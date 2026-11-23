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Matheus Marques
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 12:04
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia nesta terça-feira (24) o calendário de depósitos referente à folha de novembro de 2026, incluindo o pagamento em parcela única do 13º salário para os segurados que ingressaram no sistema após abril deste ano. Os primeiros a receber são os beneficiários que ganham até um salário mínimo e possuem cartão com final 1, seguindo um cronograma escalonado até o dia 7 de dezembro.
Já para quem recebe acima do piso nacional, os créditos começam apenas no dia 1º de dezembro e também se encerram no dia 7.
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Benefícios de até 1 salário:
Final 1 - 24/novembro
Final 2 - 25/novembro
Final 3 - 26/novembro
Final 4 - 27/novembro
Final 5 - 30/novembro
Final 6 - 1/dezembro
Final 7 - 2/dezembro
Final 8 - 3/dezembro
Final 9 - 4/dezembro
Final 0 - 7/dezembro
Benefícios acima de 1 salário:
Final 1 e 6 - 1/dezembro
Final 2 e 7 - 2/dezembro
Final 3 e 8 - 3/dezembro
Final 4 e 9 - 4/dezembro
Final 5 e 0 - 7/dezembro
Como o INSS antecipou o abono anual entre o fim de abril e o início de junho para quem já estava na folha até abril, o pagamento extra deste mês contempla exclusivamente quem passou a receber algum benefício previdenciário depois desse período.
Têm direito ao 13º salário os titulares de aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Por ter natureza assistencial e não previdenciária, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não dá direito ao pagamento do abono anual.
Para não errar a data do saque, o cidadão deve observar o penúltimo algarismo do número do benefício, ignorando o dígito verificador que aparece após o traço, em um registro como 0108-4, por exemplo, o número considerado no calendário é o 8.
Quem não souber a numeração pode acessar o aplicativo ou o site Meu INSS e selecionar a opção “extrato de pagamento”, ou ainda entrar em contato pelo telefone 135, que atende de segunda a sábado, das 7h às 22h.