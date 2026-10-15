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Como fica quem tem dois empregos com a aprovação do fim da escala 6x1 pelo Senado

Especialista trabalhista detalha como a nova jornada se aplica a contratos independentes, o aumento do custo das horas extras e as categorias que mais sentirão as mudanças

Matheus Marques

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 18:41

Como a redução da jornada em um vínculo pode afetar quem precisa trabalhar em mais de um lugar para fechar as contas? Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1, com dois dias de descanso remunerado por semana, foi aprovada pelo Senado nesta quarta-feira (14/10). Com a aprovação, surgiram algumas dúvidas: por exemplo, como fica o trabalhador que tem dois empregos? Como a redução da jornada em um vínculo pode afetar quem precisa trabalhar em mais de um lugar para fechar as contas?

Um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) em 2023, revelou um aumento de 15% no número de brasileiros que optam por trabalhar em dois ou mais empregos, passando de 2,7 milhões no último trimestre de 2013 para 3,2 milhões no mesmo período de 2023.

Veja o que muda com fim da escala 6x1 1 de 14

Regras independentes e o impacto nos contratos de trabalho

Segundo Henrique Soares Melo, advogado e sócio da área trabalhista do escritório NHM Advogados, a nova regra vale para cada contrato de trabalho, de forma independente. Cada empregador terá de respeitar a norma dentro do seu próprio vínculo.

“A legislação não soma as horas trabalhadas para empregadores diferentes para fins de limite de jornada, horas extras ou intervalo de 11 horas entre jornadas. Cada empresa responde apenas pelo tempo de trabalho prestado a ela. A soma das atividades somente seria relevante se fossem empresas de um mesmo grupo econômico”, destacou.

Como a transição da jornada vai reorganizar as escalas das empresas

Depois da aprovação pelo Senado, a PEC deve ser promulgada nos próximos meses, ou seja, entrar no Diário Oficial. Com isso, o trabalhador terá direito a dois dias de descanso remunerado por semana, em vez da possibilidade atual de trabalhar seis dias e ter apenas um dia de folga.

Para Henrique Soares, as empresas terão de focar, neste momento, em reorganizar as escalas para o modelo de cinco dias de trabalho e dois de descanso, reduzir a carga semanal e revisar os acordos de compensação de horas.

“Atividades que funcionam todos os dias precisarão de Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho para distribuir os dois dias de descanso ao longo do mês. Os contratos individuais e os sistemas de controle de ponto também precisarão ser ajustados.”

O reflexo da nova PEC sobre plantões, horas extras e remuneração variável

Para quem possui dois empregos, na visão de Henrique Soares, é importante entender que a emenda por si só não vai fazer “milagres”, sendo necessárias medidas como uma regulamentação por lei que trate das jornadas especiais (a exemplo da 12x36), negociações coletivas e a valorização do emprego para a manutenção da empregabilidade.

“As negociações coletivas que privilegiam escalas fixas e comunicadas com antecedência, permitindo ao trabalhador conciliar os dois empregos, são uma boa alternativa, assim como uma política de valorização salarial, especialmente nos setores com pisos baixos”, destacou.

Veja a entrevista na íntegra:

1. Como a nova jornada será aplicada a quem possui dois contratos de trabalho?

A nova regra vale para cada contrato de trabalho, de forma independente. Cada empregador terá de respeitar, dentro do seu próprio vínculo, o limite de 42 horas semanais na primeira fase e de 40 horas ao final da transição, além de conceder dois dias de descanso remunerado por semana. Há um ponto que costuma passar despercebido: a Emenda garante dois dias de descanso em cada contrato, e não dois dias de descanso efetivo na vida do trabalhador. Nada impede que o dia de folga em um emprego seja dia de trabalho no outro. Para quem tem dois vínculos, portanto, o fim da escala 6x1 não significará automaticamente mais tempo livre.

2. Os limites de jornada e os intervalos de descanso devem ser analisados por vínculo ou há situações em que a soma das atividades importa?

A legislação não soma as horas trabalhadas para empregadores diferentes para fins de limite de jornada, horas extras ou intervalo de 11 horas entre jornadas. Cada empresa responde apenas pelo tempo de trabalho prestado a ela. A soma das atividades somente seria relevante se fossem empresas de um mesmo grupo econômico, sendo que, nesse caso, poderia inclusive haver a caracterização de um único contrato de trabalho e, consequentemente, riscos decorrentes das jornadas somadas que extrapolariam os limites legais.

