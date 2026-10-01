Como emitir a credencial de estacionamento para PCD

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Juliana Rodrigues
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 09:00
Pessoas com deficiência que têm direito às vagas reservadas podem emitir o documento de forma gratuita pela internet. O pedido é feito pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou pelo Portal de Serviços da Secretaria Nacional de Trânsito. Para quem cumpre os requisitos, a emissão sai na hora.
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Para conseguir o documento digital, é preciso ter Carteira Nacional de Habilitação válida, seguir as regras da Resolução Contran nº 1.012/2024 e entrar no sistema com uma conta Gov.br nos níveis Prata ou Ouro.
A credencial é obrigatória para usar as vagas especiais em ruas, avenidas e em estacionamentos de shoppings e supermercados. O documento vale no país inteiro.
O procedimento é simples e pode ser feito direto no aplicativo do governo.
1. Entre no aplicativo: abra a Carteira Digital de Trânsito e faça o login com a conta Gov.br (Prata ou Ouro).
2. Vá em "Condutor": na tela principal, toque nessa opção.
3. Abra a credencial: selecione "Credencial de Estacionamento" e escolha a opção voltada para pessoa com deficiência.
4. Emita o documento: toque em "Emitir credencial" e siga as orientações da tela. O processo é gratuito e imediato.
Quem preferir usar o computador pode acessar o Portal de Serviços da Senatran.
1. Acesse o site: entre no Portal de Serviços da Senatran e faça o login com a conta Gov.br.
2. Busque a área do condutor: localize o bloco de serviços voltados para quem dirige.
3. Selecione a credencial: clique em "Credencial de Estacionamento" e escolha a modalidade para pessoa com deficiência.
4. Conclua o pedido: clique em "Prosseguir" para emitir e baixar o documento.
Não obrigatoriamente. A regra atual permite usar a credencial de forma digital. Para a fiscalização, os agentes consultam online a placa do veículo cadastrado no sistema.
Sim. O direito é da pessoa com deficiência, seja ela a motorista ou passageira do veículo. No aplicativo, é possível vincular a credencial à placa do carro que está sendo usado no momento e alterar esse cadastro sempre que precisar.
Não. A emissão digital e imediata pelo celular ou site atende apenas quem possui CNH válida. Pessoas que não dirigem, como crianças ou quem não é habilitado, precisam solicitar o documento diretamente no órgão de trânsito da cidade onde moram.
Estacionar nas vagas reservadas sem a credencial regular é infração gravíssima. A punição resulta em multa de R$ 293,47, perda de sete pontos na carteira de motorista e guincho. Não basta ter o direito à vaga, é preciso estar com o documento ativo e regularizado.
Quem pode emitir online: quem tem deficiência, CNH válida e conta Gov.br Prata ou Ouro.
Onde fazer: aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou Portal da Senatran.
Custo: gratuito.
Prazo: imediato.
Abrangência: todo o Brasil.