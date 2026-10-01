VAGA SEM BUROCRACIA

Como emitir a credencial de estacionamento para PCD

O documento é gratuito e pode ser emitido pela Carteira Digital de Trânsito ou pelo Portal de Serviços da Senatran; veja quem tem direito e como fazer

Juliana Rodrigues

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 09:00

Emissão instantânea da credencial PCD elimina burocracia e filas, mas exige atenção às regras de impressão para evitar multas. Crédito: Crédito: Joyce Juliana, Ascom SMTT

Pessoas com deficiência que têm direito às vagas reservadas podem emitir o documento de forma gratuita pela internet. O pedido é feito pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou pelo Portal de Serviços da Secretaria Nacional de Trânsito. Para quem cumpre os requisitos, a emissão sai na hora.

Dez comportamentos do condutor que são considerados infrações de trânsito e nem todo mundo sabe 1 de 10

Para conseguir o documento digital, é preciso ter Carteira Nacional de Habilitação válida, seguir as regras da Resolução Contran nº 1.012/2024 e entrar no sistema com uma conta Gov.br nos níveis Prata ou Ouro.

A credencial é obrigatória para usar as vagas especiais em ruas, avenidas e em estacionamentos de shoppings e supermercados. O documento vale no país inteiro.

Passo a passo pelo celular

O procedimento é simples e pode ser feito direto no aplicativo do governo.

1. Entre no aplicativo: abra a Carteira Digital de Trânsito e faça o login com a conta Gov.br (Prata ou Ouro).

2. Vá em "Condutor": na tela principal, toque nessa opção.

3. Abra a credencial: selecione "Credencial de Estacionamento" e escolha a opção voltada para pessoa com deficiência.

4. Emita o documento: toque em "Emitir credencial" e siga as orientações da tela. O processo é gratuito e imediato.

Passo a passo pelo computador

Quem preferir usar o computador pode acessar o Portal de Serviços da Senatran.

1. Acesse o site: entre no Portal de Serviços da Senatran e faça o login com a conta Gov.br.

2. Busque a área do condutor: localize o bloco de serviços voltados para quem dirige.

3. Selecione a credencial: clique em "Credencial de Estacionamento" e escolha a modalidade para pessoa com deficiência.

4. Conclua o pedido: clique em "Prosseguir" para emitir e baixar o documento.

Precisa imprimir o papel?

Não obrigatoriamente. A regra atual permite usar a credencial de forma digital. Para a fiscalização, os agentes consultam online a placa do veículo cadastrado no sistema.

Posso usar em qualquer carro?

Sim. O direito é da pessoa com deficiência, seja ela a motorista ou passageira do veículo. No aplicativo, é possível vincular a credencial à placa do carro que está sendo usado no momento e alterar esse cadastro sempre que precisar.

Quem não tem CNH consegue emitir pela internet?

Não. A emissão digital e imediata pelo celular ou site atende apenas quem possui CNH válida. Pessoas que não dirigem, como crianças ou quem não é habilitado, precisam solicitar o documento diretamente no órgão de trânsito da cidade onde moram.

O uso sem o documento

Estacionar nas vagas reservadas sem a credencial regular é infração gravíssima. A punição resulta em multa de R$ 293,47, perda de sete pontos na carteira de motorista e guincho. Não basta ter o direito à vaga, é preciso estar com o documento ativo e regularizado.

Resumo do serviço

Quem pode emitir online: quem tem deficiência, CNH válida e conta Gov.br Prata ou Ouro.

Onde fazer: aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou Portal da Senatran.

Custo: gratuito.

Prazo: imediato.