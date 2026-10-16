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Como fica o trabalho no comércio? Entenda o fim da escala 6x1 aprovado por 75 votos a 1 no Senado

Proposta reduz carga de trabalho para 40 horas e força readequação de turnos no comércio e serviços em todo o país

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 06:13

Comércio da cidade de Alagoinhas, no litoral norte
Aprovação histórica: Senado extingue escala exaustiva e garante dois dias de descanso sem corte no salário Crédito: Roberto Fonseca/Secom/Alagoinhas

A garantia de dois dias de descanso semanal sem redução no salário virou realidade com a aprovação do fim da escala 6x1 no Senado. Aprovada em segundo turno por 75 votos a 1 na noite desta quarta-feira (14), a PEC 221/2019 extingue o regime atual e estabelece a redução progressiva da carga de trabalho de 44 para 40 horas semanais, impondo um novo ritmo no cotidiano de compras, atendimentos e ajustes de turno em estabelecimentos comerciais e de serviços de todo o país.

Veja o que muda com fim da escala 6x1

Veja comparativo com mudanças por Agência Câmara
Passos para reduzir a jornada por Agência Câmara
Veja as regras específicas e exceções por Agência Câmara
Plenário celebra aprovação da PEC: 75 votos favoráveis e apenas um contrário por Carlos Moura/Agência Senado
Autor da proposta de emenda à Constituição, o deputado Reginaldo Lopes abraça Davi Alcolumbre após a votação por Carlos Moura/Agência Senado
O senador Paulo Paim (entre Teresa Leitão e Randolfe), que atuou pela redução da jornada, comemora a aprovação por Jonas Pereira/Agência Senado
Protestos pelo fim da escala aconteceram no país por Valter Campanato/Agência Brasil
Protesto contra a escala 6x1 por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Ato contra a escala 6x1 por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Ato do 1º de maio no Rio de Janeiro na praia de Copacabana por Tomaz Silva/Agência Brasil
Ato do Dia do Trabalhador pede o fim da escala 6x1 por Tomaz Silva/Agência Brasil
Ato pelo fim da escala 6x1 no DF por José Cruz/Agência Brasil
Ato no Rio de Janeiro fim da escala 6x1 por Tomaz Silva/Agência Brasil
Ato contra a escala 6x1 por Tomaz Silva/Agência Brasil
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Veja comparativo com mudanças por Agência Câmara

Os horários de funcionamento em lojas, supermercados, shoppings, bares e restaurantes passam agora pela maior reestruturação das últimas décadas. Com o fim da escala 6x1, empresários do Brasil inteiro já calculam os passos para manter as portas abertas sem estourar o orçamento do negócio.

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Folga dupla semanal garantida no contracheque

Os dois dias de descanso remunerados por semana viraram direito constitucional para quem rala no campo e na cidade. A nova regra fixa o domingo como dia preferencial para uma das folgas e limita o expediente diário a oito horas.

O tempo livre extra para a família e para o lazer chega sem nenhum corte de salário para a classe trabalhadora. Acordos ou convenções coletivas entre sindicatos e empresas vão calibrar a divisão do segundo dia de folga conforme a realidade de cada setor.

Fim da escala 6x1: quais deputados votaram a favor da PEC na Bahia?

Deputado federal Antonio Brito por Reprodução
Alice Portugal por Câmara dos Deputados
Afonso Florence por Divulgação
Bacelar 
Deputado federal Capitão Alden por Divulgação
Charles Fernandes por Câmara
Claudio Cajado (PP - BA) por Mário Agra/Câmara dos Deputados
Dal Barreto por Câmara
Daniel Almeida por Câmara
Diego Coronel por Câmara
Deputado federal Elmar Nascimento por Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Deputado federal Félix Mendonça Júnior por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Gabriel Nunes por Cãmara
Ivoneide Caetano por Divulgação
Repórter Jorge Araújo  por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Joseildo Ramos (PT) por Divulgação
Léo Prates  por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Leur Lomanto Júnior por Divulgação/Câmara dos Deputados
Deputada federal Lídice da Mata  por Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Ex-deputado federal Marcelo Nilo por Ana Albuquerque/Correio
Mário Negromonte Jr.  por Divulgação
Marcio Marinho por Cãmara
Neto Carletto por Cãmara
Pastor Sargento Isidório na Câmara de Deputados por Reprodução/ Câmara de Deputados
 Paulo Azi por Billy Boss / Câmara dos Deputados
Paulo Magalhães por Câmara
Raimundo Costa por Câmara
Ricardo Maia por Câmara
Roberta Roma por Divulgação
Rogéria Santos por Cãmara
Sergio Brito por Cãmara
Deputado Valmir Assunção (PT) por Wendel de Novais/CORREIO
Waldenor Pereira por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Zé Neto por Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
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Deputado federal Antonio Brito por Reprodução

