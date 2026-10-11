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Concurso da Câmara dos Deputados tem salários de até R$ 41 mil; veja dicas para a prova

Professor recomenda distribuir o tempo de preparação entre diferentes áreas de conhecimento

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 12:06

CENTRO DE DECISÕES: A Assembleia Legislativa é o local onde os deputados estaduais debatem as prioridades de cada região, servindo de ponte entre as demandas das cidades e o Palácio do Governo
CENTRO DE DECISÕES: A Assembleia Legislativa é o local onde os deputados estaduais debatem as prioridades de cada região, servindo de ponte entre as demandas das cidades e o Palácio do Governo Crédito: Camara dos deputados

Com salário inicial de R$ 32 mil e possibilidade de chegar a R$ 41 mil, o concurso da Câmara dos Deputados está entre as seleções mais procuradas por quem deseja ingressar no serviço público. Publicado no início do mês, o edital prevê vagas para diferentes especialidades, incluindo Registro e Redação Parlamentar, antiga Taquigrafia, e áreas de Comunicação Social, como Jornalismo, Divulgação Institucional e Relações Públicas.

Mesmo com a proximidade da prova, marcada para 17 de janeiro de 2027, especialistas avaliam que ainda é possível organizar uma preparação estratégica. O principal desafio, no entanto, é estudar a diversidade de conteúdos exigidos, que vão além dos conhecimentos específicos de cada área profissional.

Concurso público

Concurso público por Foto: Divulgação/ Agência Brasil
Concurso público por Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Concurso público por Foto: Divulgação/ Agência Brasil
Concurso público por Foto: Divulgação/ Agência Brasil
Concurso público por Foto: Arquivo/ Agência Brasil
Concurso público por Foto: Arquivo/ Agência Brasil
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Concurso público por Foto: Divulgação/ Agência Brasil

Professor de Direito do IMP Concursos, Leo van Holthe acredita que a aprovação depende da capacidade de conciliar diferentes disciplinas durante os estudos. “Para ser aprovado neste concurso, é preciso dominar o conteúdo e fazer uma excelente prova, dentro de uma perspectiva de equilíbrio entre todas as disciplinas”, explica.

Entre os conhecimentos básicos cobrados estão Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Tecnologia da Informação e Dados, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Administração Pública, Regimento Interno da Câmara e Regimento Comum do Congresso. Os conteúdos específicos, por sua vez, variam conforme a especialidade escolhida pelo candidato.

Na área de Comunicação Social, por exemplo, conhecer os assuntos relacionados à profissão é fundamental, mas não garante, por si só, um bom desempenho. Segundo o professor, os candidatos também precisam estudar disciplinas que normalmente não fazem parte da preparação cotidiana de profissionais da comunicação, como Ciência Política e Processo Legislativo.

“Não adianta ser apenas bom no conteúdo específico de Comunicação Social. O candidato também vai ter que dominar outros temas para se diferenciar dos demais”.

A orientação é distribuir o tempo de estudo entre os conhecimentos básicos e específicos, com maior dedicação aos últimos. Isso porque os conteúdos específicos serão cobrados tanto na prova objetiva quanto nas avaliações discursivas. O professor recomenda destinar de 60% a 70% do tempo de preparação aos conhecimentos específicos e de 30% a 40% aos básicos. A proporção pode ser ajustada conforme o domínio prévio de cada candidato, sem perder de vista a importância de manter o equilíbrio entre as disciplinas.

Além da remuneração, as vagas de Comunicação Social oferecem a oportunidade de acompanhar e divulgar decisões políticas relevantes para o país. De acordo com o professor, atuar na Câmara dos Deputados proporciona aos comunicadores uma experiência diferenciada, com contato direto com deputados federais e senadores e acesso aos bastidores do processo político.

“É uma profissão extremamente gratificante e desafiadora. O comunicador vai estar cobrindo o Congresso Nacional com uma vantagem em relação a quem cobre de fora, com acesso direto a parlamentares”, acrescenta.

Registro e Redação Parlamentar

Uma das especialidades que exige preparação mais específica é Registro e Redação Parlamentar, carreira anteriormente conhecida como Taquigrafia. O edital desta seleção inclui uma novidade: a disciplina de Reconhecimento de Fala, voltada ao uso de aplicativos, ferramentas e APIs tecnológicas para auxiliar no registro oficial dos discursos realizados na Câmara.

Outra particularidade é a ausência de uma prova prática tradicional de apanhamento taquigráfico. Com isso, além de dominar a Língua Portuguesa e os conhecimentos de linguística, os candidatos precisam se preparar para outras disciplinas previstas no edital, como Ciência Política, Processo Legislativo, Direito Regimental e Tecnologia da Informação.

Para o professor, um dos principais equívocos na preparação é concentrar os estudos apenas nos conteúdos relacionados à linguística. “Também será importante saber Ciência Política e essa nova disciplina de Reconhecimento de Fala, além dos demais conhecimentos previstos no edital”.

A carreira também se diferencia por aceitar candidatos com qualquer formação de nível superior, incluindo bacharelado, licenciatura e cursos superiores de tecnologia, desde que atendam aos requisitos estabelecidos no edital.

Com pouco mais de três meses até a aplicação das provas, a recomendação é começar a estudar sem esperar dominar todo o conteúdo previsto no edital. Segundo o professor, o candidato deve identificar os assuntos em que tem mais facilidade e aqueles que exigem maior dedicação, estabelecer uma rotina constante e distribuir os estudos entre as diferentes disciplinas. “Quem fizer uma boa preparação nesses três meses e meio pode, sim, se considerar no páreo para essa prova”.

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