seguido pelo Norte, com 31,9%, segundo o Ministério dos Transportes.



Entre as mulheres, o número de entradas no processo cresceu 18%, passando de 1.056.960 em 2025 para 1.246.979 em 2026.

Autoescolas entram no centro do debate

Paulo Cesar Marques da Silva, doutor em Estudos de Transporte pela Universidade de Londres e professor da UnB, salienta os pontos positivos do fim da obrigatoriedade de autoescolas no país.

“O que tem sido observado é uma fuga do processo de habilitação”, disse Paulo ao G1. Paulo Cesar Marques da Silva Já foi engenheiro de tráfego da Prefeitura de Salvador e trabalhou na companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro.

Na outra ponta do debate está David Duarte Lima, doutor em segurança de trânsito pela Universidade Livre de Bruxelas. Ele apresenta os argumentos contra o fim da obrigatoriedade das autoescolas e afirma que a mudança “pode tirar do candidato à habilitação a possibilidade de adquirir conhecimentos de forma mais concreta, sólida e estruturada”.



Em resposta, o governo defende que a formação continua submetida a exames teóricos e práticos obrigatórios, além de biometria e exames médicos.

Dados divulgados pelo Ministério dos Transportes mostram que a proporção de novos habilitados com registro de infração caiu de 2,36% para 0,54%, uma redução de 77,1%. A comparação, porém, é apresentada pelo ministério como um indicador do período e não estabelece que as mudanças nas regras tenham causado a redução.

George Santoro, ministro dos Transportes, informou em coletiva de imprensa que 478 autoescolas encerraram as atividades até agosto deste ano, contra 266 no mesmo período de 2025. Segundo ele, as baixas indicam uma reorganização do mercado, e não uma crise ou falência no setor.

Falaram que iam fechar todas as autoescolas [...] Temos informações de autoescolas que aumentaram o faturamento, afirmou o ministro à Folha de S. Paulo George Santoro Ministro do Transporte

CNH do Brasil resume as principais mudanças

Curso teórico: gratuito e online pelo aplicativo oficial.



Aulas práticas: mínimo obrigatório de duas horas, com possibilidade de usar veículo próprio e contratar instrutores autônomos autorizados pelos Detrans.

Custo estimado: o novo modelo pode reduzir em até 80% o custo para obter a CNH nas categorias A e B, segundo o Ministério dos Transportes.

Renovação: automática e gratuita para os chamados bons condutores que atendem aos critérios do RNPC.