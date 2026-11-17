DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Decisão do STJ amplia proteção do INSS e garante benefícios por até 36 meses mesmo sem recolhimento

Decisão garante auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte por até 36 meses sem pagar guias para quem já somou dez anos de recolhimento

Matheus Marques

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 09:09

A dúvida na Justiça era se, depois de usar esses 24 meses uma vez, a pessoa precisaria trabalhar e pagar por mais dez anos para ter direito à extensão novamente Crédito: Foto: Agência Brasil

Os trabalhadores que já pagaram mais de dez anos de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) agora têm garantido o direito de usar mais de uma vez o prazo estendido de 24 meses do período de graça sem precisar completar outros dez anos de recolhimento. A decisão foi tomada por unanimidade pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesta quarta-feira (11/11), no julgamento do Tema 1.352 dos recursos repetitivos.

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Novo entendimento da corte

Com o novo entendimento, quem já atingiu esse tempo mínimo de pagamento mantém a proteção para receber benefícios como auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte por até 36 meses sem contribuir, mesmo que já tenha utilizado essa prorrogação no passado.

O ministro e relator do caso, Paulo Sérgio Domingues defendeu o entendimento e falou em proteção social e prestigiar o segurado. “Acredito que é muito melhor nos encaminharmos para a interpretação segundo a qual um histórico contributivo qualificado vai constituir um diferencial de proteção social estendida para prestigiar o segurado”, disse o ministro .

Entenda o período de graça e o que mudou na Justiça

Quando um trabalhador para de exercer atividade remunerada, ele continua protegido pelo INSS durante 12 meses sem precisar pagar nada, é o chamado período de graça. Pela regra do artigo 15, parágrafo 1º, da Lei 8.213/1991, esse prazo aumenta para 24 meses se o cidadão já tiver feito mais de 120 contribuições mensais sem perder a condição de segurado nesse tempo.

A dúvida na Justiça era se, depois de usar esses 24 meses uma vez, a pessoa precisaria trabalhar e pagar por mais dez anos para ter direito à extensão novamente. O STJ decidiu que não, tornando o benefício permanente depois que os dez anos são cumpridos pela primeira vez.

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INSS tentou limitar o benefício mas ministro rejeita exigência

Antes do julgamento, o INSS defendia que o trabalhador precisaria contribuir por mais 120 meses para conseguir um novo período extra de 24 meses. Durante a sessão no STJ, o procurador federal Fernando Maciel apresentou uma alternativa intermediária em nome do órgão, propondo que o prazo estendido só pudesse ser reutilizado se o cidadão voltasse a pagar o INSS antes do fim dos 24 meses anteriores, evitando perder o vínculo conforme o artigo 102 da Lei 8.213/1991.