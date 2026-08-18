Como o celular virou a principal carteira de milhões de brasileiros no dia a dia

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Juliana Rodrigues
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 19:00
O celular deixou de ser apenas um dispositivo de comunicação e tornou-se o principal meio de pagamento nas ruas brasileiras. Hoje, cerca de um terço dos consumidores que possuem cartão já cadastraram o recurso no smartphone, e 26% utilizam a ferramenta de forma ativa no cotidiano.
Os dados são da recente Pesquisa sobre Meios de Pagamento, realizada pelo Instituto Datafolha a pedido da Abecs (associação dos cartões), e revelam uma mudança profunda nos hábitos de consumo do país.
Essa transição ganha força nas ruas por meio de plataformas integradas aos smartphones, como Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.
Além das Big Techs, fintechs e bancos impulsionam a mudança. Soluções como a do Nubank, que integra crédito, débito e Pix por aproximação em um só clique, facilitaram a adesão no dia a dia.
O grande motor dessa revolução cultural e tecnológica está concentrado nos consumidores mais jovens, que praticamente abandonaram a carteira física.
Na faixa etária de 25 a 34 anos, impressionantes 47% usam a carteira digital no celular, o maior índice de toda a pesquisa. Logo atrás, os jovens de 18 a 24 anos somam 46% de adesão ativa.
A tecnologia também avança entre outras faixas etárias:
O perfil socioeconômico e a localização geográfica influenciam diretamente a frequência de uso das carteiras digitais.
Nas classes A e B, o índice chega a 41%, contra 24% na classe C e 12% nas classes D e E. Entre pessoas com ensino superior, o hábito alcança 43%, ante 9% no ensino fundamental.
No recorte regional, o Sudeste (30%) e o Sul (29%) lideram o uso, enquanto a região Norte registra a menor adesão, com apenas 15%. Além disso, o ambiente metropolitano soma 29%, enquanto o interior registra 25% de adoção.
Embora o avanço brasileiro seja rápido, o país ainda tem grande potencial de expansão quando comparado a mercados mais maduros.
Nos Estados Unidos, por exemplo, o comportamento da Geração Z é bem mais intenso, e cerca de 36% dos jovens americanos utilizam carteiras digitais diariamente no seu cotidiano.