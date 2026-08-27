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Contran permite telas de vídeo no banco da frente mas motoristas não podem ver as imagens

Nova norma autoriza passageiros a assistir a conteúdos multimídia no painel do carro, desde que tecnologia de privacidade bloqueie a visão de quem está no volante

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 10:58

Contran libera vídeos e séries no painel para o passageiro, mas exige bloqueio de visão para o motorista.
Contran libera vídeos e séries no painel para o passageiro, mas exige bloqueio de visão para o motorista. Crédito: Allen Boguslavsky, Pexels

Quem viaja no banco do carona agora tem sinal verde para assistir a filmes, séries e vídeos nas telas do painel dianteiro com o carro em movimento. A liberação está na Resolução nº 1.030/2026 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que atualizou as regras de trânsito brasileiras, mas a exigência de segurança é rigorosa. A tecnologia do veículo precisa bloquear totalmente a visão do motorista para evitar distrações ao volante.

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Se o condutor conseguir enxergar as imagens, mesmo ajustando a distância ou a altura do banco, o painel digital continua proibido de exibir conteúdos de entretenimento com o veículo em movimento.

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Filtro de privacidade bloqueia visão do motorista nas telas do painel

A virada de chave do Contran transfere o foco de onde o equipamento fica para como a tecnologia funciona.

Na prática, a regra abre as portas do mercado nacional para carros equipados com filtros ópticos de privacidade (os chamados privacy glass) ou telas duplas, que direcionam o sinal de vídeo exclusivamente para o ângulo do passageiro.

Para a central multimídia convencional, aquela que fica bem ao alcance dos olhos de quem pilota, zero mudanças.

O sistema precisa obrigatoriamente desligar o vídeo ou alternar para mapas e GPS assim que o carro ganha velocidade.

Ajustes que exigem atenção prolongada, como parear o celular ou digitar um endereço, seguem restritos ao veículo estacionado.

Regras de segurança viária nas estradas

O embasamento legal traz uma diretriz explícita. O texto prevê que o equipamento seja "instalado com tecnologia que permita a visualização dessas imagens pelos passageiros dos bancos dianteiros e traseiros, sendo impedida sua visualização pela perspectiva do condutor, em qualquer posição de ajuste do banco, segundo o Art 3º inciso II da nova Resolução nº 1.030/2026 do Contran."

Monitores instalados exclusivamente para o banco traseiro continuam permitidos sem alterações. As multas e pontos na carteira por uso indevido de celular ao volante também permanecem exatamente os mesmos.

Responsabilidade no tráfego dos carros

Essa blindagem contra distrações no painel reforça o princípio básico do Art 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): a responsabilidade nas vias é cascata. Os veículos maiores cuidam dos menores, os motorizados protegem os ciclistas e todos garantem a integridade dos pedestres. Quanto maior o porte do automóvel, maior o dever de manter o foco total na pista.

Tags:

Trânsito Motorista Carros

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