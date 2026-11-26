MAIS DE 4 MIL EX-FUNCIONÁRIOS

Demitidos do Grupo Casas Bahia vão receber indenização extra de R$ 7,5 mil antes do natal

Acordo na Justiça do Trabalho libera R$ 33,26 milhões para 4.435 trabalhadores demitidos em agosto em meados de dezembro

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 17:25

Acordo trabalhista: Mais de 4,4 mil ex-funcionários da Casas Bahia devem receber R$ 7,5 mil até dezembro Crédito: Divulgação

O pagamento de uma indenização extra de R$ 7,5 mil a 4.435 ex-funcionários da Casas Bahia demitidos em agosto deve ser liberado até meados de dezembro após avanço nas negociações na Justiça do Trabalho. O acordo entre o Grupo Casas Bahia e a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC) prevê o repasse total de R$ 33,26 milhões para garantir o reforço financeiro aos trabalhadores antes do Natal.

Casas Bahia: veja quem são os envolvidos nessa disputa bilionária 1 de 6

Homologado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10) em 15 de outubro, o acordo funciona como um atalho vital para o trabalhador. Sem esse pacto, os demitidos da Casas Bahia correriam o risco de entrar na longa fila da recuperação judicial da companhia, onde os prazos para receber costumam se arrastar por anos.

Trabalhadores demitidos em agosto recebem parcela de R$ 7,5 mil

Ex-funcionários dispensados em agosto dentro do pacote de desligamentos negociado com a CNTC formam o grupo exclusivo contemplado pelo acordo. Ou seja, o benefício não abrange todos os demitidos da história recente da empresa, mas sim os 4.435 trabalhadores listados no processo homologado pelo TRT-10.

A indenização extra não substitui as verbas rescisórias. O acordo divide o dinheiro do trabalhador em duas frentes distintas para evitar qualquer prejuízo:

Indenização de R$ 7,5 mil: valor pago por pessoa como reparação direta pela forma como ocorreram as demissões em massa.

Verbas rescisórias tradicionais: direitos garantidos por lei (como saldo de salário, aviso prévio, férias proporcionais com terço constitucional, 13º salário proporcional e multa de 40% do FGTS) continuam devidos integralmente, conforme o contrato de cada profissional.

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Justiça acelera trâmites para liberar dinheiro antes do Natal

Os depósitos recursais retidos na Justiça são a fonte de onde sairá o dinheiro para quitar o acordo.

Para reunir os R$ 33,26 milhões a tempo do pagamento antes do Natal, a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo solicitou a transferência desses valores, que funcionam como garantias deixadas pela empresa em processos antigos, diretamente para os tribunais regionais.

A força-tarefa entre tribunais tenta vencer o relógio antes do recesso do Judiciário em dezembro. A CNTC articula o repasse junto ao Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc) de Brasília e aos Tribunais Regionais do Trabalho de seis estados estratégicos. Confira na galeria os estados:

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Como ex-funcionário podem consultar a indenização

Os sindicatos regionais dos comerciários são a primeira porta que o ex-funcionário deve bater para confirmar se o nome consta na lista do acordo e acompanhar o cronograma local de repasse.

O canal oficial da CNTC também está aberto para tirar dúvidas e orientar os trabalhadores sobre o andamento da liberação dos recursos:

E-mail de atendimento: secretaria@cntc.org.br

Atendimento presencial: sindicato da categoria na cidade ou estado onde o trabalhador atuava.

Alerta contra golpes: criminosos costumam aproveitar notícias de liberações judiciais para abordar trabalhadores por mensagens, fingindo ser advogados. Desconfie imediatamente se alguém pedir transferências via Pix, taxas antecipadas ou dados bancários para "destravar o alvará". Nunca faça pagamentos para receber um direito trabalhista; confirme qualquer informação diretamente no sindicato.

Fechamento de 298 lojas e decisão do STF motivaram acordo

A recuperação judicial de R$ 17,3 bilhões em dívidas levou o Grupo Casas Bahia a fechar 298 lojas pelo país e cortar milhares de postos de trabalho em agosto.

O problema é que o plano de recuperação da varejista prevê o alongamento no pagamento de dívidas trabalhistas, o que poderia atrasar ou até reduzir o valor das rescisões.

Demissões em massa sem negociação prévia levaram a CNTC a acionar a Justiça do Trabalho. A entidade baseou a ação no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF): mesmo em crise financeira, nenhuma empresa pode promover desligamentos coletivos sem dialogar antes com os sindicatos.

Para o presidente da CNTC, Luiz Carlos Motta, o acordo barra tentativas de deixar os trabalhadores sem amparo durante a crise da varejista:

Essa conquista demonstra a importância da atuação sindical na defesa da classe trabalhadora. Quando tentaram atropelar direitos e deixar milhares de pais e mães de família à mercê de uma longa recuperação judicial, a CNTC esteve firme na Justiça para garantir que o trabalhador recebesse o que é seu por direito, com prioridade e justiça. Não permitiremos demissões em massa sem diálogo e sem respeito à nossa base Luiz Carlos Motta Presidente da CNTC

O que diz o Grupo Casas Bahia

O posicionamento da varejista sobre o cronograma exato de transferência dos depósitos e a operação dos pagamentos ainda é aguardado. A reportagem do UOL procurou o Grupo Casas Bahia, que não havia se manifestado até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto e o texto será atualizado assim que a companhia enviar resposta.