INDÚSTRIAL FLORESTAL

Da floresta ao empreendedorismo: empresa apoia mulheres na conquista da autonomia financeira

Companhia destaca iniciativas que ajudam mulheres a transformar habilidades e necessidades pessoais em negócios

Donaldson Gomes

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 15:16

O grupo Maria’s, localizado em Olindina, produz bolos, tortas, biscoitos e outros alimentos com ingredientes da agricultura familiar local Crédito: Acervo Bracell

O que uma indústria de celulose e uma companhia de operações florestais têm a ver com a criação de uma marca de cosméticos infantis, um ateliê de costura ou uma associação de artesãs? Para a Bracell, uma das líderes globais na produção de celulose solúvel e especial, a resposta está no desenvolvimento das comunidades onde atua. Além da produção industrial e do cultivo de eucalipto, a companhia investe em iniciativas que apoiam mulheres na criação e no fortalecimento de pequenos negócios, contribuindo para ampliar oportunidades de geração de renda e autonomia financeira.

Neste Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro, histórias de mulheres que participaram de projetos apoiados pela Bracell mostram como o acesso à capacitação, ao planejamento financeiro e a redes de apoio podem abrir novos caminhos profissionais. São trajetórias de mães, aposentadas, artesãs e profissionais que encontraram no empreendedorismo uma alternativa para conquistar independência, complementar a renda familiar ou transformar uma habilidade em atividade econômica.

As iniciativas integram o Bracell Social, frente de investimento social da companhia voltada ao desenvolvimento dos territórios onde mantém operações. Em 2025, a Bracell investiu R$ 9,9 milhões em projetos sociais que alcançaram mais de 159 mil pessoas no Brasil. No mesmo período, 73% dos projetos sociais de negócios de impacto apoiados pela empresa eram liderados por mulheres, superando antecipadamente a meta de 60% estabelecida para 2030, segundo dados do Relatório de Sustentabilidade da companhia.

Na Bahia, empreendedorismo coletivo fortalece a autonomia de mulheres

No Litoral Norte e Agreste Baiano, o Programa Fomento a Negócios de Impacto, desenvolvido pela Bracell há mais de 10 anos, apoia pequenos produtores e grupos comunitários por meio de capacitação técnica, organização produtiva e ampliação do acesso a mercados. Em 2025, os 12 grupos produtivos participantes da iniciativa registraram, em conjunto, crescimento de 93,9% no faturamento em relação ao ano anterior. O trabalho conta com parcerias de instituições como Sebrae, CAR e Senar e contribui para fortalecer as economias locais e ampliar as oportunidades de geração de renda.

Um dos exemplos é o grupo Maria’s, localizado no povoado Dona Maria, em Olindina (BA). Formado por mulheres que produzem bolos, tortas, biscoitos e outros alimentos com ingredientes da agricultura familiar local, o coletivo avançou na estruturação dos processos produtivos, na gestão e na capacidade de produção com o apoio da Bracell. A adoção de um modelo cooperativo também ampliou o acesso a editais, políticas públicas e oportunidades de comercialização. Atualmente, 15 mulheres atuam diretamente na produção, enquanto a cooperativa reúne 32 pessoas, incluindo fornecedores da agricultura familiar.

Entre as integrantes está Marileuza dos Santos, que encontrou no empreendedorismo coletivo uma oportunidade de aprendizado e transformação de vida. “Mesmo sem estudo formal, a prática me ensinou que empreender exige paciência; é um dom, mas também um aprendizado constante”, conta. Entre as conquistas do grupo estão o fornecimento de lanches para visitantes do Núcleo de Educação Ambiental da Bracell, em Inhambupe, e a participação no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com propostas anuais que ultrapassam R$ 259 mil.

Dona Della: empreendedorismo e transformação em São Paulo

O Dona Della é um programa de empreendedorismo feminino da Bracell realizado em parceria com a Rede Mulher Empreendedora (RME), desde 2023, e o Instituto Rede Mulher Empreendedora (IRME), a partir de 2026. O projeto prevê capacitar mulheres de oito municípios do interior paulista e oferece 32 horas de formação gratuita em gestão, finanças, vendas e marketing digital, além de mentorias e R$ 49 mil em capital semente previstos para sete negócios selecionados. Entre os resultados de participantes de edições anteriores estão o crescimento de 650% nas vendas de uma marca de cosméticos infantis, a expansão de um negócio de artesanato em 80% e a estruturação de empreendimentos nos setores de costura e beleza.