Redução para 40 horas será aplicada de forma gradual

A transição em duas fases entra em vigor logo após o Congresso promulgar e publicar a Emenda Constitucional nos próximos dias. O prazo dá um fôlego para o setor produtivo ajustar contratos e escalas de pessoal:

Primeira etapa (60 dias após a promulgação): a carga semanal cai de 44 para 42 horas, momento em que passam a valer os dois dias de descanso semanais.

Segunda etapa (12 meses após a primeira etapa): a carga máxima atinge a jornada de 40 horas semanais, finalizando todo o processo em cerca de 14 meses.

Comércio e serviços reajustam turnos para a nova carga

O comércio e serviços de atendimento contínuo enfrentam o desafio mais duro com a mudança. A Constituição garante o descanso do funcionário, mas não proíbe a abertura das lojas aos fins de semana. Diante disso, o comércio aposta em quatro saídas principais:

Reorganização de turnos: o comércio com equipes robustas vai remanejar horários para cobrir os picos de movimento e os fins de semana.

Contratação de pessoal: o comércio de alta rotatividade vai admitir mais profissionais para manter o ritmo sem pausar o atendimento.

Ajuste de horários de funcionamento: o comércio de menor movimento vai estreitar a janela de atendimento ou fechar em horários de baixa rentabilidade.

Efeito no bolso: o comércio pode encarar um salto de 10% a 20% no custo da hora trabalhada, segundo projeções da FecomercioSP e da CNC, com possibilidade de repasse nos preços finais ao consumidor.

Grandes redes absorvem custos e pequenos comércios sentem peso

Os pequenos lojistas do comércio de bairro sentem o impacto financeiro com mais intensidade. Estruturas enxutas, com dois a cinco funcionários, têm pouca margem para girar escalas sem contratar reforços ou encurtar os horários de funcionamento.

As grandes redes de supermercados e shoppings, por outro lado, já possuem folga operacional para absorver o fim da escala 6x1. Essas empresas reordenam os quadros internos com facilidade para sustentar a redução da jornada de trabalho sem mexer na rotina do cliente.

Acordos coletivos definem escalas na transição da lei

As convenções coletivas continuam sendo a chave mestra para alinhar os detalhes práticos no mercado. Sindicatos patronais e de trabalhadores mantêm total liberdade para pactuar banco de horas, compensações e escalas do novo ciclo.

A decisão final sobre o rumo da casa fica na mão de cada empresário. Contratar reforços para bancar a jornada de 40 horas, reorganizar os turnos internos ou redefinir os horários de funcionamento para o público final.

Fim da escala 6X1 e isenção de IR

Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 em Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil
essoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1, realizado na Rodoviária de Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil
Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 por Letycia Bond/Agência Brasil
Manifestantes reúnem-se em protesto pelo fim da jornada de trabalho 6x1, na Cinelândia por Tânia Rêgo/Agência Brasil
ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA por REPRODUÇÃO
IMPOSTO DE RENDA por REPRODUÇÃO
POLICIA FEDERAL/IMPOSTO DE RENDA/TABELA DE ISENÇÃO por REPRODUÇÃO
Imposto de Renda por Shutterstock
Símbolo do Imposto de Renda por Joédson Alves/Agência Brasil
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Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 em Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil

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Eleição Escala 6x1 Folga Eleições 2026

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