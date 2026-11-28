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Como milhões de brasileiros buscam renda extra no TikTok Shop

Sem precisar de estoque próprio, criadores faturam comissões de até 12% divulgando produtos em vídeos curtos na rede que já projeta R$ 19 bi ao ano

Juliana Rodrigues

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 06:22

E-commerce Crédito: Ilustração, IA

A procura por novas fontes de dinheiro antes da Black Friday levou uma multidão às redes sociais nos últimos meses. No Brasil, cerca de 2,3 milhões de criadores de conteúdo participam do TikTok Shop para divulgar produtos em vídeos curtos e buscar comissões que variam entre 9% e 12% a cada compra fechada pelo público na tela.

Renda extra e vídeos curtos no TikTok Shop 1 de 7

O modelo funciona sem exigir investimento inicial ou loja física. Basta gravar uma resenha espontânea de um hidratante, peça de roupa ou acessório, marcar o link do produto e receber uma fatia da venda assim que o seguidor conclui o pagamento dentro do próprio aplicativo.

O funil dos ganhos milionários

Apesar do apelo popular da ferramenta, os números revelam que transformar vídeos em salário alto exige fôlego e audiência consolidada. Segundo relatório do banco BTG Pactual baseado em estimativas das consultorias Momentum Works e Tabcut e divulgado pela revista Exame, apenas cerca de 200 criadores brasileiros conseguiram ultrapassar a marca de R$ 1 milhão em vendas geradas ao longo do primeiro semestre de 2026.

Para a grande maioria dos participantes, o aplicativo funciona apenas como uma tentativa de complemento no orçamento, impulsionada pelo ritmo acelerado da plataforma que já projeta movimentar R$ 19 bilhões anualizados no país, apoiada por uma rede de mais de 100 mil lojistas cadastrados.

Duelo com Shopee e Mercado Livre muda hábito de compra

Essa nova dinâmica também alterou a rotina de quem vai às compras nesta Black Friday, colocando o aplicativo em disputa direta com gigantes como Shopee, Mercado Livre e Amazon. Enquanto nos sites tradicionais o cliente precisa digitar o que procura na barra de busca, no TikTok o desejo nasce de forma inesperada enquanto a pessoa assiste a vídeos de entretenimento.

Esse formato registra maior volume de vendas em itens de menor valor e decisão rápida, como maquiagem, perfumaria e vestuário. Como o consumidor vê o produto sendo testado em tempo real, a barreira da desconfiança diminui e a compra acontece por impulso em poucos cliques.

Atenção ao frete e aos preços na semana de ofertas

Com a proximidade da Black Friday, a recomendação para o comprador é não se deixar levar apenas pela empolgação dos vídeos. Antes de finalizar o carrinho, vale comparar o preço final somado ao valor do frete em outras lojas online para garantir que a promoção compensa.