MERCADO DE AÇÕES

Correios contratam escritório por R$ 7 milhões para avaliar entrada de capital privado

Contrato inclui estudos jurídicos para transformar a estatal em empresa de economia mista e preparar uma possível oferta de ações na Bolsa, em meio à crise financeira

Mariana Rios

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 22:43

Transporte: Caminhões, aviões e outros meios de transporte são usados para movimentar encomendas entre unidades dos Correios Crédito: Shutterstock

Os Correios contrataram o escritório de advocacia Pinheiro Neto por R$ 7,097 milhões para prestar assessoria jurídica na reestruturação da companhia. O contrato, firmado em outubro, prevê estudos sobre a transformação da estatal em uma empresa de economia mista e a preparação para uma possível oferta pública de ações na Bolsa de Valores.

As informações constam de documento obtido pelo jornal O Globo. O acordo prevê 17 categorias de serviços jurídicos relacionados a parcerias, ativos e outras medidas para estabilizar financeiramente a empresa.

Veja como está a antiga sede dos Correios 1 de 6

A transformação em sociedade de economia mista permitiria a entrada de capital privado, mantendo o governo no controle da companhia. Já a oferta pública inicial de ações, conhecida pela sigla IPO, é uma das alternativas contempladas no contrato para viabilizar a entrada de investidores por meio do mercado acionário.

O documento prevê a análise dos aspectos legais e regulatórios da mudança, incluindo a necessidade de aprovação legislativa, a definição da estrutura societária e de governança e a preparação dos documentos necessários. Também estão previstos serviços relacionados à análise jurídica de possíveis compradores e à elaboração de contratos de compra e venda de ações.

Na parte referente à abertura de capital, o escritório deverá auxiliar na definição do modelo da oferta e revisar os documentos necessários em conjunto com bancos coordenadores e outros participantes do processo.

Procurados por O Globo, os Correios e o escritório Pinheiro Neto não se manifestaram.

Crise financeira pressiona reestruturação

A contratação ocorre em meio à pior crise financeira da história dos Correios. A empresa registrou prejuízo de R$ 8,5 bilhões em 2025, o maior já contabilizado, e acumulou perdas de R$ 5,5 bilhões até junho de 2026. A expectativa é de que o resultado negativo deste ano supere o do exercício anterior.

Desde que Emmanoel Rondon assumiu a presidência da estatal, em setembro de 2025, a possibilidade de atrair capital privado vem sendo discutida como parte da etapa de longo prazo do plano de reestruturação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também já declarou que aceitaria a transformação dos Correios em uma sociedade de economia mista.

Em abril, a companhia havia contratado a consultoria McKinsey para trabalhar em questões relacionadas à reestruturação. O acordo com o Pinheiro Neto também prevê a análise jurídica de estudos e recomendações produzidos por consultorias externas sobre temas estratégicos, operacionais, societários e econômico-financeiros.

Estatal busca novo empréstimo de R$ 7 bilhões

Paralelamente, os Correios tentam obter um novo empréstimo de R$ 7 bilhões para reforçar o caixa. A proposta, apresentada por Citibank, Deutsche Bank, JP Morgan e ABC Brasil, foi encaminhada ao Tesouro Nacional, que avalia a concessão de garantia da União.

Segundo informações publicadas por O Globo, a minuta do contrato prevê o vencimento antecipado da dívida caso ocorram mudanças na estrutura societária que prejudiquem a validade ou a eficácia do contrato de crédito.

No fim de 2025, a estatal já havia contratado um empréstimo de R$ 12 bilhões com os cinco maiores bancos do país.