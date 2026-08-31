NA FILA DO CONGRESSO

Comprar outro imóvel a 50 km do trabalho pode ter liberação de FGTS em novo projeto na Câmara, veja detalhes

Proposta sob regime de urgência no Parlamento quer liberar saque do Fundo de Garantia para quem precisa morar mais perto do emprego e fugir do trânsito

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 13:14

Projeto de Lei 481/26 prevê liberação do FGTS para compra de imóvel a 50 km do trabalho Crédito: Divulgação

Saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para a compra de uma nova casa ou apartamento pode ser liberado para quem vive ou trabalha a mais de 50 km de distância do endereço atual. O trabalhador que perde horas no trânsito diário e enfrenta rotas exaustivas, ganha a chance de mudar esse cenário, ao gastar menos horas no tráfego para chegar ao trabalho.

Saiba o que analisar antes de comprar um imóvel 1 de 7

Em tramitação sob regime de urgência na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 481/2026 troca a burocracia dos limites municipais pelo trajeto que o trabalhador realmente percorre nas ruas e estradas.

A proposta altera radicalmente a trava atual, que impede a compra quando a pessoa já possui uma propriedade na mesma cidade, em municípios vizinhos ou na mesma região metropolitana. Para a deputada licenciada Renata Abreu (Pode-SP), autora do projeto, a regra antiga ignora os gargalos da mobilidade e compromete a finalidade social do fundo.

A restrição atualmente aplicada desconsidera a finalidade social do FGTS e compromete o direito fundamental à moradia, afirma a parlamentar. Renata Abreu (Pode-SP) Deputada Federal de SP

A restrição atualmente aplicada desconsidera a finalidade social do FGTS e compromete o direito fundamental à moradia, afirma a parlamentar.

Projeto de lei quer alterar exigências para uso do FGTS na habitação

A mudança estabelece que a distância precisa levar em conta as vias de tráfego disponíveis, abrindo margem para usar o FGTS para comprar outro imóvel mais próximo do emprego e reduzir o desgaste do dia a dia.

Para validar o benefício, os órgãos competentes vão aplicar critérios específicos sobre a nova medição.

Distância pelas estradas: a contagem abandona o cálculo em linha reta e passa a medir o trajeto real pelas vias de acesso. A Caixa Econômica Federal e o Conselho Curador do FGTS vão definir o ponto zero e os detalhes do cálculo.

Foco em moradia funcional: o texto proíbe o resgate do fundo para adquirir casas de veraneio. A liberação atende exclusivamente a quem quer morar perto do trabalho e precisa substituir um imóvel a mais de 50 km.

Regras do SFH mantidas: a aquisição precisa respeitar os limites do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), além de manter o intervalo mínimo de três anos desde a última utilização do fundo no mesmo imóvel.

A proposta, que está apensada ao PL 462/2020 e pronta para votação no Plenário, precisa do aval da Câmara e do Senado, além da sanção presidencial, para entrar em vigor.