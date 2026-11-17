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Conta de luz vai mudar: Aneel quer cobrar tarifa diferente conforme o horário de consumo

Nova Tarifa Hora Certa da Aneel propõe baratear energia fora de pico e encarece uso nos momentos de maior consumo

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 09:01

Tarifa Hora Certa: Aneel propõe criar cobrança variável que barateia a luz fora de pico para 5,7 milhões de clientes Crédito: Divulgação, Aneel

A variação do preço da conta de luz de acordo com o horário de consumo mudará a cobrança para 5,7 milhões de brasileiros com a criação da Tarifa Hora Certa pela Aneel. A proposta da Agência Nacional de Energia Elétrica abandona a tarifa fixa atual para baratear a energia nos momentos de menor uso e encarecer o custo para quem sobrecarrega a rede nos horários de pico.

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Cobrança variável substitui tarifa fixa na conta de luz com a Tarifa Hora Certa

A Tarifa Hora Certa aposentará a antiga Tarifa Branca, criada em 2018 e ignorada por mais de 99,9% dos brasileiros elegíveis. Diferente do modelo anterior, que exigia solicitação do cliente, a nova regra mudará a lógica de cobrança da conta de luz para grandes consumidores residenciais e comerciais.

No modelo tradicional, você paga o mesmo valor por quilowatt-hora (kWh) de madrugada ou às sete da noite. Técnicos da Aneel apontam que esse formato pune quem economiza nos momentos críticos e encarece a fatura geral.

Com a nova medida, a energia elétrica ganha um sinal econômico direto: usar aparelhos potentes quando o sistema está no limite vai pesar no orçamento.

Regra atinge 5,7 milhões de consumidores automaticamente

O consumo a partir de 500 kWh por mês colocará 5,7 milhões de consumidores de baixa tensão automaticamente na nova regra. A mudança alcança residências de grande porte, comércios de bairro, propriedades rurais e pequenas indústrias.

Já os consumidores que gastam menos de 500 kWh por mês continuarão no modelo tradicional de tarifa única, protegido das oscilações diárias de preço.

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Horário de ponta encarece energia e madrugada reduz valor

As faixas de cobrança dividirão os dias úteis em três períodos distintos, podendo refletir o custo real de geração da energia elétrica no país:

Horário de ponta: concentra a cobrança mais cara do dia. Ocorre no início da noite (geralmente entre 18h e 21h), quando o país inteiro liga luzes, ar-condicionado e chuveiros ao mesmo tempo.

Horário intermediário: funciona como uma faixa de transição com preço moderado, cobrada uma hora antes e uma hora depois do pico.

Horário fora de ponta: oferece a tarifa mais barata do dia, valendo durante a madrugada, manhã e boa parte da tarde.

Sábados, domingos e feriados nacionais garantem alívio total no bolso. Nesses dias, a Aneel aplicará exclusivamente a tarifa "fora de ponta" durante as 24 horas, zerando qualquer variação de preço.

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Cronograma da Aneel define prazo para início da cobrança

A diretoria da Aneel ainda precisa pautar, analisar e votar o texto final antes que a regra chegue às distribuidoras. A área técnica já concluiu os estudos, mas não há data fechada para o início da cobrança.

Para evitar sustos no orçamento, o cronograma prevê uma transição gradual. Os maiores consumidores dessa faixa de consumo entrarão primeiro, contando com um período educativo de adaptação para ajustar seus horários antes que a cobrança diferenciada passe a valer na fatura.

Uso de eletrodomésticos fora do pico reduz valor da fatura

Mudar a rotina doméstica será o segredo para evitar um aumento na conta de luz com a chegada da Tarifa Hora Certa. Concentrar o uso de aparelhos que puxam muita carga no horário de ponta fará a fatura disparar no fim do mês.

Para pagar menos, adote três hábitos simples:

Antecipe o banho: evite ligar o chuveiro elétrico entre 18h e 21h.

Programe a lavanderia: ligue a máquina de lavar roupas e o ferro de passar pela manhã ou no início da tarde.

Gerencie o ar-condicionado: resfrie o ambiente antes do início da noite e mantenha portas e janelas bem vedadas durante o pico.

A lógica do novo sistema devolve o controle financeiro ao usuário: quem alivia a rede nos momentos de tensão recebe desconto direto no valor do quilowatt-hora.