EMPREGO

Concurso do Detran tem 145 vagas e salário de R$ 5,7 mil; inscrições terminam nesta quarta (7)

Seleção oferece oportunidades para agente estadual de trânsito

Esther Morais

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 11:23

Concurso do Detran tem 145 vagas e salário de R$ 5,7 mil; inscrições terminam nesta quarta (7) Crédito: Detran SP

As inscrições para o concurso do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) terminam às 23h59 desta quarta-feira (7). O certame oferece 145 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para o cargo de Agente Estadual de Trânsito, com remuneração inicial de R$ 5.702,18.

Do total de oportunidades, 138 são destinadas à ampla concorrência e sete a pessoas com deficiência (PcD). Para participar, é necessário ter diploma de nível superior em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a partir da categoria B.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Avalia, banca organizadora. A taxa é de R$ 98 e o pagamento pode ser realizado até quinta-feira (8), por meio de QR Code ou chave Pix gerada pelo sistema.

A prova objetiva está prevista para 1º de novembro de 2026. Os profissionais selecionados atuarão em atividades técnicas, administrativas e de fiscalização de trânsito no estado de São Paulo.

Serviço

Órgão: Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP)

Cargo: Agente Estadual de Trânsito

Vagas: 145 + cadastro de reserva

Escolaridade: nível superior

Salário: R$ 5.702,18

Inscrições: até 7 de outubro, às 23h59

Taxa: R$ 98

Pagamento: até 8 de outubro

Prova: 1º de novembro de 2026