ATAQUE HACKER

Como ocorreu o maior roubo de criptomoedas da história, que desviou R$ 34 bilhões em 20 minutos

bom sub Invasores comprometeram sistema que autoriza transferências da Binance

Carol Neves

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 11:30

Binance Crédito: Reprodução

O comprometimento do sistema que autoriza transferências de criptomoedas permitiu que hackers desviassem US$ 6,3 bilhões, cerca de R$ 34 bilhões, da Binance na quinta-feira (29). A maior parte do dinheiro saiu da plataforma em aproximadamente 20 minutos, no maior roubo já registrado no setor, segundo especialistas.

As investigações ainda buscam esclarecer como os criminosos conseguiram acessar esse mecanismo. Inicialmente, a corretora apontou a invasão do computador de um de seus engenheiros como possível porta de entrada. Depois, informou ter identificado outras falhas de segurança que também podem ter sido exploradas.

Segundo a TRM Labs, empresa especializada em rastrear movimentações de criptomoedas, os invasores conseguiram comprometer o sistema responsável por aprovar as transferências. Registros analisados por especialistas mostram que a maior parte dos recursos foi desviada por volta das 17h, no horário de Brasília.

Após retirar os valores, os hackers começaram a movimentá-los rapidamente para dificultar o rastreamento e reduzir as chances de bloqueio. A estratégia levou a uma corrida entre os criminosos e as empresas que passaram a acompanhar o caminho das criptomoedas.

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A Binance informou ter localizado aproximadamente US$ 3 bilhões, equivalentes a R$ 16,2 bilhões. Parte desse montante foi bloqueada com a colaboração de outras companhias do setor. Localizar ou congelar os ativos, porém, não significa que eles tenham sido devolvidos à corretora.

O bloqueio foi possível porque uma parcela do dinheiro estava em stablecoins, moedas digitais desenvolvidas para manter um valor estável, geralmente vinculado ao dólar. Algumas delas permitem que as empresas emissoras impeçam transferências, mesmo quando os recursos já estão sob controle dos criminosos.

A Tether informou ter congelado quase US$ 1,57 bilhão relacionado ao ataque. A Circle bloqueou mais de US$ 800 milhões, enquanto a Ripple congelou aproximadamente US$ 200 milhões. Segundo a Reuters, a World Liberty Financial, empresa ligada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e à sua família, também participou das ações para impedir a movimentação dos valores.

Outra parte do dinheiro apresenta obstáculos maiores à recuperação. Bitcoin e Ether não possuem uma empresa central com poder para bloquear diretamente as transferências.

De acordo com a TRM Labs, cerca de US$ 2,4 bilhões, aproximadamente R$ 13 bilhões, nessas duas criptomoedas podem estar fora do alcance imediato das medidas de congelamento. Uma possibilidade de interceptação seria os criminosos enviarem os ativos a uma corretora que aceite bloquear as operações.

A análise das movimentações também levantou suspeitas sobre a autoria do crime. TRM Labs e Chainalysis identificaram características semelhantes às de ataques anteriores atribuídos a hackers ligados à Coreia do Norte.

Entre os episódios comparados está a invasão à corretora Bybit, em 2025, atribuída pelo FBI a criminosos norte-coreanos. A TRM Labs considera possível que o mesmo grupo tenha participado do ataque à Binance. A corretora, contudo, afirmou que ainda não identificou oficialmente os responsáveis.

Segundo a Reuters, a empresa trabalha com autoridades de diferentes países, incluindo o FBI e o Serviço Secreto dos Estados Unidos, para investigar a invasão e tentar recuperar os recursos.

Após o ataque, a Binance suspendeu temporariamente os saques e prometeu cobrir todas as perdas com recursos próprios e dinheiro do SAFU, fundo de emergência destinado à proteção dos clientes. A reserva possui aproximadamente US$ 1 bilhão em Bitcoin, valor inferior ao total roubado.