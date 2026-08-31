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Com R$ 1 bilhão, programa do SUS aciona 259 hospitais privados para realizar 600 mil procedimentos; veja os prioritários

Parceria em 21 estados garante 458 mil exames e 142 mil cirurgias gratuitas pelo programa Agora Tem Especialistas

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 23:35

Programa do Ministério da Saúde credencia 259 hospitais filantrópicos e privados em 21 estados Crédito: Pavel Danilyuk, Pexels

Uma parceria do governo federal com 259 hospitais privados e filantrópicos vai ampliar a oferta de 600 mil procedimentos gratuitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Formalizada por meio de R$ 1 bilhão em créditos fiscais, a iniciativa do Ministério da Saúde abrange 21 estados pelo programa Agora Tem Especialistas e prevê 458 mil consultas e exames integrados e 142 mil cirurgias em áreas como oncologia, cardiologia e ortopedia. O foco é reduzir o tempo de espera na fila do SUS.



A fila da regulação do SUS determina quem recebe a chamada para o mutirão. Pacientes sem cadastro prévio não têm atendimento direto nos estabelecimentos conveniados.



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A convocação dos pacientes segue a ordem de inscrição nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas secretarias de saúde locais. Pelas regras do SUS, o atendimento é organizado e centralizado, por isso o cidadão não deve procurar diretamente os hospitais privados credenciados.

Oftalmologia lidera com 170 mil procedimentos

Exames de oftalmologia lideram as cotas, com 170 mil procedimentos, entre consultas e cirurgias de catarata. Na sequência aparecem cardiologia (133 mil), com prioridade para exames e cateterismos; ortopedia (113 mil), voltada a cirurgias de articulações; e oncologia (72 mil), com tratamentos e biópsias. A grade de ofertas inclui ainda cirurgias eletivas de ginecologia e otorrinolaringologia, além de suporte contínuo para diálise.



Nordeste concentra 52% dos especialistas

A Rede pública do Nordeste concentra 52% do contingente inicial de especialistas homologados pelo programa, além da cobertura integral nos 9 estados da região (Bahia, Ceará, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe).

A prioridade em atender cidades do interior e regiões metropolitanas com gargalos históricos foi pactuada pelas Comissões Intergestores Bipartite (CIB), tendo a Bahia e o Ceará (com destaque para municípios como Russas e Juazeiro do Norte) no topo do volume de profissionais homologados pelo Ministério da Saúde.

Serviços de saúde viram crédito tributário para redes privadas

O abatimento de impostos federais funciona como a contrapartida financeira do modelo. As redes privadas executam os serviços e abatem o valor correspondente de suas dívidas de tributos com a União. A prestação de contas passa por auditorias das Secretarias Estaduais e Municipais para liberar os créditos tributários às empresas.

A fiscalização das metas contratadas permanece sob acompanhamento dos órgãos de controle, que monitoram a capacidade dos municípios de direcionar as demandas represadas dentro dos prazos definidos.

Até o momento, segundo o Ministério da Saúde, 23 instituições hospitalares já tiveram a produção validada, com 6,2 mil procedimentos realizados para 7,2 mil pacientes do SUS. Ao todo, são R$ 26 milhões em atendimentos já validados, entre consultas, exames e cirurgias.

Agendamentos seguem centralizados nas UBS