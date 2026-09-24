NEGÓCIOS DE FAMILIA

Da pequena mercearia de bairro ao atacarejo de R$ 6,6 bilhões com lojas em Salvador

Com origem em Goiás, grupo ampliou a operação ao longo de quatro gerações e hoje reúne cerca de 9 mil funcionários e 70 mil clientes por dia

Matheus Marques

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 14:57

A jornada que começou de forma modesta em solo goiano passou por sucessivas gerações antes de ganhar contornos nacionais Crédito: Divulgação/Dia a DIa

O grupo supermercadista Atacadão Dia a Dia faturou R$ 6,6 bilhões em 2025 e se tornou a maior rede de varejo alimentar do Distrito Federal e uma das maiores operações do setor no país. Com lojas no DF, Goiás, Tocantins e Bahia, a empresa também aparece entre os maiores atacadistas distribuidores do Brasil.

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025 1 de 15

De pequenos comerciantes ao comando de uma gigante do setor

A jornada que começou de forma modesta em solo goiano atravessou gerações antes de ganhar escala nacional. O embrião da rede surgiu em 1960, quando os irmãos Jaci e Zico Oliveira abriram a mercearia Oliveira, em Padre Bernardo, Goiás. Em 1964, Jaci e a esposa, Dona Cantu, abriram a Casa Silva, também no município goiano. Em 1973, a família chegou ao Distrito Federal com a abertura do Supermercado Pirinópolis, em Brazlândia.

A grande virada veio em 2013, quando os irmãos Branco e Marlon Amaral inauguraram o Atacadão Dia a Dia, apostando no modelo de atacarejo. A nova bandeira mudou a escala do negócio, que passou a se expandir para outros estados e se consolidou entre as maiores operações do segmento no Centro-Oeste.



Hoje, o grupo conta com cerca de 9 mil funcionários e atende, segundo estimativa da própria rede, 70 mil clientes por dia em suas unidades.



Passos que moldaram a consolidação da marca

1960: Jaci e Zico Oliveira abrem a mercearia Oliveira, em Padre Bernardo, Goiás.

1964: Jaci e a esposa, Dona Cantu, abrem a Casa Silva, também em Padre Bernardo.

1973: Jaci, Dona Cantu e os três filhos abrem o Supermercado Pirinópolis, em Brazlândia, no Distrito Federal.

1983: Edis Oliveira Silva, filho de Jaci, assume o comando dos negócios.

1996: Branco e Marlon Amaral, filhos de Edis, adquirem a operação e se tornam os únicos sócios.

2000: os dois filhos mais velhos transformam o Supermercado Pirinópolis em Pra Você Supermercados e ampliam a rede.

2013: os irmãos inauguram o Atacadão Dia a Dia.

Setor teve aumento de 17,27%

O presidente da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), João Galassi, comemorou o atual momento do setor, que teve um crescimento de 17,27% e movimentou R$ 616,6 bilhões em 2025.

“O varejo alimentar brasileiro vive um novo ciclo de crescimento, com ganhos de eficiência, inovação e proximidade com o consumidor”, afirmou.

Quem lidera o mercado de supermercados no Distrito Federal

Atacadão Dia a Dia: R$ 6,6 bilhões de faturamento.

Centro Oeste Comercial de Alimentos: R$ 3,4 bilhões de faturamento.

São Cristóvão Investimentos e Participações: R$ 2,6 bilhões de faturamento.

Comercial Alimentos ITA: R$ 426 milhões de faturamento.

Comercial de Alimentos Superbom: R$ 368 milhões de faturamento.

Mercado Ponto Alto: R$ 80 milhões de faturamento.