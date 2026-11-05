Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De Elon Musk a Mark Zuckerberg, os 10 mais ricos do mundo viram R$ 1,48 trilhão evaporar em um mês, mas dois ficaram ainda mais ricos

Ranking de novembro da Forbes mostra o impacto da queda das ações de tecnologia em outubro e revela quem mantém as maiores fortunas do planeta

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 18:47

Elon Musk
Um mês turbulento nas bolsas de valores de Nova York fez a conta dos homens mais ricos do mundo encolher em proporções bilionárias. Crédito: Divulgação

Os investidores e acompanhantes do mercado financeiro internacional viram uma forte mudança nos saldos das maiores fortunas globais durante outubro. A atualização da lista de bilionários da revista Forbes aponta que as dez pessoas mais ricas do planeta perderam, somadas, US$ 273 bilhões (cerca de R$ 1,48 trilhão). A desvalorização geral de quase 5% no índice Nasdaq, em meio a resultados decepcionantes de empresas de tecnologia e preocupações com os custos da inteligência artificial, fez o patrimônio total do grupo cair para US$ 2,8 trilhões (R$ 15,21 trilhões).

As 10 pessoas mais ricas do mundo

1º Elon MuskFortuna: US$ 817 bilhões (R$ 4,21 trilhões) por Reprodução
2º Larry PageFortuna: US$ 237 bilhões (R$ 1,22 trilhão) por Marcin Mycielski/Wkimedia Commons
3º Jeff BezosFortuna: US$ 223 bilhões (R$ 1,15 trilhão) por Shutterstock
4º Sergey BrinFortuna: US$ 219 bilhões (R$ 1,13 trilhão) por Reprodução
5º Mark ZuckerbergFortuna: cerca de US$ 210 bilhões (estimativa baseada no ranking) por Reprodução
6º Larry EllisonFortuna: cerca de US$ 180 bilhões (estimativa baseada no ranking) por Reprodução
7º Jensen HuangFortuna: cerca de US$ 150 bilhões (estimativa baseada no ranking) por Reprodução
8º Michael DellFortuna: US$ 143,1 bilhões (R$ 738,4 bilhões) por Hartmann Studios/Divulgação
9º Rob WaltonFortuna: cerca de US$ 140 bilhões (estimativa baseada no ranking) por Divulgação
10º Bernard ArnaultFortuna: US$ 142,5 bilhões (R$ 735,3 bilhões) por Frederic Legrand / Shutterstock
1 de 10
1º Elon MuskFortuna: US$ 817 bilhões (R$ 4,21 trilhões) por Reprodução

Os números de Elon Musk, Jeff Bezos e dos criadores do Google

Mesmo mantendo a primeira posição com folga, Elon Musk foi quem registrou o maior tombo financeiro: sua fortuna caiu US$ 68 bilhões (R$ 369,4 bilhões), fechando o mês em US$ 869 bilhões (R$ 4,72 trilhões), afetada pela queda de 11% nas ações da SpaceX.

O segundo colocado, Jeff Bezos, perdeu US$ 8 bilhões após a queda de 4% nas ações da Amazon, ficando com US$ 361 bilhões. Na terceira e quinta posições, os fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, viram seus patrimônios caírem US$ 53 bilhões e US$ 49 bilhões após o recuo de 18% da Alphabet, registrando saldos de US$ 233 bilhões e US$ 214 bilhões.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

De Eduardo Saverin a Jorge Paulo Lemann, bilionários brasileiros escolheram o mesmo curso universitário e estudo revela o preferido dos mais ricos

Bilionário brasileiro conseguiu emprego por anúncio de jornal e se tornou um dos homens mais ricos do país

Brasil tem 255 bilionários em 2026; veja quem são os 10 mais ricos

De estação de esqui na Suíça à São Paulo: onde moram os bilionários mais ricos do Brasil

Perdas na Meta e os ganhos de Warren Buffett no período

A lista de retração inclui ainda Michael Dell (4º lugar) e Mark Zuckerberg (6º lugar), que perderam US$ 40 bilhões cada um devido às desvalorizações da Dell (21%) e da Meta (15%), ficando com US$ 229 bilhões e US$ 211 bilhões.

