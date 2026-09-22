R$ 76,8 BILHÕES

Correios da Itália assume controle da TIM Brasil e passa a comandar operação

Poste Italiane controla indiretamente a operadora brasileira após elevar sua participação para 66,62% no grupo Telecom Italia

Mariana Rios

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 11:40

Poste Italiane, estatal italiana de serviços postais, passou a ser a controladora indireta da TIM Brasil Crédito: Divulgação

A Poste Italiane, estatal italiana de serviços postais, passou a ser a controladora indireta da TIM Brasil após concluir a aquisição de ações do Grupo TIM, também conhecido como Telecom Italia. A mudança foi comunicada pela operadora brasileira na sexta-feira (18), em comunicado ao mercado.

A Poste Italiane informou que alcançou 66,62% do capital social do Grupo TIM após uma oferta de aproximadamente 13 bilhões de euros (cerca de R$ 76,8 bilhões). A empresa já detinha 20,1% da companhia italiana de telecomunicações e, com a operação, assumiu o controle societário.

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“Em decorrência dessa aquisição originária de controle por meio de oferta pública, a Poste Italiane tornou-se a acionista controladora da TI [Telecom Italia] e, consequentemente, a acionista controladora indireta da TIM Brasil”, afirmou a operadora brasileira.

A participação da Poste Italiane no Grupo TIM ainda pode aumentar. A nova controladora prevê um período adicional de adesão à oferta entre 21 e 25 de setembro.

O que muda para a TIM Brasil

A mudança de controle da matriz não deve alterar, neste momento, a estratégia da TIM Brasil, segundo o CEO da companhia, Alberto Griselli.

Em coletiva de imprensa realizada em julho, após a divulgação dos resultados do segundo trimestre, Griselli afirmou que a operadora brasileira passa a fazer parte de um grupo com maior capacidade financeira. Segundo ele, a mudança pode ampliar a flexibilidade para a alocação de capital no Brasil.

“Do nosso lado, podemos dizer que vamos pertencer a um grupo patrimonialmente mais forte. Isso tem um benefício de alocação de capital, é uma flexibilidade que podemos ter aqui”, disse o executivo.

Griselli também afirmou que a Poste Italiane considera a TIM Brasil um ativo importante para sua estratégia.

Origem

A TIM foi criada em 1994, na Itália, e chegou ao Brasil em 1998, após a privatização do Sistema Telebras. Naquele ano, um consórcio formado pela UGB Participações, ligada às Organizações Globo e ao Bradesco, e pela Bitel Participações, controlada pela Telecom Italia, comprou o controle da Tele Celular Sul e da Tele Nordeste Celular.

Posteriormente, a Telecom Italia comprou a participação da UGB Participações nas empresas brasileiras. Em 2000, a TIM anunciou a compra da Maxitel, operadora que atuava em Minas Gerais, Bahia e Sergipe, passando a deter 96,6% de seu capital.

No ano seguinte, a TIM participou do leilão das Bandas D e E da Anatel e ampliou sua atuação para as regiões Centro-Oeste e Norte e para os estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Com a expansão, tornou-se o único grupo autorizado a oferecer telefonia móvel em todo o território nacional.

Telefonia fixa

A expansão da empresa continuou com a compra da Intelig, concorrente da Embratel no mercado de longa distância. A incorporação foi concluída em 2009 e marcou a entrada da TIM nos mercados de telefonia fixa e chamadas de longa distância.

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