3. Que mudanças podem ser necessárias nos contratos e nas escalas?

As empresas terão de reorganizar escalas para o modelo de cinco dias de trabalho e dois de descanso, reduzir a carga semanal e revisar os acordos de compensação de horas. As novas regras passam a valer a partir da publicação da Emenda Constitucional, de forma gradual. Dois meses após a publicação, passam a ser devidos os dois dias de descanso semanal remunerado, e a jornada máxima semanal cairá de 44 para 42 horas. Um ano depois dessa primeira etapa, a jornada máxima semanal passa a ser de 40 horas. As atividades que funcionam todos os dias precisarão de Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho para distribuir os dois dias de descanso ao longo do mês. Os contratos individuais e os sistemas de controle de ponto também precisarão ser ajustados.

4. O trabalhador pode ter de renegociar horários para manter os dois vínculos?

Sim. O empregador tem certa margem para reorganizar horários, mas a lei proíbe alterações contratuais que causem prejuízo ao trabalhador. Do lado deste, a eventual reorganização de horários para que sejam concedidos os dois dias de descanso semanal remunerado (que antes era de um dia) pode resultar na necessidade de ajuste no horário e, com isso, criar um “conflito” entre os vínculos mantidos. A existência de dois vínculos é bastante comum em casos de profissionais da área médica e trabalhadores que atuam em serviços de limpeza, portaria e vigilância, os quais, em sua grande maioria, trabalham em regime de escala 12x36. Nesses casos, o impacto da PEC é menor, pois a escala se adequa ao regime já que, no 12x36, o trabalhador já folga mais do que dois dias por semana, e a média de horas semanais (cerca de 42 horas) está dentro do limite da primeira fase.

5. Como ficam horas extras, plantões e remuneração variável?

As horas extras continuam sendo apuradas por contrato. Como a jornada diminui e o salário não pode ser reduzido, o valor da hora de trabalho aumenta, e a hora extra fica mais cara. Para quem hoje trabalha 44 horas, o “aumento indireto” é de cerca de 10% ao final da transição. Em outras palavras, a empresa que pagava um salário de R$ 2.000,00 para um trabalhador que prestava serviços durante 44 horas semanais vai continuar pagando o mesmo valor e exigirá apenas 40 horas semanais de trabalho. Nos plantões, o ponto de atenção é a escala 12x36, que resulta em média em 42 horas semanais e ficará acima do limite final de 40 horas, exigindo regulamentação ou negociação coletiva. Muitos profissionais de enfermagem, por exemplo, têm dois vínculos em escala 12x36 e serão diretamente afetados. Na remuneração variável, como comissões e horas extras habituais, o valor do descanso semanal remunerado tende a aumentar de forma expressiva porque o sábado passa a ser dia de descanso. Isso beneficia o trabalhador, mas encarece a folha. Acontece que quem recebe comissões ou faz horas extras com habitualidade tem direito a um valor adicional referente aos dias de descanso, calculado pela proporção entre os dias de descanso e os dias úteis do mês. Hoje, a conta considera, em regra, apenas os domingos e feriados como descanso. Com a Emenda, os sábados também entram nessa conta, e o número de dias úteis diminui. Os setores mais afetados são aqueles com forte remuneração variável, como comércio, vendas, telemarketing e atividades com horas extras frequentes. Esse impacto atinge também empresas que já adotam a jornada de 40 horas de segunda a sexta-feira, já que, para elas, o sábado também deixará de ser dia útil.

6. Quais categorias e perfis de trabalhadores podem ser mais afetados, especialmente os que acumulam empregos por necessidade financeira?

Os mais afetados tendem a ser:

Os profissionais de saúde, sobretudo técnicos e auxiliares de enfermagem, que frequentemente acumulam dois vínculos em escala de plantão;

Vigilantes, porteiros e trabalhadores de limpeza e conservação em escalas 12x36;

Comerciários e trabalhadores de bares, restaurantes e hotelaria, com jornadas concentradas em fins de semana;

Professores que lecionam em mais de uma instituição;

Trabalhadores com remuneração baixa que completam a renda com um segundo emprego.

Para esse último grupo, a redução da jornada libera tempo, mas esse tempo pode ser usado para mais trabalho, e não para descanso. Quem acumula empregos por necessidade financeira pode acabar ampliando a carga total de trabalho, e não reduzindo.

7. Que medidas seriam necessárias para garantir uma melhora real para quem tem dois empregos, sem redução de renda, informalidade ou sobrecarga?

A Emenda é um passo importante, mas não resolve sozinha a situação de quem tem dois vínculos. Algumas medidas seriam relevantes:

Uma regulamentação por lei que trate de jornadas especiais, como a 12x36;

Negociação coletiva que privilegie escalas fixas e comunicadas com antecedência, permitindo ao trabalhador conciliar os dois empregos;