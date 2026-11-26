Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Amanda Cristina de Souza
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 17:25
O pagamento de uma indenização extra de R$ 7,5 mil a 4.435 ex-funcionários da Casas Bahia demitidos em agosto deve ser liberado até meados de dezembro após avanço nas negociações na Justiça do Trabalho. O acordo entre o Grupo Casas Bahia e a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC) prevê o repasse total de R$ 33,26 milhões para garantir o reforço financeiro aos trabalhadores antes do Natal.
Casas Bahia: veja quem são os envolvidos nessa disputa bilionária
Homologado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10) em 15 de outubro, o acordo funciona como um atalho vital para o trabalhador. Sem esse pacto, os demitidos da Casas Bahia correriam o risco de entrar na longa fila da recuperação judicial da companhia, onde os prazos para receber costumam se arrastar por anos.
Ex-funcionários dispensados em agosto dentro do pacote de desligamentos negociado com a CNTC formam o grupo exclusivo contemplado pelo acordo. Ou seja, o benefício não abrange todos os demitidos da história recente da empresa, mas sim os 4.435 trabalhadores listados no processo homologado pelo TRT-10.
A indenização extra não substitui as verbas rescisórias. O acordo divide o dinheiro do trabalhador em duas frentes distintas para evitar qualquer prejuízo:
Indenização de R$ 7,5 mil: valor pago por pessoa como reparação direta pela forma como ocorreram as demissões em massa.
Verbas rescisórias tradicionais: direitos garantidos por lei (como saldo de salário, aviso prévio, férias proporcionais com terço constitucional, 13º salário proporcional e multa de 40% do FGTS) continuam devidos integralmente, conforme o contrato de cada profissional.
Casas Bahia
Os depósitos recursais retidos na Justiça são a fonte de onde sairá o dinheiro para quitar o acordo.
Para reunir os R$ 33,26 milhões a tempo do pagamento antes do Natal, a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo solicitou a transferência desses valores, que funcionam como garantias deixadas pela empresa em processos antigos, diretamente para os tribunais regionais.
A força-tarefa entre tribunais tenta vencer o relógio antes do recesso do Judiciário em dezembro. A CNTC articula o repasse junto ao Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc) de Brasília e aos Tribunais Regionais do Trabalho de seis estados estratégicos. Confira na galeria os estados:
Tribunais Regionais do Trabalho
Os sindicatos regionais dos comerciários são a primeira porta que o ex-funcionário deve bater para confirmar se o nome consta na lista do acordo e acompanhar o cronograma local de repasse.
O canal oficial da CNTC também está aberto para tirar dúvidas e orientar os trabalhadores sobre o andamento da liberação dos recursos:
E-mail de atendimento: secretaria@cntc.org.br
Atendimento presencial: sindicato da categoria na cidade ou estado onde o trabalhador atuava.
Alerta contra golpes: criminosos costumam aproveitar notícias de liberações judiciais para abordar trabalhadores por mensagens, fingindo ser advogados. Desconfie imediatamente se alguém pedir transferências via Pix, taxas antecipadas ou dados bancários para "destravar o alvará". Nunca faça pagamentos para receber um direito trabalhista; confirme qualquer informação diretamente no sindicato.
A recuperação judicial de R$ 17,3 bilhões em dívidas levou o Grupo Casas Bahia a fechar 298 lojas pelo país e cortar milhares de postos de trabalho em agosto.
O problema é que o plano de recuperação da varejista prevê o alongamento no pagamento de dívidas trabalhistas, o que poderia atrasar ou até reduzir o valor das rescisões.
Demissões em massa sem negociação prévia levaram a CNTC a acionar a Justiça do Trabalho. A entidade baseou a ação no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF): mesmo em crise financeira, nenhuma empresa pode promover desligamentos coletivos sem dialogar antes com os sindicatos.
Para o presidente da CNTC, Luiz Carlos Motta, o acordo barra tentativas de deixar os trabalhadores sem amparo durante a crise da varejista:
Luiz Carlos MottaPresidente da CNTC
O posicionamento da varejista sobre o cronograma exato de transferência dos depósitos e a operação dos pagamentos ainda é aguardado. A reportagem do UOL procurou o Grupo Casas Bahia, que não havia se manifestado até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto e o texto será atualizado assim que a companhia enviar resposta.
Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador