O BRASIL QUE SAMBA

Como uma roda de amigos em Brasília criou um dos maiores fenômenos do pagode brasileiro com bilhões de views

Formado em 2016, o Menos é Mais quebrou marcas históricas nas plataformas digitais e provou que o Planalto Central vai muito além do rock e do reggae

Matheus Marques

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 09:00

O grupo atinge média de sete a oito milhões de ouvintes a cada mês nas plataformas virtuais de transmissão de áudiofenômeno do pagode brasileiro, com bilhões de views Crédito: Divulgação/Menos é mais

Em um território eternizado pela batida do rock de bandas como Legião Urbana, Capital Inicial e Raimundos, a união de quatro amigos reescreveu a história da música popular no Planalto Central. Duzão, Gustavo Goes, Paulinho Félix e Ramon Alvarenga fundaram o Menos é Mais em 2016. Em poucos anos, a sinergia entre o vocalista e o trio de percussionistas transformou encontros informais no maior grupo de pagode do Brasil, reunindo atualmente de 7 a 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

A jornada de ascensão começou a tomar proporções gigantescas na internet. O projeto gravado em tom descontraído, batizado de “Medley do Churrasquinho Menos é Mais”, caiu no gosto popular e atingiu mais de 1 bilhão de visualizações, tornando-se o registro audiovisual de pagode mais visto de todos os tempos no YouTube.

Ingressos esgotados em 30 minutos entenda o fenômeno do Menos e Mais pelo pais 1 de 10

Paixão, verdade e a conquista do público

O diferencial do quarteto reside na entrega simples e verdadeira em cima do palco. A síntese desse conceito é explicada pelo próprio vocalista, Duzão: “A gente canta o que vive. Nosso pagode é de verdade”.

Essa autenticidade preencheu o espaço de um gênero que parecia restrito aos grandes centros de São Paulo e do Rio de Janeiro, provando que a capital federal, que já havia exportado o reggae do Natiruts e grandes nomes da MPB, também tinha samba no pé.

As marcas acumuladas pelo grupo impressionam

Pioneirismo nas paradas: primeiro representante do pagode a alcançar o Top 3 do Spotify (em 2023).

Parcerias de sucesso: mais de 50 colaborações registradas e o estrondoso hit "Lapada Dela" (com Matheus Fernandes), dono de 1 bilhão de streams acumulados e 539 milhões de execuções no Spotify.

Visão de mercado: como define Paulinho Félix, "a gente vive o pagode como forma de unir, não de dividir".

O legado para os novos talentos da capital

A projeção do Menos é Mais pavimentou a estrada para que outros grupos brasilienses alcançassem o circuito nacional. O percussionista Gustavo Goes garante que o fenômeno é apenas o começo de uma nova era para a cultura local.