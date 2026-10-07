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De viagens sem sinal a desconto em seguro: o aplicativo que dispensa o sinal de internet e o balcão do Detran

Ferramenta digital elimina idas a postos de atendimento e funciona offline

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 15:13

Aulas teóricas gratuitas para tirar a CNH geram economia bilionária para motoristas no Brasil
Aulas teóricas gratuitas para tirar a CNH geram economia bilionária para motoristas no Brasil Crédito: Foto: Marcio Ferreira/MT

O aplicativo CNH do Brasil, que substituiu o nome Carteira Digital de Trânsito (CDT), registra 82 milhões de usuários. Desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), o ecossistema digital centraliza serviços que antes exigiam deslocamentos e atendimento presencial.

Funcionalidades do App CNH do Brasil

Ecossistema digital alcança 82 milhões de usuários em todo o território nacional. por Divulgação, Sepro
Ferramenta centraliza serviços de trânsito e elimina deslocamentos presenciais a postos físicos. por Divulgação, Sepro
Aplicativo funciona 100% offline para exibição de habilitações e licenciamentos de veículos. por Gabriel Jabur/Agência Brasil
Solução desenvolvida pelo Serpro moderniza a infraestrutura de atendimento do setor público. por Shutterstock
Uso de imagens estáticas em vez do aplicativo oficial configura infração de trânsito. por Shutterstock
Alerta importante: capturas de tela (prints) na galeria não substituem o documento oficial. por Foto: Marcio Ferreira/MT
Agentes exigem a validação do QR Code dinâmico durante as abordagens de rotina. por Shutterstock
Versões digitais da CNH e do CRLV possuem total validade jurídica nacional. por Reprodução
Usuários contam com o compartilhamento digital do documento do veículo com terceiros por Itailuan dos Anjos/Detran-BA
Condutores garantem até 40% de desconto no pagamento antecipado de multas de trânsito. por Ciretran
Abatimento financeiro é válido para quem dispensa a abertura de recursos administrativos. por Arquivo Agência Brasil
Plataforma permite a indicação digital do real infrator diretamente pela tela do celular. por Divulgação
Transferência eletrônica de pontos evita o preenchimento manual de formulários físicos. por Divulgação/Serpro
Consulta unificada de pedágio eletrônico sem cancela (free flow) evita autuações por evasão. por Ilustração, IA
Sistema direciona o motorista com segurança para os canais de quitação das concessionárias. por Reprodução/Freepik
Histórico limpo por 12 meses integra motoristas ao Registro Nacional Positivo (RNPC). por Reprodução/Pexels
Cadastro Positivo confere tarifas diferenciadas de pedágio e descontos em apólices de seguros. por Marcello Casal JrAgência Brasil
 Validação jurídica de compra e venda utiliza autenticação por biometria facial e Gov.br. por Rafael Henrique /Adobe Stock
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Ecossistema digital alcança 82 milhões de usuários em todo o território nacional. por Divulgação, Sepro

Alerta sobre captura de tela

A apresentação de captura de tela da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) salva na galeria do celular não substitui o documento oficial e resulta em infração de trânsito.

A fiscalização exige a validação do QR Code dinâmico na plataforma oficial. O aplicativo opera em modo offline para a exibição da CNH e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) sem conexão com a internet.

Serviços para condutores e veículos

A plataforma disponibiliza a versão digital da CNH e do CRLV, além de permitir o compartilhamento do documento do veículo com outros motoristas. O sistema também realiza a solicitação de credenciais de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência. O acesso aos serviços utiliza a conta Gov.br.

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Descontos em multas e indicação de condutor

O pagamento de multas de trânsito pelo aplicativo oferece desconto de até 40% para condutores que reconhecem a infração de forma antecipada no sistema e dispensam recursos administrativos. A ferramenta permite ainda a indicação digital do real infrator para a transferência de pontos da CNH quando o veículo é conduzido por terceiros.

Consulta de pedágio eletrônico (free flow)

O aplicativo centraliza a consulta de passagens em rodovias com sistema de cobrança eletrônica sem cancela (free flow). A ferramenta exibe os registros dos pórticos, os valores devidos e os prazos de pagamento, e direciona o usuário para os canais oficiais de quitação das concessionárias, reduzindo ocorrências de infrações por evasão e exposição a páginas eletrônicas falsas.

Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC)

O programa integra condutores sem registros de infrações de trânsito no período de doze meses consecutivos. A participação no cadastro positivo confere acesso a condições diferenciadas em tarifas de pedágio, serviços de parceiros, locação de veículos e apólices de seguros de automóveis.

Venda digital e processos de habilitação

A transferência de propriedade entre veículos registrados a partir de 4 de janeiro de 2021 pode ser iniciada de forma digital com autenticação por biometria facial, para usuários com conta Gov.br prata ou ouro, dispensando o reconhecimento de firma em cartório antes da etapa final de vistoria no Detran.

O aplicativo gerencia etapas da primeira habilitação, inclusão de categorias, acompanhamento do Registro Nacional de Carteiras de Habilitação (Renach), exames toxicológicos e cursos especializados.

Tags:

Trânsito App Cnh Leis

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