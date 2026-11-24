NA PONTA DO LÁPIS

Como negociar o reajuste do aluguel sem mudar de endereço e quais capitais têm o metro quadrado mais caro

Alta dos preços anunciados perdeu ritmo em outubro, e comparar imóveis do mesmo bairro ajuda a embasar uma contraproposta ao proprietário

Juliana Rodrigues

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 06:43

Com a desaceleração nos preços dos novos aluguéis, inquilinos ganham fôlego para negociar descontos e evitar aumentos altos na renovação do contrato. Crédito: Fernanda Carvalho/Fotos Públicas

Embora os preços anunciados de aluguel residencial nas 36 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP acumulem alta de 9,01% nos 12 meses até outubro, quase o dobro da inflação oficial de 4,63% no período, o avanço mensal desacelerou para 0,49%, a menor alta do ano. Essa perda de ritmo pode servir de argumento para quem precisa negociar a renovação do contrato de locação nos próximos meses.



O guia para negociar o aluguel e driblar o reajuste na renovação 1 de 10

Onde o aluguel é mais caro entre as capitais monitoradas

Para o inquilino que cogita trocar de endereço em vez de renovar o contrato atual, o levantamento do FipeZAP mostra que os preços anunciados seguem pressionados nos principais centros urbanos. Entre as 22 capitais monitoradas, São Paulo tem o maior preço médio por metro quadrado (R$ 66,16/m²), seguida por Recife (R$ 64,94/m²), Belém (R$ 62,24/m²) e Florianópolis (R$ 62,19/m²), todas acima da média de R$ 55,04/m² nas 36 cidades pesquisadas.



Índice de anúncio não é reajuste automático

O primeiro passo para o inquilino não pagar mais do que deve é diferenciar os indicadores. O FipeZAP acompanha os preços pedidos em anúncios de locação, funcionando como um termômetro de mercado. A correção dos contratos em andamento segue as condições pactuadas entre proprietário e inquilino.



Quando há cláusula de reajuste no contrato vigente, a correção segue o índice previsto, como o IPCA ou o IGP-M, respeitado o intervalo mínimo de um ano entre reajustes. A Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91) permite que proprietário e inquilino, de comum acordo, mantenham o valor, negociem outro preço ou alterem a cláusula de reajuste. Na renovação, as partes também podem negociar o valor do novo aluguel.



O argumento do imóvel vazio na mesa de negociação

Na prática comercial, a desaceleração recente dos preços pode ajudar o inquilino a questionar um aumento elevado, especialmente se os anúncios de imóveis semelhantes no bairro indicarem preços menores. Para o locador, perder um bom pagador pode significar ficar um período sem receber aluguel e arcar com despesas de condomínio, IPTU e manutenção enquanto o imóvel estiver vazio, além de eventuais custos de corretagem para encontrar um novo morador.



Checklist para pedir desconto ao proprietário -

Mapeie a concorrência. Pesquise anúncios de imóveis semelhantes na mesma rua ou bairro para avaliar se o valor pedido na renovação está acima dos preços anunciados na região.

Use o histórico de pontualidade. Destaque o pagamento em dia dos aluguéis e a conservação do imóvel como argumentos a favor da sua permanência.

Proponha um meio-termo. Caso o contrato esteja atrelado a um índice mais alto que o IPCA, sugira ao proprietário usar o IPCA ou negociar um percentual menor para manter a viabilidade do orçamento doméstico.