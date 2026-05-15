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Como usar o FGTS para quitar dívidas no Novo Desenrola; veja o passo a passo

Governo autoriza uso de até 20% do saldo do fundo para renegociar débitos com descontos de até 90%; entenda os prazos e como limpar o nome

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 15 de maio de 2026 às 17:00

Descontos agressivos podem chegar a 90%, transformando dívidas que pareciam impagáveis em boletos que cabem no bolso.
Com descontos de até 90%, saldo do fundo vira opção para quitação à vista de dívidas de consumo. Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Os brasileiros que buscam recuperar a saúde financeira ganharam um aliado importante em 2026, a integração do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) com o programa Desenrola Brasil. A medida permite que o trabalhador utilize o saldo disponível no fundo para quitar dívidas com descontos que podem chegar a 90%, facilitando a limpeza do nome de forma imediata.

Confira as etapas e as regras para usar o seu Fundo de Garantia no Novo Desenrola

Após o pagamento integral via FGTS, o banco tem cinco dias úteis para retirar o nome do cidadão dos cadastros de inadimplentes (STJ). stevepb/Pixabay por agencia brasil
Especialistas da FGV alertam que, embora vantajoso, o uso do fundo consome parte da reserva de emergência para demissão ou casa própria. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por agencia brasil
Plataforma Gov.br, utilizada para a operação, ajuda a proteger o cidadão de tentativas de fraudes durante a negociação. rupixen/Pixabay por agencia brasil
 Quitação com saldo do FGTS costuma liberar maiores faixas de desconto para o pagamento à vista de débitos antigos. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por agencia brasil
Toda a renegociação e assinatura do contrato são feitas online, via portal Gov.br, sem necessidade de ir à agência. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por agencia brasil
Economistas do Cofecon recomendam o uso do FGTS para eliminar juros abusivos de cartões de crédito e cheque especial. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por agencia brasil
É obrigatório autorizar o banco credor a consultar seu saldo dentro do aplicativo oficial do FGTS antes de iniciar o acordo. Joédson Alves/Agência Brasil por agencia brasil
Novo modelo permite comprometer até 20% do saldo total do fundo ou R$ 1.000 (o que for maior) na negociação. José Cruz/Agência Brasil por agencia brasil
O Novo Desenrola Brasil amplia o uso do FGTS para a Faixa 1 (renda de até cinco salários mínimos). Divulgação/Governo Federal por agencia brasil
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Após o pagamento integral via FGTS, o banco tem cinco dias úteis para retirar o nome do cidadão dos cadastros de inadimplentes (STJ). stevepb/Pixabay por agencia brasil

O que mudou no Novo Desenrola?

Diferente das edições anteriores, o "Desenrola 2.0" possibilita que o saldo do FGTS seja usado como pagamento direto ou garantia. O governo federal liberou bilhões em recursos para essa finalidade, visando atingir principalmente a Faixa 1 do programa (pessoas com renda de até cinco salários mínimos).

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Passo a passo para usar o saldo do FGTS

Para utilizar o seu fundo de garantia na negociação, o processo é 100% digital. Siga estas etapas:

1. Consulta no App FGTS

Antes de tudo, baixe ou acesse o aplicativo oficial do FGTS (Caixa). Verifique o saldo disponível e clique na opção "Autorizar Bancos a Consultarem seu FGTS". Você deve selecionar a instituição financeira onde pretende fazer a renegociação para que ela possa visualizar o seu saldo.

2. Acesso ao portal Desenrola

Acesse o site oficial do Desenrola Brasil utilizando sua senha do Gov.br. Lá, você verá a lista de dívidas elegíveis para o programa.

3. Seleção de dívidas e descontos

Escolha quais débitos deseja quitar. O sistema calculará automaticamente o desconto oferecido pelo credor.

4. Escolha a modalidade "FGTS"

No momento de escolher a forma de pagamento, selecione a opção que utiliza o saldo do FGTS. O sistema fará a reserva do valor necessário para a quitação à vista ou para o abatimento de parcelas.

5. Assinatura do contrato

Revise as condições e confirme a operação. Com o pagamento confirmado via FGTS, a empresa credora tem até 5 dias úteis para retirar seu CPF dos órgãos de proteção ao crédito, como Serasa e SPC.

Quem pode participar:

  • Trabalhadores com saldo em contas ativas ou inativas do FGTS.
  • Pessoas com dívidas negativadas entre 2019 e 2025 (limite conforme a última atualização do programa).
  • Possuir conta Gov.br níveis Prata ou Ouro.

Vale a pena usar o FGTS?

A decisão de usar o fundo de garantia deve ser estratégica. Segundo economistas do Conselho Federal de Economia (Cofecon), a troca é vantajosa quando o objetivo é eliminar juros de cartões de crédito ou cheque especial, que costumam ser as taxas mais altas do mercado.

Por outro lado, especialistas da Fundação Getulio Vargas (FGV) alertam que o uso do FGTS consome uma reserva de emergência importante.

O programa não solicita pagamentos via links de WhatsApp ou SMS. Todo o processo deve ser feito dentro dos ambientes logados do Governo Federal ou dos canais oficiais dos bancos parceiros.

Tags:

Brasil Governo Federal Desenrola

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