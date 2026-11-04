De Eduardo Saverin a Jorge Paulo Lemann, bilionários brasileiros escolheram o mesmo curso universitário e estudo revela o preferido dos mais ricos

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Matheus Marques
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 21:33
Entre os brasileiros que acumulam fortunas bilionárias, um curso universitário aparece com mais frequência. Um levantamento do The College, divulgado pela revista Veja, analisou a formação acadêmica de 70 brasileiros selecionados entre os integrantes da lista de bilionários da Forbes 2026. Dos 44 que tiveram a graduação confirmada, 14 são formados em Economia, o equivalente a 31,8%. Entre eles está o homem mais rico do país, Eduardo Saverin, segundo a Forbes.
A lista de bilionários formados em Economia inclui, além de Saverin, gigantes do mercado como Jorge Paulo Lemann, Guilherme Benchimol, Marcel Telles, Pedro Moreira Salles, Walter Salles, José João Abdalla Filho e Antonio Luiz Seabra.
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Logo atrás do campo econômico, o curso de Engenharia garantiu a segunda colocação entre os mais frequentados pelos bilionários do país, com 10 diplomados. A lista de engenheiros inclui executivos de peso como Rubens Menin, Jayme Garfinkel, José Roberto Ermírio de Moraes e a cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira.
A carreira de Administração fecha o pódio dos cursos mais procurados em terceiro lugar, com 6 nomes, impulsionada por empresários como Carlos Alberto Sicupira, Ruben Feffer e José Ermírio de Moraes Neto.
A pesquisa também identificou bilionários formados em outras áreas do conhecimento, mostrando que a riqueza também passa por carreiras variadas. O Direito contabilizou 3 graduados entre os super-ricos brasileiros, ao mesmo tempo em que os diplomas de Medicina, Agronomia e Matemática registraram 2 representantes cada.
Para conferir as formações, o estudo checou dados de órgãos reguladores como a CVM no Brasil e a SEC americana, além de documentos de relações com investidores, arquivos de universidades e publicações da grande imprensa.
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