O DIPLOMA DOS BILIONÁRIOS

De Eduardo Saverin a Jorge Paulo Lemann, bilionários brasileiros escolheram o mesmo curso universitário e estudo revela o preferido dos mais ricos

Levantamento sobre a formação acadêmica de grandes fortunas do país coloca Economia à frente de Engenharia e Administração; veja quem estudou cada área

Matheus Marques

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 21:33

Eduardo Saverin é o homem mais rico do Brasil Crédito: Reprodução | Forbes

Entre os brasileiros que acumulam fortunas bilionárias, um curso universitário aparece com mais frequência. Um levantamento do The College, divulgado pela revista Veja, analisou a formação acadêmica de 70 brasileiros selecionados entre os integrantes da lista de bilionários da Forbes 2026. Dos 44 que tiveram a graduação confirmada, 14 são formados em Economia, o equivalente a 31,8%. Entre eles está o homem mais rico do país, Eduardo Saverin, segundo a Forbes.



A lista de bilionários formados em Economia inclui, além de Saverin, gigantes do mercado como Jorge Paulo Lemann, Guilherme Benchimol, Marcel Telles, Pedro Moreira Salles, Walter Salles, José João Abdalla Filho e Antonio Luiz Seabra.



Os 10 maiores bilionários do Brasil em 2026, de acordo com a Forbes 1 de 10

De fundadores de bancos a startups de tecnologia

Logo atrás do campo econômico, o curso de Engenharia garantiu a segunda colocação entre os mais frequentados pelos bilionários do país, com 10 diplomados. A lista de engenheiros inclui executivos de peso como Rubens Menin, Jayme Garfinkel, José Roberto Ermírio de Moraes e a cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira.



A carreira de Administração fecha o pódio dos cursos mais procurados em terceiro lugar, com 6 nomes, impulsionada por empresários como Carlos Alberto Sicupira, Ruben Feffer e José Ermírio de Moraes Neto.



Outros diplomas na lista

A pesquisa também identificou bilionários formados em outras áreas do conhecimento, mostrando que a riqueza também passa por carreiras variadas. O Direito contabilizou 3 graduados entre os super-ricos brasileiros, ao mesmo tempo em que os diplomas de Medicina, Agronomia e Matemática registraram 2 representantes cada.

Para conferir as formações, o estudo checou dados de órgãos reguladores como a CVM no Brasil e a SEC americana, além de documentos de relações com investidores, arquivos de universidades e publicações da grande imprensa.

