Da pequena mercearia de bairro ao atacarejo de R$ 6,6 bilhões com lojas em Salvador

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Matheus Marques
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 14:57
O grupo supermercadista Atacadão Dia a Dia faturou R$ 6,6 bilhões em 2025 e se tornou a maior rede de varejo alimentar do Distrito Federal e uma das maiores operações do setor no país. Com lojas no DF, Goiás, Tocantins e Bahia, a empresa também aparece entre os maiores atacadistas distribuidores do Brasil.
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A jornada que começou de forma modesta em solo goiano atravessou gerações antes de ganhar escala nacional. O embrião da rede surgiu em 1960, quando os irmãos Jaci e Zico Oliveira abriram a mercearia Oliveira, em Padre Bernardo, Goiás. Em 1964, Jaci e a esposa, Dona Cantu, abriram a Casa Silva, também no município goiano. Em 1973, a família chegou ao Distrito Federal com a abertura do Supermercado Pirinópolis, em Brazlândia.
A grande virada veio em 2013, quando os irmãos Branco e Marlon Amaral inauguraram o Atacadão Dia a Dia, apostando no modelo de atacarejo. A nova bandeira mudou a escala do negócio, que passou a se expandir para outros estados e se consolidou entre as maiores operações do segmento no Centro-Oeste.
Hoje, o grupo conta com cerca de 9 mil funcionários e atende, segundo estimativa da própria rede, 70 mil clientes por dia em suas unidades.
1960: Jaci e Zico Oliveira abrem a mercearia Oliveira, em Padre Bernardo, Goiás.
1964: Jaci e a esposa, Dona Cantu, abrem a Casa Silva, também em Padre Bernardo.
1973: Jaci, Dona Cantu e os três filhos abrem o Supermercado Pirinópolis, em Brazlândia, no Distrito Federal.
1983: Edis Oliveira Silva, filho de Jaci, assume o comando dos negócios.
1996: Branco e Marlon Amaral, filhos de Edis, adquirem a operação e se tornam os únicos sócios.
2000: os dois filhos mais velhos transformam o Supermercado Pirinópolis em Pra Você Supermercados e ampliam a rede.
2013: os irmãos inauguram o Atacadão Dia a Dia.
O presidente da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), João Galassi, comemorou o atual momento do setor, que teve um crescimento de 17,27% e movimentou R$ 616,6 bilhões em 2025.
“O varejo alimentar brasileiro vive um novo ciclo de crescimento, com ganhos de eficiência, inovação e proximidade com o consumidor”, afirmou.
Atacadão Dia a Dia: R$ 6,6 bilhões de faturamento.
Centro Oeste Comercial de Alimentos: R$ 3,4 bilhões de faturamento.
São Cristóvão Investimentos e Participações: R$ 2,6 bilhões de faturamento.
Comercial Alimentos ITA: R$ 426 milhões de faturamento.
Comercial de Alimentos Superbom: R$ 368 milhões de faturamento.
Mercado Ponto Alto: R$ 80 milhões de faturamento.
Comercial de Alimentos Tradicional: R$ 70 milhões de faturamento.