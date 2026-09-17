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Como saber se a minha biometria já está cadastrada no INSS? Veja como fazer a consulta sem sair de casa

Governo cruza dados de CNH, título e passaporte durante a transição; confira o teste no celular, prazos e o que fazer se o sistema der erro

Maiara Baloni

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 04:19

Consulta digital e cruzamento de bases oficiais definem a regularidade de benefícios na Previdência Social. Crédito: INSS/Divulgação

Com a nova exigência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de validar o cadastro biométrico para manter os pagamentos e coibir fraudes na Previdência Social, milhares de aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC se deparam com a mesma dúvida: a minha biometria já está registrada ou preciso sair de casa para providenciar?

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A resposta depende do histórico documental de cada pessoa, mas a checagem não exige deslocamento até uma agência. Como o governo federal passou a cruzar informações de diferentes bases públicas, quem já coletou digitais e foto anteriormente não precisa enfrentar filas para regularizar a situação.

Como verificar pelo celular se o cadastro já consta no sistema

A verificação pode ser feita em poucos minutos diretamente pelos aplicativos Meu INSS ou Gov.br instalados no celular. Ao acessar a plataforma com o CPF e a senha cadastrados, o cidadão é orientado a realizar a validação facial.

Nesse momento, o sistema faz uma consulta automática em tempo real nos bancos de dados da Justiça Eleitoral, dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) e da Polícia Federal. Se for confirmado e a conta passar para os níveis de segurança Prata ou Ouro, a biometria já está integrada à base federal, garantindo a regularidade do benefício sem necessidade de outros passos.

Documentos aceitos durante o período de transição

Para não interromper repasses de forma abrupta, a Previdência Social estabeleceu um período de transição que segue até 31 de dezembro de 2026. Ao longo dessa etapa, o sistema reconhece os registros biométricos de quem possui a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) emitida com coleta presencial no Detran, o Título de Eleitor revisado biometricamente na Justiça Eleitoral ou o passaporte comum com chip eletrônico expedido pela Polícia Federal.

Além disso, quem já emitiu a nova CIN também está com os dados devidamente protegidos, uma vez que o documento já nasce integrado ao padrão federal.

O que fazer quando o aplicativo não reconhece o rosto

Quando o aplicativo aponta erro na leitura facial, o problema costuma ter duas origens. A primeira delas é técnica e pode ser resolvida na hora, ambientes com pouca luz, reflexos de óculos ou uso de bonés dificultam a leitura da câmera.

Nesses casos, uma alternativa prática para confirmar a identidade no Gov.br é fazer o login por meio das credenciais do internet banking de instituições parceiras, como Caixa, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, o que eleva a conta para a categoria Prata sem depender da foto. Por outro lado, se a pessoa de fato nunca realizou coleta de digitais em nenhum órgão público, o sistema não encontra um parâmetro para validação, tornando a coleta presencial obrigatória.

Como regularizar a situação e quem tem direito à dispensa

Para quem precisa providenciar a biometria do zero, o caminho definitivo é a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), que a primeira via em papel é gratuita em todo o país nos postos dos órgãos estaduais de identificação civil. Para o atendimento presencial, basta apresentar a certidão de nascimento ou de casamento atualizada junto com o CPF regular.

Por outro lado, a regulamentação dispensa da ida aos postos os segurados com 80 anos ou mais, moradores de regiões isoladas e pessoas com dificuldades graves de locomoção por motivos de saúde. Para garantir a isenção, pessoas acamadas devem enviar um laudo médico emitido nos últimos 30 dias por meio do Meu INSS ou registrar o pedido pelo telefone 135.

Cronograma oficial e prazos para os beneficiários

Até o fim de 2026: continua valendo o cruzamento flexível de dados com CNH, Título de Eleitor, Passaporte e CIN.

A partir de 2027: os beneficiários que já tiverem a biometria em qualquer um desses órgãos continuam amparados, mas quem não tiver nenhum registro prévio será convocado a emitir a nova identidade.

A partir de 1º de janeiro de 2028: a Carteira de Identidade Nacional (CIN) passa a ser a única identificação aceita para conceder, renovar e manter pagamentos do INSS.