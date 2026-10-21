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Marinha abre concurso com mais de 370 vagas e salários acima de R$ 9 mil para nível superior

Inscrições para o Serviço Militar Voluntário vão até novembro e oferecem ganhos iniciais atrativos com direito a benefícios médicos e sociais

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 09:00

Marinha quer ampliar estoques e autonomia antes do próximo desdobramento de um navio capaz de levar mais de 65 aeronaves e quase 100 mil toneladas
Marinha quer ampliar estoques e autonomia antes do próximo desdobramento de um navio capaz de levar mais de 65 aeronaves e quase 100 mil toneladas Crédito: U.S. Navy Mass Communication Specialist Seaman Chad M. Trudeau / Wikimedia Commons

Profissionais com ensino superior completo têm até o dia 10 de novembro de 2026 para garantir inscrição no processo seletivo de oficiais temporários da Marinha do Brasil. A corporação disponibiliza mais de 370 vagas em todo o país, sendo 24 delas concentradas na jurisdição do 2º Distrito Naval, sediado em Salvador. Com remuneração bruta inicial superior a R$ 9 mil.

A seleção busca candidatos brasileiros natos, com idade entre 18 e 41 anos completos até agosto de 2027, devidamente registrados no órgão de classe de sua profissão. As vagas estão distribuídas de acordo com a formação profissional dos candidatos e divididas em cinco grupos: Saúde; Apoio à Saúde; Técnica; Técnica-Magistério; e Engenharia.

Escola Naval da Marinha

Escola Naval da Marinha por Divulgação
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Escola Naval da Marinha por Divulgação

O serviço tem caráter temporário, permitindo permanência de até oito anos com progressão funcional até o posto de capitão-tenente.

Como funciona a seleção e a prova objetiva marcada para fevereiro

O caminho até a incorporação exige a aprovação em cinco etapas eliminatórias e classificatórias: prova escrita objetiva, análise de títulos, verificação de documentos e dados biográficos, inspeção de saúde e o teste de aptidão física.

A prova objetiva ocorrerá no dia 21 de fevereiro de 2027, exigindo conhecimentos de língua portuguesa para a maioria das profissões e testes específicos de urgência e emergência para médicos.

Os aprovados passam por um curso de formação com treinamento militar antes de assumirem funções nas organizações da Marinha. A taxa de inscrição custa R$ 150, com possibilidade de gratuidade para inscritos no CadÚnico.

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Panorama nacional de vagas e suporte aos candidatos na Bahia

Embora a Bahia e Sergipe contem com 24 vagas no 2º Distrito Naval, o edital  tem abrangência nacional. O Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais concentram o maior volume com 171 postos no 1º Distrito Naval.

Nos demais estados, a distribuição contempla 36 vagas no Sudeste/Sul do 8º Distrito Naval (SP e PR), 35 vagas no Nordeste pelo 3º Distrito Naval (CE, RN, PB, PE e AL), 27 vagas na Região Sul pelo 5º Distrito Naval (RS e SC), 25 vagas na Região Norte/Nordeste pelo 4º Distrito Naval (AP, PA, MA, PI), 23 vagas na Amazônia pelo 9º Distrito Naval (AM, AC, RR e RO), 17 vagas no Centro-Oeste pelo 7º Distrito Naval (TO, GO, DF) e 16 vagas no 6º Distrito Naval (MT e MS).

Interessados na Bahia podem buscar esclarecimentos e atendimento presencial no Serviço de Recrutamento Distrital localizado no bairro do Comércio, em Salvador, ou pelo telefone disponibilizado pela corporação.

Telefone: (71) 3507-3799

Comando do 2º Distrito Naval - Serviço de Recrutamento Distrital – Avenida das Naus, s/nº, Comércio - Salvador - BA, CEP: 40015-270, das 09h às 11h e das 13h30 às 15h30, nos dias úteis.

Tags:

Brasil Concurso Público Economia Marinha

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