Uma das participantes do Dona Della foi Elisabete Ros, de 39 anos, que encontrou na maternidade a inspiração para empreender. Após o nascimento prematuro da filha, decidiu desenvolver cosméticos infantis para peles sensíveis. Com apoio da capacitação do Dona Della e investimento próprio de R$ 50 mil, criou a Amaéco, marca que cresceu 650% em vendas em menos de um ano, conquistou mais de 300 clientes e já estuda a entrada no mercado italiano.

Em Borebi, Marta Rocha, de 53 anos, começou a trabalhar com costura utilizando uma máquina comprada por apenas R$ 158. Após participar do programa, ampliou sua estrutura com quatro máquinas industriais e passou a comercializar suas criações em feiras e encontros de negócios. Agora, planeja construir um ateliê maior e realizar um desfile com sua própria marca. "Fui finalista, não ganhei o prêmio, ganhei sabedoria que me fez chegar onde estou", conta.

O recomeço também marcou a trajetória de Selma Arantes, professora aposentada que transformou a paixão por bonecas de pano, herdada da mãe, em um negócio. Depois da capacitação, formalizou-se como MEI, aprimorou a gestão e registrou crescimento financeiro de aproximadamente 80% em 2025.

Já Juliana Amorim, de 37 anos, encontrou no empreendedorismo uma maneira de conciliar o trabalho com os cuidados do pai. Com os conhecimentos adquiridos no Dona Della, ampliou e modernizou o Salão da Ju, que hoje conta com duas profissionais na equipe. Além de desenvolver o próprio negócio, passou a oferecer capacitações para outras mulheres, multiplicando as oportunidades que recebeu.

Em Mato Grosso do Sul, resíduos se transformam em produtos e oportunidades

Em Bataguassu, o projeto Costura Sustentável une empreendedorismo feminino e economia circular ao capacitar mulheres para transformar materiais que seriam descartados em novos produtos por meio do upcycling, técnica de reaproveitamento que agrega valor aos resíduos. Desenvolvida a partir de uma parceria entre a MS Florestal, empresa responsável pelas operações florestais do Grupo RGE no estado, o Bracell Social e o Sebrae/MS, a iniciativa já capacitou mais de 45 mulheres em costura, pintura, gestão e empreendedorismo, contribuindo para a geração de renda, o aproveitamento de materiais e a criação de novas oportunidades econômicas na região. O projeto também deu origem à Associação Ipê Rosa, que passou a atuar de forma autônoma, fortalecendo o protagonismo das participantes e incentivando práticas de produção mais sustentáveis.

Uma das histórias é a de Marlúcia e Isabeli, mãe e filha que decidiram participar juntas das aulas. Isabeli, mãe de três crianças, buscava alternativas para conciliar os cuidados familiares com a possibilidade de desenvolver uma atividade profissional. Incentivada pela mãe, encontrou na costura uma oportunidade de aprendizado e construção de novos planos. Hoje, Marlúcia complementa a renda familiar com serviços de costura e ajustes, enquanto Isabeli pretende ampliar suas atividades e conquistar maior autonomia financeira.

A trajetória de Ana Nelly, presidente da Associação Ipê Rosa, também demonstra como a formação técnica pode abrir espaço para o desenvolvimento de lideranças comunitárias. Sua afinidade com a costura se transformou em uma atuação voltada à organização do trabalho coletivo e ao fortalecimento da atividade econômica das artesãs.

Ainda em Bataguassu, o projeto Nós do Campo também contribui para ampliar as oportunidades de geração de renda no meio rural. Por meio de assistência técnica continuada, a iniciativa apoiou a produtora Eliane de Lima Gonçalves, do Assentamento Santa Clara, na expansão e diversificação do cultivo de hortaliças, que registrou crescimento estimado de 700% na produção e comercialização. Com a ampliação da área cultivada e o acesso a novos canais de venda, a horticultura passou a complementar a renda familiar, antes concentrada na produção de leite e queijos artesanais, fortalecendo a autonomia da produtora e a sustentabilidade econômica da propriedade.

Desenvolvimento local como parte da estratégia de sustentabilidade

O apoio ao empreendedorismo feminino integra o Bracell 2030, plano de sustentabilidade de longo prazo da companhia, que estabelece compromissos relacionados à ação climática, à biodiversidade, à produção responsável e ao empoderamento das comunidades.