Nenhuma das oito perdas alterou a classificação dos integrantes. As exceções positivas foram Steve Ballmer (9º), que ganhou US$ 1 bilhão e foi a US$ 162 bilhões com a alta da Microsoft, e o investidor Warren Buffett (10º), que somou mais US$ 13 bilhões e chegou a US$ 154 bilhões (R$ 836,6 bilhões) impulsionado pela alta de 9% da Berkshire Hathaway.

Veja 10 curiosidades sobre Elon Musk

Nascido na África do Sul: Ele nasceu em Pretória, em 28 de junho de 1971, filho de uma modelo canadense e um engenheiro sul-africano por Reprodução
Criou um videogame aos 12 anos: Desenvolveu e vendeu o jogo Blastar por US$ 500 por Reprodução
Abandonou Stanford após 2 dias: Ingressou na universidade em 1995, mas deixou o curso para fundar a Zip2 por Reprodução
Participou de filmes e séries: Fez participações especiais em "Homem de Ferro 2", "The Big Bang Theory", "Os Simpsons" e "Rick and Morty" por Reprodução
Não fundou a Tesla: Entrou na empresa como investidor e presidente do conselho, após a fundação por Martin Eberhard e Marc Tarpenning por Shutterstock
Tem 10 filhos vivos: Cinco com Justine Wilson, três com Grimes e dois com Shivon Zilis por Shutterstock
Dormia no chão no início da carreira: Durante os primeiros anos em que fundou empresas, ele chegou a dormir no chão do escritório por Shutterstock
Gosta de ficção científica: Livros como "Fundação" de Isaac Asimov e "O Guia do Mochileiro das Galáxias" influenciaram sua visão de futuro por Shutterstock
Ofereceu seu esperma para amigos: Para ajudar a aumentar a população mundial, ele teria oferecido seu esperma a amigos, segundo fontes próximas por Shutterstock
Mudanças de humor intensas: Ele alterna entre "modo engenheiro", "modo demônio" e "modo bobão", conforme relatos de pessoas próximas por Shutterstock
1 de 10
Nascido na África do Sul: Ele nasceu em Pretória, em 28 de junho de 1971, filho de uma modelo canadense e um engenheiro sul-africano por Reprodução

Lista dos 10 mais ricos do mundo

Segundo a Forbes, estas eram as dez maiores fortunas do planeta em 1º de novembro de 2026:

  1. Elon Musk — US$ 869 bilhões (SpaceX e Tesla)
  2. Jeff Bezos — US$ 361 bilhões (Amazon)
  3. Larry Page — US$ 233 bilhões (Google)
  4. Michael Dell — US$ 229 bilhões (Dell Technologies)
  5. Sergey Brin — US$ 214 bilhões (Google)
  6. Mark Zuckerberg — US$ 211 bilhões (Meta)
  7. Jensen Huang — US$ 178 bilhões (Nvidia)
  8. Larry Ellison — US$ 172 bilhões (Oracle)
  9. Steve Ballmer — US$ 162 bilhões (Microsoft)
  10. Warren Buffett — US$ 154 bilhões (Berkshire Hathaway)

Os patrimônios são estimativas da Forbes, referentes a 1º de novembro de 2026, e podem variar diariamente conforme as oscilações do mercado.

Tags:

Economia Forbes Elon Musk Mark Zuckerberg Inteligência Artificial Google Jeff Bezos

Mais recentes

Imagem - Geração de empregos com carteira assinada cai 43% no Brasil e registra pior setembro desde 2020, com apenas 121 mil novas vagas

Geração de empregos com carteira assinada cai 43% no Brasil e registra pior setembro desde 2020, com apenas 121 mil novas vagas
Imagem - Flávio Dino marca audiência no STF para discutir implementação do fim da escala 6x1

Flávio Dino marca audiência no STF para discutir implementação do fim da escala 6x1
Imagem - Trump voltou a falar em disputar eleição de 2028, mas regra de 1951 impede um terceiro mandato na Casa Branca

Trump voltou a falar em disputar eleição de 2028, mas regra de 1951 impede um terceiro mandato na Casa Branca