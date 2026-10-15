EMPREGOS E SOLUÇÕES

Consórcio Cabruca lança plataforma para fortalecer mercado do chocolate de origem no Sul da Bahia

Ferramenta reúne informações de 15 marcas de chocolate de origem e busca ampliar a presença do setor em mercados nacionais e internacionais.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 20:24

Lançamento ocorre em Itabuna e marca uma nova etapa na estratégia de promoção dos chocolates produzidos no território Cabruca Crédito: Joa_Souza/Divulgação

A inovação tecnológica passa a integrar de forma ainda mais estratégica a cadeia produtiva do cacau e do chocolate de origem no Sul da Bahia. O Consórcio Cabruca lança nesta sexta-feira (16), às 14h, em Itabuna, a plataforma Sibira, ferramenta desenvolvida para reunir, organizar e conectar informações das marcas que integram o ecossistema Cabruca.

Disponível pelo endereço app.cabrucaconsortium.com, a plataforma concentra dados comerciais das empresas participantes, facilitando a divulgação do portfólio coletivo e ampliando as oportunidades de negócios, especialmente no mercado internacional.

O conteúdo também está integrado ao portal cacaocabruca.com.br, que reúne chocolates de origem produzidos por 15 marcas do Sul da Bahia. Além da comercialização dos produtos, o espaço oferece soluções para presentes corporativos personalizados, aproximando empresas do universo dos chocolates de origem e da identidade cacaueira da região.

A plataforma conta ainda com uma área voltada ao setor de food service, disponibilizando ingredientes para chefs de cozinha, cafeterias, confeitarias e empreendimentos gastronômicos interessados em produtos de origem, qualidade e rastreabilidade. Outra frente do projeto é o estímulo ao turismo de experiência, conectando visitantes a fazendas de cacau, roteiros culturais e vivências ligadas à história e à biodiversidade do território Cabruca.

Ferramenta

Desenvolvido por Guilherme Carvalho, o aplicativo surgiu a partir das demandas identificadas pelo Consórcio Cabruca para organizar e potencializar sua operação comercial.

A ferramenta reúne informações sobre produtos, preços, gramaturas, certificações, premiações e materiais de venda das marcas associadas. Antes dispersos em planilhas, os dados passam a ser atualizados diretamente pelas empresas em uma base compartilhada.

Segundo o diretor do Consórcio Cabruca, Thiago Fernandes, a centralização das informações permite maior agilidade na elaboração de catálogos e materiais comerciais, além de facilitar a atuação em diferentes mercados, idiomas e moedas.

Para os idealizadores, o Sibira funciona como uma infraestrutura comercial capaz de ampliar a presença dos chocolates de origem do Sul da Bahia em novos mercados, ao mesmo tempo em que valoriza a sociobiodiversidade e a economia regional.

Serviço

O quê: Lançamento da plataforma Sibira

Quando: 16 de outubro de 2026, às 14h

Onde: Benevides Chocolates, Rua Juca Leão, 65, Centro, Itabuna (antiga sede do Jornal Agora)