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Da pequena mercearia de bairro ao atacarejo de R$ 6,6 bilhões com lojas em Salvador

Com origem em Goiás, grupo ampliou a operação ao longo de quatro gerações e hoje reúne cerca de 9 mil funcionários e 70 mil clientes por dia

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 14:57

O salto gigante da vendinha de bairro que virou um gigante do atacarejo de R$ 6,6 bilhões, que está presente na Bahia
A jornada que começou de forma modesta em solo goiano passou por sucessivas gerações antes de ganhar contornos nacionais Crédito: Divulgação/Dia a DIa

O grupo supermercadista Atacadão Dia a Dia faturou R$ 6,6 bilhões em 2025 e se tornou a maior rede de varejo alimentar do Distrito Federal e uma das maiores operações do setor no país. Com lojas no DF, Goiás, Tocantins e Bahia, a empresa também aparece entre os maiores atacadistas distribuidores do Brasil.

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025

Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação
Assaí Atacadista (SP): faturamento de 84,7 bilhões de reais por Divulgação
Mateus Supermercados (MA): faturamento de 43,5 bilhões de reais por Reprodução/Mix Mateus
Supermercados BH (MG): faturamento de 25,7 bilhões de reais por Divulgação
GPA (SP): faturamento de 20,6 bilhões de reais por Reprodução
Irmãos Muffato (PR): faturamento de 20,3 bilhões de reais por Divulgação/Muffato
Grupo Pereira (SP/SC): faturamento de 17,5 bilhões de reais por Divulgação/Grupo Pereira
Koch Hipermercado (SC): faturamento de 12,9 bilhões de reais por Divulgação
Novo Mateus (PE): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Reprodução
Mart Minas (MG): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Divulgação
Martins Atacado (MG): faturamento de 11,8 bilhões de reais por Divulgação
Cencosud Brasil (SP): faturamento de 10 bilhões de reais por Divulgação
Plurix (SP): faturamento de 9,6 bilhões de reais por Divulgação
DMA Distribuidora (Epa Supermercados, Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo / MG): faturamento de 8,9 bilhões de reais por Reprodução
Companhia Zaffari (RS): faturamento de 8,8 bilhões de reais por Reprodução
1 de 15
Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação

De pequenos comerciantes ao comando de uma gigante do setor

A jornada que começou de forma modesta em solo goiano atravessou gerações antes de ganhar escala nacional. O embrião da rede surgiu em 1960, quando os irmãos Jaci e Zico Oliveira abriram a mercearia Oliveira, em Padre Bernardo, Goiás. Em 1964, Jaci e a esposa, Dona Cantu, abriram a Casa Silva, também no município goiano. Em 1973, a família chegou ao Distrito Federal com a abertura do Supermercado Pirinópolis, em Brazlândia.

A grande virada veio em 2013, quando os irmãos Branco e Marlon Amaral inauguraram o Atacadão Dia a Dia, apostando no modelo de atacarejo. A nova bandeira mudou a escala do negócio, que passou a se expandir para outros estados e se consolidou entre as maiores operações do segmento no Centro-Oeste.

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Hoje, o grupo conta com cerca de 9 mil funcionários e atende, segundo estimativa da própria rede, 70 mil clientes por dia em suas unidades.

Passos que moldaram a consolidação da marca

1960: Jaci e Zico Oliveira abrem a mercearia Oliveira, em Padre Bernardo, Goiás.

1964: Jaci e a esposa, Dona Cantu, abrem a Casa Silva, também em Padre Bernardo.

1973: Jaci, Dona Cantu e os três filhos abrem o Supermercado Pirinópolis, em Brazlândia, no Distrito Federal.

1983: Edis Oliveira Silva, filho de Jaci, assume o comando dos negócios.

1996: Branco e Marlon Amaral, filhos de Edis, adquirem a operação e se tornam os únicos sócios.

2000: os dois filhos mais velhos transformam o Supermercado Pirinópolis em Pra Você Supermercados e ampliam a rede.

2013: os irmãos inauguram o Atacadão Dia a Dia.

Setor teve aumento de 17,27%

O presidente da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), João Galassi, comemorou o atual momento do setor, que teve um crescimento de 17,27% e movimentou R$ 616,6 bilhões em 2025.

“O varejo alimentar brasileiro vive um novo ciclo de crescimento, com ganhos de eficiência, inovação e proximidade com o consumidor”, afirmou.

Quem lidera o mercado de supermercados no Distrito Federal

Atacadão Dia a Dia: R$ 6,6 bilhões de faturamento.

Centro Oeste Comercial de Alimentos: R$ 3,4 bilhões de faturamento.

São Cristóvão Investimentos e Participações: R$ 2,6 bilhões de faturamento.

Comercial Alimentos ITA: R$ 426 milhões de faturamento.

Comercial de Alimentos Superbom: R$ 368 milhões de faturamento.

Mercado Ponto Alto: R$ 80 milhões de faturamento.

Comercial de Alimentos Tradicional: R$ 70 milhões de faturamento.

Tags:

Brasil Economia Varejo Atacadão Curiosidades Setor Atacadista no Brasil E na Bahia

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