FORTUNAS DERRETEM

De Elon Musk a Mark Zuckerberg, os 10 mais ricos do mundo viram R$ 1,48 trilhão evaporar em um mês, mas dois ficaram ainda mais ricos

Ranking de novembro da Forbes mostra o impacto da queda das ações de tecnologia em outubro e revela quem mantém as maiores fortunas do planeta

Matheus Marques

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 18:47

Um mês turbulento nas bolsas de valores de Nova York fez a conta dos homens mais ricos do mundo encolher em proporções bilionárias. Crédito: Divulgação

Os investidores e acompanhantes do mercado financeiro internacional viram uma forte mudança nos saldos das maiores fortunas globais durante outubro. A atualização da lista de bilionários da revista Forbes aponta que as dez pessoas mais ricas do planeta perderam, somadas, US$ 273 bilhões (cerca de R$ 1,48 trilhão). A desvalorização geral de quase 5% no índice Nasdaq, em meio a resultados decepcionantes de empresas de tecnologia e preocupações com os custos da inteligência artificial, fez o patrimônio total do grupo cair para US$ 2,8 trilhões (R$ 15,21 trilhões).



As 10 pessoas mais ricas do mundo 1 de 10

Os números de Elon Musk, Jeff Bezos e dos criadores do Google

Mesmo mantendo a primeira posição com folga, Elon Musk foi quem registrou o maior tombo financeiro: sua fortuna caiu US$ 68 bilhões (R$ 369,4 bilhões), fechando o mês em US$ 869 bilhões (R$ 4,72 trilhões), afetada pela queda de 11% nas ações da SpaceX.



O segundo colocado, Jeff Bezos, perdeu US$ 8 bilhões após a queda de 4% nas ações da Amazon, ficando com US$ 361 bilhões. Na terceira e quinta posições, os fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, viram seus patrimônios caírem US$ 53 bilhões e US$ 49 bilhões após o recuo de 18% da Alphabet, registrando saldos de US$ 233 bilhões e US$ 214 bilhões.



Perdas na Meta e os ganhos de Warren Buffett no período

A lista de retração inclui ainda Michael Dell (4º lugar) e Mark Zuckerberg (6º lugar), que perderam US$ 40 bilhões cada um devido às desvalorizações da Dell (21%) e da Meta (15%), ficando com US$ 229 bilhões e US$ 211 bilhões.



Nenhuma das oito perdas alterou a classificação dos integrantes. As exceções positivas foram Steve Ballmer (9º), que ganhou US$ 1 bilhão e foi a US$ 162 bilhões com a alta da Microsoft, e o investidor Warren Buffett (10º), que somou mais US$ 13 bilhões e chegou a US$ 154 bilhões (R$ 836,6 bilhões) impulsionado pela alta de 9% da Berkshire Hathaway.



Veja 10 curiosidades sobre Elon Musk 1 de 10

Lista dos 10 mais ricos do mundo

Segundo a Forbes, estas eram as dez maiores fortunas do planeta em 1º de novembro de 2026:

Elon Musk — US$ 869 bilhões (SpaceX e Tesla) Jeff Bezos — US$ 361 bilhões (Amazon) Larry Page — US$ 233 bilhões (Google) Michael Dell — US$ 229 bilhões (Dell Technologies) Sergey Brin — US$ 214 bilhões (Google) Mark Zuckerberg — US$ 211 bilhões (Meta) Jensen Huang — US$ 178 bilhões (Nvidia) Larry Ellison — US$ 172 bilhões (Oracle) Steve Ballmer — US$ 162 bilhões (Microsoft) Warren Buffett — US$ 154 bilhões (Berkshire Hathaway)