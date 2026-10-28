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Desenrola 3.0 promete descontos de até 95% em faturas atrasadas e deve aliviar o bolso dos brasileiros

Os bancos têm até 30 de outubro para listar dívidas de até R$ 10 mil; renegociação para o consumidor e MEIs começa no início de 2027

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 19:36

Confira as etapas e as regras para usar o seu Fundo de Garantia no Novo Desenrola
Confira as etapas e as regras para usar o seu Fundo de Garantia no Novo Desenrola Crédito: agencia brasil

O Ministério da Fazenda deu o pontapé inicial na terceira fase do programa Desenrola, trazendo uma boa notícia para quem está no aperto. O governo federal vai usar recursos públicos para comprar pacotes de dívidas diretamente dos bancos com desconto mínimo de 90%. Como a disputa entre as instituições financeiras promete ser acirrada, esse abatimento no valor final pode chegar a incríveis 95%.

Desenrola 3.0 traz descontos de até 95% para limpar o nome dos brasileiros

A nova fase do programa vai usar recursos públicos para comprar dívidas com desconto mínimo de 90%. por Paulo Pinto/Agência Brasil
A forte disputa entre os bancos para vender as carteiras de dívidas pode elevar o abatimento final. por Mart Production, Pexels
As instituições financeiras têm até o dia 30 de outubro para enviar suas listas de devedores ao governo. por agencia brasil
O processo no momento é restrito aos bancos, e o atendimento direto ao público só abre no início de 2027. por agencia brasil
A medida é voltada para trabalhadores pessoas físicas e Microempreendedores Individuais (MEIs) com nome sujo. por agencia brasil
Serão aceitos débitos com atraso entre 720 e 1.645 dias (de 2 anos a 4 anos e meio em aberto). por agencia brasil
A referência definida pelo governo para calcular o tempo de atraso das contas é 25 de setembro de 2026. por Reprodução/Ministério da Fazenda
O contrato original não pode passar de R$ 10 mil e engloba cartão, cheque especial e empréstimos sem garantia. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Financiamentos de imóveis, parcelas de veículos e empréstimos consignados do INSS ficam de fora da lista. por Joédson Alves/Agência Brasil
Entre novembro e dezembro, o Ministério da Fazenda realiza os leilões para selecionar as melhores propostas dos bancos. por José Cruz/Agência Brasil
Criada pela Medida Provisória 1.393/2026, a nova versão do Desenrola ficará em vigor até 30 de junho de 2028. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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A nova fase do programa vai usar recursos públicos para comprar dívidas com desconto mínimo de 90%. por Paulo Pinto/Agência Brasil

Para os trabalhadores e para os milhares de Microempreendedores Individuais (MEIs) de todo o país que hoje tentam equilibrar as contas com o nome sujo, a medida é um alívio esperado. A etapa atual serve apenas para os bancos enviarem suas listas de faturas atrasadas ao governo. O atendimento ao cidadão e o parcelamento facilitado só começam no início de 2027.

O que entra na lista de renegociação

Para saber se o seu débito poderá ser negociado com super descontos no ano que vem, vale conferir os critérios do programa. As dívidas precisam ter entre 720 e 1.645 dias de atraso, o que equivale a um período de dois anos a quatro anos e meio em aberto. A data de corte oficial definida pelo governo para esse cálculo é 25 de setembro de 2026.

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O valor original do contrato não pode passar de R$ 10 mil. Entram na lista faturas de cartão de crédito, cheque especial, empréstimos pessoais sem garantia e linhas de crédito para MEIs.

O que fica totalmente de fora

É importante não confundir as contas. Dívidas ligadas a financiamentos da casa própria, parcelas de veículos e empréstimos consignados do INSS não entram nesta edição do Desenrola.

A prioridade do programa são as dívidas sem garantias reais, que costumam virar uma bola de neve com os juros altos do cartão e do cheque especial.

Entenda por que o desconto pode ser maior

A equipe econômica estima que os bancos apresentem cerca de R$ 90 bilhões em dívidas acumuladas. Como o governo reservou R$ 15 bilhões para essa compra, sobrará dinheiro do orçamento público.

Para conseguir vender suas faturas velhas para o governo, os bancos terão que disputar quem dá o maior abatimento. É essa concorrência que deve empurrar os descontos de 90% para a faixa de 93% a 95%.

Cronograma prático para se organizar

Até o dia 30 de outubro, o processo fica restrito aos bastidores entre bancos e Ministério da Fazenda. Entre novembro e dezembro, o governo realiza os leilões para comprar as carteiras das instituições.

A plataforma oficial para o cidadão entrar, consultar o CPF e parcelar o valor quitado será lançada no início de 2027. Criada por meio da Medida Provisória 1.393/2026, esta terceira versão do Desenrola tem vigência estendida e poderá funcionar até 30 de junho de 2028. Até lá, a orientação é acompanhar as notícias e se preparar para limpar o nome com calma.

Confira as etapas e as regras para usar o seu Fundo de Garantia no Novo Desenrola

Após o pagamento integral via FGTS, o banco tem cinco dias úteis para retirar o nome do cidadão dos cadastros de inadimplentes (STJ). stevepb/Pixabay por agencia brasil
Especialistas da FGV alertam que, embora vantajoso, o uso do fundo consome parte da reserva de emergência para demissão ou casa própria. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por agencia brasil
Plataforma Gov.br, utilizada para a operação, ajuda a proteger o cidadão de tentativas de fraudes durante a negociação. rupixen/Pixabay por agencia brasil
 Quitação com saldo do FGTS costuma liberar maiores faixas de desconto para o pagamento à vista de débitos antigos. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por agencia brasil
Toda a renegociação e assinatura do contrato são feitas online, via portal Gov.br, sem necessidade de ir à agência. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por agencia brasil
Economistas do Cofecon recomendam o uso do FGTS para eliminar juros abusivos de cartões de crédito e cheque especial. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por agencia brasil
É obrigatório autorizar o banco credor a consultar seu saldo dentro do aplicativo oficial do FGTS antes de iniciar o acordo. Joédson Alves/Agência Brasil por agencia brasil
Novo modelo permite comprometer até 20% do saldo total do fundo ou R$ 1.000 (o que for maior) na negociação. José Cruz/Agência Brasil por agencia brasil
O Novo Desenrola Brasil amplia o uso do FGTS para a Faixa 1 (renda de até cinco salários mínimos). Divulgação/Governo Federal por agencia brasil
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Após o pagamento integral via FGTS, o banco tem cinco dias úteis para retirar o nome do cidadão dos cadastros de inadimplentes (STJ). stevepb/Pixabay por agencia brasil

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