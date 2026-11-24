SUSTENTABILIDADE

COP 31: Bracell recebe prêmio internacional de ação climática no SB COP Awards 2026

Projeto selecionado utiliza imagens de satélite, inteligência artificial e tecnologia a laser para aprimorar a estimativa de carbono em florestas nativas; companhia registrou 1,6 milhão de toneladas de CO2;e removidas por essas áreas em 2025

Donaldson Gomes

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 16:38

Empresa desenvolveu modelo para aprimorar estimativa de remoção de carbono Crédito: Acervo Bracell

Um modelo inovador desenvolvido pela Bracell para aprimorar a estimativa de remoção de carbono em florestas nativas conservadas pela companhia está entre os 50 projetos premiados pelo SB COP Awards 2026, iniciativa da Sustainable Business COP (SB COP), plataforma empresarial liderada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O reconhecimento ocorreu durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), em Antália, na Turquia.

Intitulado “Technology and innovation to support carbon estimation in native forests” (Tecnologia e inovação para apoiar a estimativa de carbono em florestas nativas), o projeto foi desenvolvido para tornar mais precisa a identificação do estágio de desenvolvimento da vegetação em florestas nativas, desde áreas em regeneração até florestas mais maduras. Para isso, a companhia substituiu parte dos levantamentos exclusivamente manuais em campo por uma metodologia que combina imagens de satélite e inteligência artificial, permitindo analisar grandes áreas de forma mais rápida e eficiente.

Com uma visão mais detalhada das características de cada área, a Bracell passou a contar com informações mais consistentes para estimar a quantidade de carbono removida da atmosfera por essas florestas. Segundo o Relatório de Sustentabilidade de 2025 da Bracell, as áreas nativas conservadas pela companhia removeram aproximadamente 1,6 milhão de toneladas de CO₂ equivalente da atmosfera em 2025, ante 1,37 milhão de toneladas em 2024.

O SB COP Awards 2026 é uma iniciativa da Sustainable Business COP (SB COP), que reconhece projetos e soluções empresariais com contribuições relevantes para o enfrentamento das mudanças climáticas. A premiação busca dar visibilidade a iniciativas que demonstram como a inovação, a tecnologia e a atuação do setor privado podem contribuir para acelerar a transição para uma economia de baixo carbono e impulsionar a agenda climática global.

“O reconhecimento evidencia a contribuição da inovação tecnológica para o avanço do monitoramento ambiental e da gestão de florestas nativas, especialmente diante da complexidade de estimar a remoção de carbono em ecossistemas com diferentes espécies, estruturas e estágios de desenvolvimento. Por meio da utilização de dados históricos coletados em campo, a metodologia do projeto desenvolveu modelos capazes de estimar características da vegetação, como a altura das árvores e os estágios de desenvolvimento florestal. A aplicação da tecnologia amplia a capacidade de acompanhamento dessas áreas e contribui para a produção de informações mais consistentes sobre seu papel na remoção de carbono”, declara Márcio Nappo, vice-presidente de Sustentabilidade da Bracell.

Em 2025, a Bracell ampliou a abordagem de análise das florestas nativas com a realização de levantamentos amostrais utilizando sensores LiDAR, tecnologia a laser capaz de representar, em alta resolução, a estrutura tridimensional da vegetação. Os estudos foram realizados em áreas na Bahia, em São Paulo e em Mato Grosso do Sul, incluindo comparações com áreas protegidas utilizadas como referência.

Os resultados contribuem para a avaliação dos modelos desenvolvidos a partir de imagens de satélite, além de trazer novas informações sobre a estrutura da vegetação. Como próximo passo, a iniciativa busca integrar informações sobre a estrutura da vegetação e a composição da biodiversidade, gerando subsídios para a tomada de decisão em conservação, restauração e monitoramento, além de possibilitar a aplicação da abordagem em outras áreas da Bracell.