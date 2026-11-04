ECONOMIA

Crise no Paraguai: quebra de banco digital com 3 milhões de clientes provoca investigação e saída de chefe do Banco Central

Presidente da autoridade monetária renunciou após pressão política; oito dirigentes da instituição bancária foram presos

Mariana Rios

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 10:20

Executivos do Ueno Bank chegam, nesta quarta (4), à Procuradoria de Crimes Econômicos sob forte escolta policial, com coletes à prova de balas, capuzes e algemas Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um dos bancos digitais mais populares do Paraguai, com aproximadamente 3 milhões de clientes, teve as operações suspensas após o Banco Central do país identificar irregularidades em empréstimos concedidos a empresas ligadas ao grupo controlador e constatar que a instituição não tinha condições financeiras de cumprir as exigências legais. O caso também provocou a renúncia do presidente da autoridade monetária, Carlos Carvallo, em meio à pressão política.

O Ueno Bank teve suas operações suspensas após o Banco Central do Paraguai (BCP) constatar que seu índice de solvência havia caído para menos de 50% do mínimo exigido pela legislação. A decisão foi aprovada por unanimidade pela diretoria do órgão na segunda-feira (2) e anunciada na terça-feira (3).

A crise também provocou a saída de Carlos Carvallo da presidência do Banco Central. Ele apresentou renúncia também na terça, após o presidente paraguaio, Santiago Peña, solicitar seu afastamento. Carvallo havia presidido a então Financeira Ueno entre 2021 e 2023, antes de assumir o comando da autoridade monetária, em agosto daquele ano. A trajetória levantou questionamentos sobre a fiscalização da instituição financeira.

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Como começaram as irregularidades

Segundo o Banco Central, a fiscalização identificou empréstimos concedidos a empresas ligadas ao grupo controlador do Ueno Bank. Em 5 de junho, a Superintendência de Bancos comunicou formalmente a instituição e solicitou a adequação dessas operações aos limites estabelecidos pela legislação.

A identificação dos vínculos exigiu uma análise detalhada. Os documentos das empresas que receberam os empréstimos não permitiam estabelecer diretamente a relação com o grupo controlador. Por isso, os técnicos examinaram as condições financeiras das operações e rastrearam o caminho percorrido pelo dinheiro.

A investigação também apontou fragilidades na documentação de operações de crédito e a ativação de serviços de informática sem justificativa suficientemente comprovada. Os problemas exigiram a constituição de provisões adicionais, reservas que os bancos precisam manter para cobrir possíveis perdas.

De acordo com o BCP, esses fatores contribuíram para a deterioração dos indicadores de liquidez e, posteriormente, para a insuficiência do índice de solvência que levou ao processo de resolução.

O órgão afirmou que a medida foi precedida por meses de fiscalização e documentação das irregularidades. Também declarou que a divulgação de informações sensíveis durante esse período contribuiu para acelerar a perda de liquidez do banco.

O que acontece com o dinheiro dos clientes

O Banco Central informou que os depósitos dos clientes estão protegidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos (FGD), que cobre até 75 salários mínimos mensais por pessoa, física ou jurídica, em cada instituição financeira. O limite corresponde a 228,3 milhões de guaranis.

A cobertura considera o total depositado por cliente no banco, e não cada conta individualmente. Para os valores que ultrapassarem esse limite, o órgão informou que adotará mecanismos legais para tentar recuperar o máximo possível dos recursos.

O Banco Central também anunciou que os pagamentos de aposentadorias recebidos por meio do Ueno Bank serão mantidos nas datas habituais.

A resolução prevê a nomeação de interventores para verificar a situação patrimonial da instituição, preservar seus ativos e conduzir o processo. O objetivo declarado pelo órgão é proteger os depositantes e preservar a estabilidade financeira.

Oito dirigentes são alvo de investigação

A crise também chegou à esfera criminal. O Ministério Público paraguaio determinou a prisão de oito pessoas ligadas à administração do banco, após denúncia apresentada pelo Banco Central.

Entre os possíveis crimes investigados estão gestão irregular em situação de crise, quebra de confiança e irregularidades na escrituração de livros comerciais. As hipóteses ainda dependem da análise das provas e da definição das responsabilidades individuais.

A investigação considera documentos encaminhados pelo órgão regulador, incluindo uma denúncia com mais de 200 páginas e aproximadamente 2 mil páginas de anexos, segundo informações do jornal paraguaio ABC Color.

Presidente do Paraguai também enfrenta questionamentos

A crise ganhou dimensão política porque o próprio presidente Santiago Peña teve relações empresariais anteriores com o grupo proprietário do Ueno Bank. Segundo a agência Reuters, ele foi sócio do grupo até março de 2025.

A ligação, somada à passagem de Carvallo pela direção da antiga Financeira Ueno antes de assumir o Banco Central, ampliou os questionamentos sobre a fiscalização e as relações entre o banco e autoridades do país.

Peña pediu a renúncia de Carvallo e anunciou um acordo com lideranças do Congresso para acelerar um projeto de lei que permita utilizar o Fundo de Garantia de Depósitos no pagamento aos correntistas e na proteção de recursos públicos.