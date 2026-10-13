A FEBRE COREANA

Depois do Carmed, Cimed investe R$ 80 milhões em skincare coreano com produtos de até R$ 200

Nova marca terá sete produtos fabricados na Coreia do Sul e chega ao Brasil em novembro

Matheus Marques

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 20:09

A estimativa é alcançar um faturamento inicial de até R$ 150 milhões Crédito: Celso Doni/Divulgação

A febre dos cosméticos sul-coreanos nas redes sociais virou negócio de gente grande no Brasil. A farmacêutica Cimed investiu R$ 80 milhões para lançar a Mili, sua nova linha de cuidados com a pele totalmente produzida na Coreia do Sul em parceria com a GDK Cosmetics. Os primeiros sete produtos da marca chegam ao mercado brasileiro a partir de novembro, com preços variando de R$ 100 a R$ 200.

A novidade busca surfar o boom das importações de cosméticos coreanos no país, que saltaram 951% em 2025 e movimentaram mais de US$ 54 milhões, segundo o CEO da Cimed João Adibe.

“Nessas idas e vindas, começamos a ver o cosmético coreano saindo da Coreia e ganhando o mundo, não só o Brasil, mas os Estados Unidos e a Europa. Como já estávamos naquele mercado de estética, vimos uma oportunidade de nos antecipar”, destacou Adibe para a revista Exame.

Confira os tratamentos que dominaram o skincare das famosas em 2025 1 de 13

Do sucesso do Carmed para a criação de uma nova comunidade

O presidente da Cimed, João Adibe, explica que o movimento da nova marca aproveita o aprendizado obtido com o Carmed, hidratante labial que virou febre entre os jovens. A proposta com a Mili é engajar consumidores a partir dos 15 anos e construir uma rotina diária de cuidados com a pele.

“Eu sonhei com o Carmed e realizei o Carmed. Agora, acredito que podemos criar uma nova comunidade. Queremos aproveitar esse aprendizado para mostrar como o cuidado com a pele pode fazer parte da vida das pessoas”, destacou

O executivo ressalta que o público da nova linha é um pouco mais maduro e busca produtos de maior valor agregado, exigindo um trabalho focado na educação sobre o uso de ingredientes avançados como exossomos e peptídeos.

Aposta na vaidade masculina e no combate ao preconceito com estética

A expansão da Cimed também mira o público masculino, setor em que o Brasil já ocupa a segunda posição no ranking mundial de consumo. Dados de mercado indicam que mais da metade do consumo de produtos de beleza no país está concentrado na faixa de 25 a 54 anos.

A empresa quer usar a nova linha de skincare para conversar não apenas com os homens que já possuem hábitos de autocuidado, mas principalmente com aqueles que ainda resistem ao uso de produtos estéticos no dia a dia.

“Um dos nossos papéis é pensar como vamos nos comunicar com os homens que ainda não usam esses produtos”, diz Adibe.

Imersão em Seul para transformar as farmácias brasileiras

Para selar o lançamento, a farmacêutica levou cerca de 250 empresários e representantes do varejo brasileiro para Seul na Missão Coreia 2026. A comitiva tem o objetivo de apresentar como as lojas físicas sul-coreanas se transformaram em espaços de experiência para os clientes.

“O varejo coreano se transformou em um varejo de experiência. As marcas levam fluxo para as lojas por meio dos seus produtos e da experiência de consumo. Quando eu fiz isso, eu acendi a luz dos grandes players. Como foi o caso da RD Saúde, que já começou a aplicar esse formato em suas lojas”, afirma Adibe.

A ideia é capacitar os funcionários das farmácias brasileiras com demonstrações práticas para que a Mili chegue a 10 mil pontos de venda até o final do ano, combinando tecnologia asiática e distribuição nacional.