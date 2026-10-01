DIREITO CONQUISTADO

Conselho da Justiça Federal libera R$ 2,68 bilhões em atrasados do INSS; veja quem recebe e como consultar

Recursos são destinados a processos de até 60 salários mínimos autuados em agosto; depósitos serão feitos em contas judiciais da Caixa e Banco do Brasil

Juliana Rodrigues

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 17:17

Processos de até 60 salários mínimos começam a ser pagos pelo CJF. Crédito: Shutterstock

Mais de 173 mil beneficiários que venceram ações judiciais contra a Previdência Social começam a ter acesso a um montante de R$ 2,68 bilhões em valores atrasados. O lote atual faz parte de uma liberação global de R$ 3,22 bilhões autorizada pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) para quitar causas vencidas contra órgãos do governo federal.

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Com o recurso voltado ao INSS abrangendo 126.387 processos com ordens autuadas em agosto de 2026, os pagamentos devem ser consultados diretamente no Tribunal Regional Federal (TRF) competente.

Os recursos são destinados exclusivamente a causas com valores de até 60 salários mínimos, e os pagamentos devem ser consultados diretamente no Tribunal Regional Federal competente.

Este novo lote de liberação financeira traz um alívio expressivo para milhares de famílias em todo o território nacional. Ao todo, a verba atende exatamente 173.819 beneficiários distribuídos em 126.387 processos previdenciários e assistenciais.

O lote contempla especificamente as ordens de pagamento emitidas pelos juízes ao longo do mês de agosto de 2026.

Entenda o limite do pagamento por RPV

Conceito de RPV: para saber se o seu processo está incluído, é fundamental entender o conceito de Requisição de Pequeno Valor, conhecida como RPV.

Teto da cobrança: o pagamento atual é limitado estritamente a ações cujos valores chegam ao teto de 60 salários mínimos.

Precatórios: se a sua causa ultrapassar esse limite, o valor entra na categoria de precatório e segue uma fila de pagamento diferente.

Distribuição dos recursos por região

A divisão da verba varia conforme a jurisdição de cada Tribunal Regional Federal no país. Confira quanto foi liberado para o INSS em cada região:

TRF-1 (DF, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP): R$ 877,17 milhões

TRF-2 (RJ e ES): R$ 191,32 milhões

TRF-3 (SP e MS): R$ 328,12 milhões

TRF-4 (RS, PR e SC): R$ 556,02 milhões

TRF-5 (PE, CE, AL, SE, RN e PB): R$ 453,79 milhões

TRF-6 (MG): R$ 274,12 milhões

O que acontece se o beneficiário faleceu?

Uma dúvida muito comum entre os familiares é sobre o destino do dinheiro caso o titular da ação tenha falecido. Se o segurado que venceu a disputa morreu antes de conseguir sacar, o direito ao valor não é perdido. Os herdeiros legais podem resgatar a quantia, observadas as regras do processo de sucessão e a documentação exigida pela Justiça.

Como descobrir se o seu nome está na lista ?

O primeiro passo prático é consultar o andamento do seu processo diretamente no portal da Justiça Federal competente.Procure por avisos referentes à expedição da RPV ou à liberação oficial do montante financeiro.Tenha sempre em mãos o seu CPF e o número do processo para agilizar a pesquisa nos sistemas online.

Onde e quando o dinheiro vai cair ?