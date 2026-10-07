DESCOMPLICA, MOTORISTA

De viagens sem sinal a desconto em seguro: o aplicativo que dispensa o sinal de internet e o balcão do Detran

Ferramenta digital elimina idas a postos de atendimento e funciona offline

Juliana Rodrigues

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 15:13

Aulas teóricas gratuitas para tirar a CNH geram economia bilionária para motoristas no Brasil Crédito: Foto: Marcio Ferreira/MT

O aplicativo CNH do Brasil, que substituiu o nome Carteira Digital de Trânsito (CDT), registra 82 milhões de usuários. Desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), o ecossistema digital centraliza serviços que antes exigiam deslocamentos e atendimento presencial.

Funcionalidades do App CNH do Brasil 1 de 18

Alerta sobre captura de tela

A apresentação de captura de tela da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) salva na galeria do celular não substitui o documento oficial e resulta em infração de trânsito.

A fiscalização exige a validação do QR Code dinâmico na plataforma oficial. O aplicativo opera em modo offline para a exibição da CNH e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) sem conexão com a internet.

Serviços para condutores e veículos

A plataforma disponibiliza a versão digital da CNH e do CRLV, além de permitir o compartilhamento do documento do veículo com outros motoristas. O sistema também realiza a solicitação de credenciais de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência. O acesso aos serviços utiliza a conta Gov.br.

Descontos em multas e indicação de condutor

O pagamento de multas de trânsito pelo aplicativo oferece desconto de até 40% para condutores que reconhecem a infração de forma antecipada no sistema e dispensam recursos administrativos. A ferramenta permite ainda a indicação digital do real infrator para a transferência de pontos da CNH quando o veículo é conduzido por terceiros.

Consulta de pedágio eletrônico (free flow)

O aplicativo centraliza a consulta de passagens em rodovias com sistema de cobrança eletrônica sem cancela (free flow). A ferramenta exibe os registros dos pórticos, os valores devidos e os prazos de pagamento, e direciona o usuário para os canais oficiais de quitação das concessionárias, reduzindo ocorrências de infrações por evasão e exposição a páginas eletrônicas falsas.

Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC)

O programa integra condutores sem registros de infrações de trânsito no período de doze meses consecutivos. A participação no cadastro positivo confere acesso a condições diferenciadas em tarifas de pedágio, serviços de parceiros, locação de veículos e apólices de seguros de automóveis.

Venda digital e processos de habilitação

A transferência de propriedade entre veículos registrados a partir de 4 de janeiro de 2021 pode ser iniciada de forma digital com autenticação por biometria facial, para usuários com conta Gov.br prata ou ouro, dispensando o reconhecimento de firma em cartório antes da etapa final de vistoria no Detran.