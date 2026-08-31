Comprar outro imóvel a 50 km do trabalho pode ter liberação de FGTS em novo projeto na Câmara, veja detalhes

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 13:14
Saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para a compra de uma nova casa ou apartamento pode ser liberado para quem vive ou trabalha a mais de 50 km de distância do endereço atual. O trabalhador que perde horas no trânsito diário e enfrenta rotas exaustivas, ganha a chance de mudar esse cenário, ao gastar menos horas no tráfego para chegar ao trabalho.
Saiba o que analisar antes de comprar um imóvel
Em tramitação sob regime de urgência na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 481/2026 troca a burocracia dos limites municipais pelo trajeto que o trabalhador realmente percorre nas ruas e estradas.
A proposta altera radicalmente a trava atual, que impede a compra quando a pessoa já possui uma propriedade na mesma cidade, em municípios vizinhos ou na mesma região metropolitana. Para a deputada licenciada Renata Abreu (Pode-SP), autora do projeto, a regra antiga ignora os gargalos da mobilidade e compromete a finalidade social do fundo.
Renata Abreu (Pode-SP)Deputada Federal de SP
A restrição atualmente aplicada desconsidera a finalidade social do FGTS e compromete o direito fundamental à moradia, afirma a parlamentar.
A mudança estabelece que a distância precisa levar em conta as vias de tráfego disponíveis, abrindo margem para usar o FGTS para comprar outro imóvel mais próximo do emprego e reduzir o desgaste do dia a dia.
Para validar o benefício, os órgãos competentes vão aplicar critérios específicos sobre a nova medição.
Distância pelas estradas: a contagem abandona o cálculo em linha reta e passa a medir o trajeto real pelas vias de acesso. A Caixa Econômica Federal e o Conselho Curador do FGTS vão definir o ponto zero e os detalhes do cálculo.
Foco em moradia funcional: o texto proíbe o resgate do fundo para adquirir casas de veraneio. A liberação atende exclusivamente a quem quer morar perto do trabalho e precisa substituir um imóvel a mais de 50 km.
Regras do SFH mantidas: a aquisição precisa respeitar os limites do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), além de manter o intervalo mínimo de três anos desde a última utilização do fundo no mesmo imóvel.
A proposta, que está apensada ao PL 462/2020 e pronta para votação no Plenário, precisa do aval da Câmara e do Senado, além da sanção presidencial, para entrar em vigor.
Se aprovada, a lei garante o direito de utilizar o FGTS para comprar outro imóvel e deixa no passado o prejuízo de manter a rotina vinculada a um imóvel a mais de 50 km do local de trabalho.