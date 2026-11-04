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Como a crise de banco digital com 3 milhões de clientes chegou ao futebol paraguaio; entenda

Instituição, que sofreu intervenção do Banco Central do país, patrocinava a seleção do Paraguai

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 11:21

Estadio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai
Ueno Defensores del Chaco , em Assunção, no Paraguai Crédito: Wikimedia Commos

crise do Ueno Bank chegou ao futebol paraguaio - a instituição financeira perdeu seu espaço no principal estádio do país. Na noite de terça-feira (3), a Associação Paraguaia de Futebol (APF) retirou toda a publicidade da instituição financeira do Defensores del Chaco, incluindo placas externas, anúncios internos e a identificação comercial do espaço. O estádio, que desde 2023 se chamava Ueno Defensores del Chaco, voltou a usar seu nome original.

A mudança ocorreu após o Banco Central do Paraguai iniciar, na madrugada de terça-feira (3), o processo de intervenção do Ueno Bank. A medida alcançou as publicações relacionadas ao Torneio Clausura 2026, incluindo anúncios de partidas, escalações de arbitragem, acompanhamento dos jogos e tabelas de classificação.

Uniformes do Paraguai para Copa do Mundo 2026

Uniforme do Paraguai para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Paraguai para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Paraguai para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Paraguai para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Paraguai para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Paraguai para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Paraguai para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Paraguai para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Paraguai para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Paraguai para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
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Uniforme do Paraguai para Copa do Mundo 2026 por Divulgação

Antes da crise, a marca aparecia nas artes divulgadas pela associação como patrocinadora da competição. Nas publicações mais recentes, o logotipo foi retirado.

Segundo o jornal paraguaio ABC, a associação também avalia juridicamente as medidas relacionadas ao contrato de patrocínio firmado com o banco em 2023. O acordo, válido até agosto de 2027, previa o pagamento de aproximadamente US$ 12 milhões.

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Tags:

Banco Banco Central Paraguai

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