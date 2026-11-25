COMPRAS

Cuidado com as ofertas imperdíveis da Black Friday

Especialistas esclarecem direitos e cuidados para a hora de aproveitar as promoções disponíveis; taxa de endividamento dos baianos é de 45,95%

Lucas Pereira

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 05:01

Especialistas apontam direitos e cuidados para o consumidor que vai comprar nesta Black Friday Crédito: Ilustrativa/Pexels

Cerca de 51% dos consumidores das capitais brasileiras vão aproveitar para comprar algo durante a Black Friday, que acontece nesta sexta (27), enquanto outros 31% ainda não decidiram se vão adquirir algo, segundo dados da pesquisa sobre intenção de compras realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise. A data de descontos, que já se espalhou para o mês inteiro, exige atenção e cuidados na hora da compra e também no pós.

Na Bahia, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio BA), projeta-se um crescimento de 5% nas vendas, em relação a 2025, algo em torno de R$ 16,4 bilhões de faturamento. Os setores de roupas, calçados e acessórios, acompanhados por eletrônicos, cosméticos e eletrodomésticos, estão entre os mais visados pelo consumidor.

Apesar da enxurrada de anúncios promocionais, com “ofertas imperdíveis”, o cidadão que pretende gastar precisa ter atenção redobrada e saber dos próprios direitos. Até porque a CNDL estima que o gasto médio de cada consumidor gira tem torno de R$ 1.053. De acordo com o advogado Paulo André Mettig Rocha, especialista em Direito do Consumidor, não se pode agir no impulso: “A recomendação principal é a cautela”.

Black Friday do Center Lapa 1 de 8

Especialmente para anúncios e compras digitais, o especialista orienta o seguinte: “O consumidor tem que estar muito atento à origem da informação que está recebendo, porque hoje em dia se utiliza muito rede social e lá se recebem links que nem sempre contém o link correto da oferta. Então, é mais seguro para o consumidor sempre fazer um acesso guiado no site da loja, ver se aquela promoção existe na empresa antes de clicar no link”.

Endividamento preocupa

Apesar da expectativa de vendas acima do registrado no ano passado, há um fator importante para se levar em conta: o endividamento recorde das famílias. Segundo o Mapa da Inadimplência do Serasa, cerca de 51,32% da população brasileira, o equivalente a 84,6 milhões de pessoas, estavam inadimplentes em outubro deste ano. Na Bahia, a taxa de endividados era de 45,95% no mesmo período.

Segundo o economista e presidente do Conselho Regional de Economia da Bahia (Corecon) Edval Landulfo, já é comum que a população contraia novas dívidas nesta época de fim de ano devido à injeção de capital provocada pelo pagamento do 13º salário. “Esse período é devastador para as contas. Tem a Black Friday, Natal, Réveillon, que criam esse cenário de forte pressão sobre o orçamento das famílias. Então, diante dessa alta taxa de endividamento já existente, esse momento deve trazer dilemas financeiros e emocionais significativos. E isso a gente não pode deixar de mencionar”, pondera.

Além da cautela, Landulfo recomenda atenção aos parcelamentos oferecidos na Black Friday, sobretudo aqueles que prometem início de pagamento para acima de 30 dias. O ideal é optar por pagamentos à vista. O economista lembra ainda que é preciso muito planejamento para não esquecer também dos gastos tradicionais do início do ano, como IPTU, IPVA, materiais escolar e matrícula.

“É a questão da ressaca financeira, que já chega em janeiro, junta os gastos do primeiro trimestre com o que se gastou nas festas do final do ano anterior com o cartão de crédito. Se não há planejamento, de março em diante a inadimplência começa a aparecer com os juros rotativos”, pontua.

O economista sugere ainda que o trabalhador não use o 13º salário totalmente. “Eu diria que reserve 50% do 13º para abater dívidas de cartão de crédito ou empréstimo. Para quem não está endividado, seria bom aplicar metade desse valor para tentar começar o ano diferente”.

Conheça seus direitos

O advogado Paulo André frisa a importância do consumidor saber seus direitos, para reconhecer o que pode ou não na hora da venda. Segundo ele, o Código de Defesa do Consumidor proíbe claramente qualquer tipo de publicidade enganosa ou abusiva com anúncios com valores, condições de parcelamento e prazos de entrega mentirosos. “Uma oferta anunciada precisa ser cumprida. O consumidor deve observar não apenas o percentual de desconto, mas também o preço final, o valor do frete, as condições de pagamento e o prazo de entrega”, diz.

Como prova, o consumidor pode usar prints, fotos e notificações de aplicativos de cartões ou e-mails: “Tem a etapa anterior à compra, onde o consumidor precisa, de alguma forma fazer um print da tela, aproveitar algum encarte que tenha sido enviado por e-mail. Essa prova precisa estar muito clara”.

Outro direito que o consumidor tem é o “Direito de Arrependimento”, no qual o comprador pode fazer a devolução gratuita do produto em até sete dias de prazo, sem qualquer necessidade de justificativa, sobretudo em compras realizadas pela internet. Nesses casos, é preciso buscar o contato o Serviço de Atendimento ao Consumidor das lojas e pedir as informações sobre o processo; lembrando que o custo do frete não pode ser cobrado.

Caso ocorra atraso na entrega, o Código define que o cliente pode pedir o cumprimento do prazo de maneira forçada, aceitar outro produto ou prestação de pedido equivalente, ou mesmo o cancelamento da compra. Caso não haja solução das questões, é possível registrar reclamações no Procon, no site consumidor.gov.br e ingressar com ação judicial.

Vale lembrar que o Procon já iniciou a fiscalização em estabelecimentos comerciais, visando a Black Friday. Entre 1º e 30 de outubro, o Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro) fiscalizou 4.025 eletrodomésticos na Bahia durante a Operação Black Friday, com 69 estabelecimentos fiscalizados e 276 ações fiscais.