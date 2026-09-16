Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nova CNH faz pedidos de primeira habilitação saltarem 216% e já soma 2 milhões de novos condutores

Mudanças reduziram em 30% o tempo médio do processo e geraram impacto econômico estimado em R$ 9,64 bilhões, segundo o Ministério dos Transportes

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 13:00

Aplicativo da CNH do Brasil passará a emitir alertas para que condutores paguem tarifas do sistema de livre passagem e evitem infrações nas rodovias.
Aplicativo da CNH do Brasil passará a emitir alertas para que condutores paguem tarifas do sistema de livre passagem e evitem infrações nas rodovias. Crédito: Divulgação/Serpro

7,3 milhões de pedidos de primeira CNH foram registrados no Brasil entre janeiro e agosto de 2026, um salto de 216% em comparação aos 2,3 milhões de solicitações no mesmo período do último ano. O aumento da procura acompanha as mudanças promovidas pelo programa CNH do Brasil, que também já resultaram em mais de 2 milhões de novos condutores habilitados em nove meses, segundo o Ministério dos Transportes.

Nova CNH: veja o que muda para tirar Carteira Nacional de Habilitação

CNH sem autoescola terá redução de até 80% nos custos; atualmente, o valor para tirar a habilitação pode chegar a R$ 5 mil por Gabriel Jabur/Agência Brasil
A nova política se inspira em modelos já consolidados em países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japão e Argentina por Shutterstock
Curso teórico será gratuito e digital: o novo modelo passará a oferecer o curso teórico de forma gratuita e em formato digital por Shutterstock
O candidato poderá iniciar o curso teórico antes de abrir o RENACH (Registro Nacional de Condutores Habilitados), o que reduz deslocamentos e simplifica o início do processo por Divulgação
O exame prático para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não vai mais exigir teste de meia embreagem, por exemplo por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Ministro dos Transportes disse que  recebeu denúncias de que instrutores mudam a calibragem dos pneus para dificultar a prova de meia embreagem, contribuindo para a reprovação de candidatos por Reprodução
Acompanhamento e o treinamento dos alunos poderá ser feita por instrutores autônomos, o que deve contribuir para a redução de custos da CNH e a ampliação da oferta de profissionais qualificados por Itailuan dos Anjos/Detran-BA
Proprietários e funcionários de autoescolas de Salvador protestaram contra novas regras do Governo por Reprodução
Governo estima que mudanças vão ajudar a resolver o problema dos 20 milhões de condutores não habilitados por Ciretran
Autoescolas protestaram contra novas regras do Governo por Reprodução
Autoescolas de Salvador protestam contra novas regras do Governo por Reprodução
População conta as horas para o fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas por Reprodução
Candidatos que perderem na primeira prova prática poderão refazer o exame gratuito uma única vez por Shutterstock
Departamentos estaduais de trânsito estão se adequando às novas medidas por Arquivo Agência Brasil
A resolução que muda as exigências para a CNH foi aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) no dia 1° de dezembro por Divulgação
Memes ironizam fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas por Reprodução
1 de 16
CNH sem autoescola terá redução de até 80% nos custos; atualmente, o valor para tirar a habilitação pode chegar a R$ 5 mil por Gabriel Jabur/Agência Brasil

O grande motor dessa transformação foi a queda no custo

O impacto econômico estimado para a população chega a R$ 9,64 bilhões. O cálculo considera valores associados ao curso teórico gratuito, à formação prática, aos exames médico e psicológico, à renovação automática para bons condutores e aos deslocamentos evitados.

O custo médio para tirar a primeira carteira caiu de R$ 3.169 para R$ 1.265, considerando as categorias A e B, segundo levantamento divulgado pelo Ministério dos Transportes. O governo estima que o novo modelo possa reduzir o custo da habilitação em até 80%.

Bons condutores garantem renovação automática e gratuita

A renovação automática da CNH beneficiou 1,73 milhão de motoristas classificados como bons condutores. A medida contempla quem não teve pontos ou infrações registrados na habilitação nos últimos 12 meses e está cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

Leia mais

Imagem - Apenas 515 motoristas pediram reembolso das 267 mil multas do pedágio Free Flow no país; valor é de R$195

Apenas 515 motoristas pediram reembolso das 267 mil multas do pedágio Free Flow no país; valor é de R$195

Imagem - Golpe do sósia usa comparação facial para encontrar vítimas parecidas e tentar burlar reconhecimento de bancos e operadoras

Golpe do sósia usa comparação facial para encontrar vítimas parecidas e tentar burlar reconhecimento de bancos e operadoras

Imagem - Aposentados do INSS voltam a ter margem de 45% no consignado; veja o que muda

Aposentados do INSS voltam a ter margem de 45% no consignado; veja o que muda

Redução de aulas barateia custo da primeira CNH

O tempo para tirar a CNH caiu, em média, 30% após as mudanças no processo e a digitalização das etapas. A mediana do tempo necessário para obter a primeira habilitação passou de 210 para 147 dias.

