ECONOMIA QUE CONTINUA

Desconto de 70% não basta: veja como escolher eletrodomésticos que economizam energia na Black Friday

Olhar apenas o preço da etiqueta pode levar à compra de modelos que encarecem a conta de luz todos os meses

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 19:00

Dicas práticas: Confira ferramentas para calcular o peso dos novos aparelhos na sua conta de energia Crédito: Led Supermarket, Pexels

A compra de eletrodomésticos com baixo consumo de energia transforma os descontos de até 70% da Black Friday em economia real e evita aumentos na conta de luz nos anos seguintes. Priorizar apenas o menor valor na vitrine pode levar o consumidor a adquirir um aparelho barato no caixa, mas que encarece mensalmente a fatura de energia elétrica ao longo de toda a sua vida útil.

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A eficiência energética funciona como o segundo preço do produto, aquele que você paga parcelado à concessionária de energia durante toda a vida útil do equipamento. Aparelhos ultrapassados ou mal avaliados forçam o motor para realizar tarefas básicas, como gelar alimentos ou centrifugar roupas, o que eleva o consumo de energia da casa e anula o abatimento conquistado na Black Friday de novembro.

O que observar na etiqueta do Inmetro antes de passar o cartão

A etiqueta do Inmetro (Programa Brasileiro de Etiquetagem) entrega o raio-X completo do gasto elétrico de qualquer aparelho e deve ser o primeiro item conferido na loja física ou no carrinho online. O selo organiza os modelos em uma escala visual de cores e letras que vai de A até G:

Selo A: Garante máxima eficiência energética e o menor gasto elétrico da categoria.

Selos B e C: Entregam bom desempenho com consumo de energia intermediário e equilibrado.

Selos D a G: Sinalizam baixo rendimento, gasto elevado na fatura e maior impacto ambiental.

Atenção à regra das geladeiras nesta Black Friday: O Inmetro aposentou as antigas faixas A+, A++ e A+++ e adotou um padrão mais rigoroso em 2026, usando apenas as letras A, B e C. Como o comércio tem até 31 de dezembro de 2026 para zerar os estoques com o selo antigo, você vai encontrar os dois modelos lado a lado nas prateleiras.

Compare sempre o número em kWh/mês, e não apenas a letra colorida. Essa métrica revela quanto o equipamento consome de verdade em 30 dias de uso e evita armadilhas: uma geladeira gigante com selo A pode gastar mais eletricidade que um modelo compacto com a mesma nota.

Cheque também na etiqueta a marca, o modelo exato, o número de registro e a validade da classificação.

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Simulador da Enel calcula custo mensal de cada aparelho

O consumidor baiano pode calcular quanto cada equipamento novo vai pesar na conta de luz antes de fechar a compra. A Neoenergia Coelba, principal distribuidora de energia da Bahia, disponibiliza uma orientação gratuita que cruza a potência do aparelho com o tempo médio de uso diário para estimar o consumo mensal de energia.

Para fazer a conta, basta consultar a potência em watts (W) indicada pelo fabricante e multiplicar pelas horas de utilização diária e pelos dias de uso no mês. O resultado, dividido por mil, mostra o consumo estimado em quilowatts-hora (kWh).

A comparação ajuda a descobrir se pagar um pouco mais por um modelo econômico pode representar uma economia na conta de luz nos meses seguintes.

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Conferir voltagem antes da compra evita danos e perda de garantia

Conferir a voltagem 110V ou 220V antes de clicar em "finalizar compra" salva o equipamento da queima imediata e protege a rede elétrica da sua casa. Ligar um produto na tensão errada provoca sobrecarga, gera desperdício de eletricidade, aumenta o risco de curto-circuito e faz você perder na hora a garantia do fabricante.

Verifique a tomada onde o aparelho vai ficar e confira duas vezes a opção selecionada no site, pois na pressa das ofertas relâmpago da Black Friday, trocar a voltagem no carrinho é um dos erros mais comuns e caros do consumidor.

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Lâmpadas LED reduzem consumo elétrico e duram mais

As lâmpadas LED cortam em até 80% o gasto com iluminação residencial em comparação às versões antigas, entregam mais claridade com menos potência elétrica e duram anos sem precisar de troca. Aproveitar as promoções para substituir todas as lâmpadas da casa gera retorno imediato na fatura.

Escolha a temperatura de cor certa para cada cômodo não errar na compra:

Luz quente para relaxar, neutra para cozinhar e fria para trabalhar: confira no infográfico como acertar na iluminação de cada ambiente da sua casa e evitar erros na hora de comprar lâmpadas. Crédito: Ilustração, IA