Como usar o FGTS para quitar dívidas no Novo Desenrola; veja o passo a passo

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Maiara Baloni
Publicado em 15 de maio de 2026 às 17:00
Os brasileiros que buscam recuperar a saúde financeira ganharam um aliado importante em 2026, a integração do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) com o programa Desenrola Brasil. A medida permite que o trabalhador utilize o saldo disponível no fundo para quitar dívidas com descontos que podem chegar a 90%, facilitando a limpeza do nome de forma imediata.
Confira as etapas e as regras para usar o seu Fundo de Garantia no Novo Desenrola
Diferente das edições anteriores, o "Desenrola 2.0" possibilita que o saldo do FGTS seja usado como pagamento direto ou garantia. O governo federal liberou bilhões em recursos para essa finalidade, visando atingir principalmente a Faixa 1 do programa (pessoas com renda de até cinco salários mínimos).
Para utilizar o seu fundo de garantia na negociação, o processo é 100% digital. Siga estas etapas:
1. Consulta no App FGTS
Antes de tudo, baixe ou acesse o aplicativo oficial do FGTS (Caixa). Verifique o saldo disponível e clique na opção "Autorizar Bancos a Consultarem seu FGTS". Você deve selecionar a instituição financeira onde pretende fazer a renegociação para que ela possa visualizar o seu saldo.
2. Acesso ao portal Desenrola
Acesse o site oficial do Desenrola Brasil utilizando sua senha do Gov.br. Lá, você verá a lista de dívidas elegíveis para o programa.
3. Seleção de dívidas e descontos
Escolha quais débitos deseja quitar. O sistema calculará automaticamente o desconto oferecido pelo credor.
4. Escolha a modalidade "FGTS"
No momento de escolher a forma de pagamento, selecione a opção que utiliza o saldo do FGTS. O sistema fará a reserva do valor necessário para a quitação à vista ou para o abatimento de parcelas.
5. Assinatura do contrato
Revise as condições e confirme a operação. Com o pagamento confirmado via FGTS, a empresa credora tem até 5 dias úteis para retirar seu CPF dos órgãos de proteção ao crédito, como Serasa e SPC.
A decisão de usar o fundo de garantia deve ser estratégica. Segundo economistas do Conselho Federal de Economia (Cofecon), a troca é vantajosa quando o objetivo é eliminar juros de cartões de crédito ou cheque especial, que costumam ser as taxas mais altas do mercado.
Por outro lado, especialistas da Fundação Getulio Vargas (FGV) alertam que o uso do FGTS consome uma reserva de emergência importante.
O programa não solicita pagamentos via links de WhatsApp ou SMS. Todo o processo deve ser feito dentro dos ambientes logados do Governo Federal ou dos canais oficiais dos bancos parceiros.