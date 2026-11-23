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Começa nesta terça-feira o pagamento do 13° e benefícios referentes a novembro

Depósitos para quem ganha até um salário mínimo seguem até 7 de dezembro conforme o número final do cartão, enquanto valores acima do piso iniciam no dia 1º

Matheus Marques

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 12:04

Têm direito ao 13º salário os titulares de aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão Crédito: Shutterstock

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia nesta terça-feira (24) o calendário de depósitos referente à folha de novembro de 2026, incluindo o pagamento em parcela única do 13º salário para os segurados que ingressaram no sistema após abril deste ano. Os primeiros a receber são os beneficiários que ganham até um salário mínimo e possuem cartão com final 1, seguindo um cronograma escalonado até o dia 7 de dezembro.

Já para quem recebe acima do piso nacional, os créditos começam apenas no dia 1º de dezembro e também se encerram no dia 7.

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Calendário completo de pagamentos em novembro e dezembro

Benefícios de até 1 salário:

Final 1 - 24/novembro

Final 2 - 25/novembro

Final 3 - 26/novembro

Final 4 - 27/novembro

Final 5 - 30/novembro

Final 6 - 1/dezembro

Final 7 - 2/dezembro

Final 8 - 3/dezembro

Final 9 - 4/dezembro

Final 0 - 7/dezembro

Benefícios acima de 1 salário:

Final 1 e 6 - 1/dezembro

Final 2 e 7 - 2/dezembro

Final 3 e 8 - 3/dezembro

Final 4 e 9 - 4/dezembro

Final 5 e 0 - 7/dezembro

Quem tem direito a parcela única do 13° salário

Como o INSS antecipou o abono anual entre o fim de abril e o início de junho para quem já estava na folha até abril, o pagamento extra deste mês contempla exclusivamente quem passou a receber algum benefício previdenciário depois desse período.

Têm direito ao 13º salário os titulares de aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Por ter natureza assistencial e não previdenciária, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não dá direito ao pagamento do abono anual.

Como identificar o número final do cartão de beneficio

Para não errar a data do saque, o cidadão deve observar o penúltimo algarismo do número do benefício, ignorando o dígito verificador que aparece após o traço, em um registro como 0108-4, por exemplo, o número considerado no calendário é o 8.