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Construtora consolida liderança em Salvador com R$ 850 milhões em vendas

Capital baiana é a principal praça de empresa presente em sete dos nove estados nordestinos

Donaldson Gomes

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 17:49

Imagem em perspectiva de empreendimento em área do antigo hotel Sol Bahia Crédito: Divulgação

Salvador se consolidou como o principal mercado da construtora Moura Dubeux, superando a marca de R$ 850 milhões em vendas até o mês de agosto. Nacionalmente, o grupo está posicionado entre as cinco maiores incorporadoras do Brasil, com mais de 270 empreendimentos entregues (mais de 30.000 unidades). Atualmente, a empresa tem 70 projetos simultâneos em andamento.

O diretor regional da MD, Fernando Amorim, atribui à construção dos produtos em terrenos icônicos o sucesso da empresa no estado. Segundo ele, a marca de médio padrão do grupo, Mood, tornou-se um fenômeno na cidade: os três primeiros empreendimentos lançados (Costa Azul, Ondina e o terreno do antigo Baneb) foram 100% vendidos logo em seguida. O próximo projeto da marca é o Mood Sol Bahia, que revitalizará uma área de 15 mil metros quadrados (m²) na área do antigo hotel Sol Bahia.

“Trouxemos urbanização, com muitas gentilezas urbanas, como sempre fazemos, que tem também o selo do IPTU Verde”, destacou, durante um encontro com a imprensa na última quinta-feira (dia 20).

O Mood Sol Bahia será implantado em Patamares, no terreno onde funcionou o antigo Hotel Sol Bahia Atlântico, endereço tradicional da cidade e que conta com ampla infraestrutura no entorno. O projeto ocupará uma área de mais de 15 mil m² e será composto por três torres residenciais, com apartamentos de dois e três quartos, com áreas de 53 m² e 65 m², respectivamente.

Amorim falou também sobre a nova marca da empresa, a Única, voltada para o segmento econômico, com foco nas faixas 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida. O primeiro projeto, o Única Cardeal, ocupará um terreno elevado de 10 mil m², no Rio Vermelho.