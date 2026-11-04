Como a crise de banco digital com 3 milhões de clientes chegou ao futebol paraguaio; entenda

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Mariana Rios
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 11:21
A crise do Ueno Bank chegou ao futebol paraguaio - a instituição financeira perdeu seu espaço no principal estádio do país. Na noite de terça-feira (3), a Associação Paraguaia de Futebol (APF) retirou toda a publicidade da instituição financeira do Defensores del Chaco, incluindo placas externas, anúncios internos e a identificação comercial do espaço. O estádio, que desde 2023 se chamava Ueno Defensores del Chaco, voltou a usar seu nome original.
A mudança ocorreu após o Banco Central do Paraguai iniciar, na madrugada de terça-feira (3), o processo de intervenção do Ueno Bank. A medida alcançou as publicações relacionadas ao Torneio Clausura 2026, incluindo anúncios de partidas, escalações de arbitragem, acompanhamento dos jogos e tabelas de classificação.
Uniformes do Paraguai para Copa do Mundo 2026
Antes da crise, a marca aparecia nas artes divulgadas pela associação como patrocinadora da competição. Nas publicações mais recentes, o logotipo foi retirado.
Segundo o jornal paraguaio ABC, a associação também avalia juridicamente as medidas relacionadas ao contrato de patrocínio firmado com o banco em 2023. O acordo, válido até agosto de 2027, previa o pagamento de aproximadamente US$ 12 milhões.