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COP31 na Turquia discute quem vai pagar a conta da crise climática e como frear o aquecimento global

Conferência da ONU reúne países até 20 de novembro para negociar financiamento ambiental, proteção das florestas e redução do uso de combustíveis fósseis

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 10:25

Limitação do aquecimento global exige zerar as emissões de gás carbônico (CO2) emitido na queima de combustíveis fósseis (como petróleo e carvão) e biomassa (como ocorre nas florestas brasileiras).
Limitação do aquecimento global exige zerar as emissões de gás carbônico (CO2) emitido na queima de combustíveis fósseis (como petróleo e carvão) e biomassa (como ocorre nas florestas brasileiras). Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31) reúne representantes de países de todo o mundo em Antália, na Turquia, entre 9 e 20 de novembro de 2026. O principal desafio do encontro é transformar promessas ambientais em medidas concretas para conter o aquecimento global e enfrentar os efeitos de secas, enchentes e temperaturas extremas, que afetam a produção de alimentos, o abastecimento de água e o custo de vida da população.

Brasil sediou a COP 30 em Belém

Belém-PA por Reprodução
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Belém-PA por Reprodução
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Belém-PA por Reprodução
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Belém do Pará por Shutterstock
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Mariah Carey se apresenta em palco flutuante em Belém com participações de artistas paraenses por Reprodução
A capital paraense, Belém, sediará a COP30 em novembro por Fabiola Sinimbú/ Agência Brasil
Instituto Federal do Pará, em Belém por Divulgação
Belém do Pará por Raphael Luz / Agência Pará
Belém (PA) - 2º lugar por Raphael Luz /Agência Pará
[Edicase]A Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré é um dos pontos turísticos mais famosos de Belém (Imagem: Edu LYRA FOTO E VIDEO | Shutterstock) por
[Edicase]Belém é uma metrópole grande com o charme das cidades do interior (Imagem: Neilton Neves Soares | Shutterstock) por
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Belém-PA por Reprodução

Entre os temas centrais estão a redução do uso de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás natural, e o financiamento de ações climáticas nos países em desenvolvimento. As negociações buscam definir como ampliar os recursos para combater o desmatamento e ajudar populações atingidas por desastres ambientais.

Brasil participa das negociações sobre florestas e financiamento

Com a Amazônia em seu território e após sediar a COP30, em Belém, em 2025, o Brasil participa das discussões sobre preservação ambiental, transição energética e financiamento climático.

Uma das propostas em debate é ampliar os investimentos internacionais na proteção de florestas tropicais. O país também defende mecanismos como o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), mas a liberação de novos recursos depende de compromissos financeiros e das regras de cada iniciativa.

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De Berlim aos acordos que moldaram a preservação mundial

A primeira COP aconteceu em Berlim, na Alemanha, em 1995. Desde então, os encontros anuais resultaram em importantes acordos internacionais, como o Protocolo de Kyoto, adotado em 1997, e o Acordo de Paris, firmado em 2015.

O Acordo de Paris estabeleceu a meta de manter o aumento da temperatura global bem abaixo de 2°C em relação aos níveis pré-industriais, com esforços para limitá-lo a 1,5°C. Para isso, os países precisam reduzir as emissões de gases de efeito estufa e ampliar o uso de fontes de energia menos poluentes.

COP31 aumenta pressão por recursos para países pobres

Durante a Cúpula de Líderes, nesta quarta-feira (11), países desenvolvidos foram cobrados a ampliar o financiamento climático. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que as nações mais ricas assumam maior responsabilidade pelos custos do combate ao aquecimento global.

A discussão também envolve o apoio financeiro ao continente africano, que receberá a próxima conferência, na Etiópia, em 2027. Até o encerramento da COP31, em 20 de novembro, os negociadores terão o desafio de avançar nos compromissos de financiamento e redução das emissões.



Tags:

Lula Brasil Mudança Climática Economia Onu Cop Politica

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