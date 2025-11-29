MENOS GASTOS

Como economizar até 30% na conta de energia com ajustes simples? Veja 14 dicas

Especialista da Coelba explica hábitos fáceis de mudar para reduzir gastos

Esther Morais

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 06:01

Como economizar até 30% na conta de energia com ajustes simples? Crédito: Marcello Casal / Agência Brasil

Você sabia que pequenas mudanças na rotina podem ajudar a reduzir em até 30% a conta de energia? Embora o boleto seja uma despesa fixa na vida adulta, é possível adotar comportamentos que diminuem o consumo mensal.

Quem dá as orientações é Ana Christina Mascarenhas, superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba. Ela explica que existem duas formas principais de economizar: pela potência dos equipamentos e pelas horas de uso diário.

“Quanto maior a potência e o tempo de uso, maior será o gasto. Quando não é possível trocar o equipamento por um mais eficiente, a saída é diminuir as horas de utilização”, afirma.

Outro hábito importante é desconectar aparelhos da tomada. “Televisão, computador e outros dispositivos consomem energia mesmo no modo stand-by. Tudo que puder ser retirado da tomada deve ser desligado”, diz.

Como economizar energia? 1 de 10

Ar-condicionado e chuveiro precisam atenção redobrada

Segundo Ana Christina, os maiores vilões da conta de luz continuam sendo o ar-condicionado e a geladeira, por funcionarem durante longos períodos. No caso do ar, a recomendação é manter a temperatura entre 23ºC e 25ºC, considerada a faixa de conforto e que reduz o consumo.

“Se a pessoa troca o ar-condicionado antigo por um modelo com motor inverter e melhor eficiência, a economia pode chegar a 50%”, explica. Para quem não pode investir agora, a saída é reduzir horas de uso.

Ela lembra ainda que, no verão, desligar o chuveiro elétrico ajuda na redução, já que esse equipamento tem potência muito alta.

Como economizar nos outros equipamentos?

Micro-ondas

Muita gente usa o micro-ondas para descongelar alimentos, algo que exige mais potência e aumenta o consumo. “Quando coloco carne para descongelar, por exemplo, preciso de até 10 minutos, enquanto para aquecer um prato gastaria só um minuto e meio. Esse hábito impacta na conta”, alerta.

Air fryer

A superintendente explica que as air fryers têm potência muito alta. “Tem gente que cozinha tudo nela. Por isso, acaba usando por longos períodos e a potência pesa no consumo. Esses hábitos modernos têm impacto”, afirma.

Forno elétrico

O forno elétrico também é um dos campeões de gasto, por operar com potência elevada. “Pode ser substituído sempre que possível pelo fogão, que consome menos”, recomenda.

Lâmpadas LED

Ana Christina destaca que não entra mais no detalhe das lâmpadas porque a maioria das pessoas já utiliza LED, que são mais econômicas.

Ferro de passar roupa

O ferro é um equipamento de alta potência - e o consumo aumenta ainda mais quando o vapor é ativado. “Usar vapor eleva o consumo em cerca de 2,5 vezes. Já o vaporizador gasta até quatro vezes mais”, explica.

Comprar equipamentos mais econômicos é outra opção

Além dos hábitos, é possível economizar com a escolha de equipamentos mais eficientes.

Ana Christina cita o selo Procel, que atualmente indica os modelos de melhor eficiência com a categoria Selo Ouro — especialmente para ar-condicionado e refrigeradores. A consulta, porém, deve ser feita online, já que a etiqueta não aparece mais no equipamento físico.