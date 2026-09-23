EMPREGO

Sefaz AL abre concurso público com 100 vagas e salário inicial de R$ 25,2 mil; veja como se inscrever

Oportunidades são para o cargo de Auditor Fiscal da Administração Tributária Estadual; inscrições seguem até 21 de outubro

Esther Morais

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 07:30

Concurso público Crédito: Freepik

O concurso da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz AL) está com inscrições abertas para 100 vagas de Auditor Fiscal da Administração Tributária Estadual (AFTE). Do total, 40 são para contratação imediata e 60 para formação de cadastro de reserva. O salário inicial informado no edital é de R$ 25.270,68, para jornada de 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até 21 de outubro, no site do Cebraspe, banca organizadora. A taxa é de R$ 300. Para concorrer, é necessário ter diploma de curso superior em qualquer área de formação.

Quando serão as provas?

A prova objetiva está prevista para 20 de dezembro de 2026. Já a prova discursiva será aplicada em 10 de janeiro de 2027.

A primeira etapa terá duas provas objetivas, com 160 itens no formato de julgamento de “Certo” ou “Errado”. A avaliação terá duração de 4 horas e 30 minutos.

Na etapa discursiva, os candidatos responderão a quatro questões, com limite de 30 linhas para cada resposta. Os temas previstos envolvem ciência de dados, auditoria fiscal, finanças públicas e reforma tributária. A prova terá duração de 4 horas e 30 minutos.

O concurso oferece vagas para o cargo de Auditor Fiscal da Administração Tributária Estadual (AFTE), carreira que passou por uma reestruturação e unificação.

Para participar, é exigido nível superior em qualquer área de formação, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

A jornada é de 40 horas semanais, com remuneração inicial de R$ 25.270,68.

Confira as principais datas

Inscrições: 17 de setembro a 21 de outubro

Pagamento da taxa: até 23 de outubro

Prova objetiva: 20 de dezembro

Prova discursiva: 10 de janeiro de 2027

Serviço

Órgão: Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas

Cargo: Auditor Fiscal da Administração Tributária Estadual

Vagas: 40 imediatas + 60 cadastro de reserva

Escolaridade: nível superior

Salário inicial: R$ 25.270,68

Banca: Cebraspe

Taxa: R$ 300