Na formação prática, a carga mínima obrigatória passou de 20 para duas horas, e o candidato também pode contratar instrutores autônomos autorizados pelos Detrans. Dos 4.182.803 cursos práticos realizados em 2026, 552.994 foram conduzidos por esses profissionais, o equivalente a 13,2% do total.

O curso teórico também passou a ser oferecido gratuitamente e de forma digital pelo aplicativo CNH do Brasil. Até agosto, foram realizados 4.386.463 cursos, ante 1.981.304 no mesmo período de 2025, crescimento de 121,4%.

Nordeste lidera disparada na procura pela CNH

O Nordeste concentrou 54,7% das entradas no processo de primeira habilitação, seguido pelo Norte, com 31,9%, segundo o Ministério dos Transportes.

Entre as mulheres, o número de entradas no processo cresceu 18%, passando de 1.056.960 em 2025 para 1.246.979 em 2026.

Autoescolas entram no centro do debate

Paulo Cesar Marques da Silva, doutor em Estudos de Transporte pela Universidade de Londres e professor da UnB, salienta os pontos positivos do fim da obrigatoriedade de autoescolas no país.

“O que tem sido observado é uma fuga do processo de habilitação”, disse Paulo ao G1.

Paulo Cesar Marques da Silva

Já foi engenheiro de tráfego da Prefeitura de Salvador e trabalhou na companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro.

Na outra ponta do debate está David Duarte Lima, doutor em segurança de trânsito pela Universidade Livre de Bruxelas. Ele apresenta os argumentos contra o fim da obrigatoriedade das autoescolas e afirma que a mudança “pode tirar do candidato à habilitação a possibilidade de adquirir conhecimentos de forma mais concreta, sólida e estruturada”.

Em resposta, o governo defende que a formação continua submetida a exames teóricos e práticos obrigatórios, além de biometria e exames médicos.

Dados divulgados pelo Ministério dos Transportes mostram que a proporção de novos habilitados com registro de infração caiu de 2,36% para 0,54%, uma redução de 77,1%. A comparação, porém, é apresentada pelo ministério como um indicador do período e não estabelece que as mudanças nas regras tenham causado a redução.

George Santoro, ministro dos Transportes, informou em coletiva de imprensa que 478 autoescolas encerraram as atividades até agosto deste ano, contra 266 no mesmo período de 2025. Segundo ele, as baixas indicam uma reorganização do mercado, e não uma crise ou falência no setor.

Falaram que iam fechar todas as autoescolas [...] Temos informações de autoescolas que aumentaram o faturamento, afirmou o ministro à Folha de S. Paulo

George Santoro

Ministro do Transporte

CNH do Brasil resume as principais mudanças 

Curso teórico: gratuito e online pelo aplicativo oficial.

Aulas práticas: mínimo obrigatório de duas horas, com possibilidade de usar veículo próprio e contratar instrutores autônomos autorizados pelos Detrans.

Custo estimado: o novo modelo pode reduzir em até 80% o custo para obter a CNH nas categorias A e B, segundo o Ministério dos Transportes.

Renovação: automática e gratuita para os chamados bons condutores que atendem aos critérios do RNPC.

Prazo de conclusão: o novo modelo retirou a carga horária mínima anterior e flexibilizou o processo de formação, com etapas digitais e possibilidade de contratação de instrutores autônomos.

Tags:

Transporte Cnh Autoescola

Mais recentes

Imagem - Gigante das bebidas demite 70% dos funcionários de fábrica nos EUA

Gigante das bebidas demite 70% dos funcionários de fábrica nos EUA
Imagem - 167 mil aposentados e pensionistas do Rio terão que fazer prova de vida pelo Gov.br; veja como funciona

167 mil aposentados e pensionistas do Rio terão que fazer prova de vida pelo Gov.br; veja como funciona
Imagem - Emprego na Bahia: BYD oferta 290 vagas na Arena Fonte Nova nos dias 17 e 18 de setembro

Emprego na Bahia: BYD oferta 290 vagas na Arena Fonte Nova nos dias 17 e 18 de setembro